Vinhomes Green Paradise – Khi rừng và biển vẽ nên tương lai phồn vinh

Vinhomes Green Paradise xuất hiện với tiềm năng tăng giá vượt trội như một “điểm vàng” hội tụ ba yếu tố: Hạ tầng đồng bộ, môi trường sống chuẩn sinh thái và hệ sinh thái tiện ích dẫn đầu, hứa hẹn là khu siêu đô thị giúp bán đảo Cần Giờ chuyển mình từ một vùng sinh thái nguyên sơ thành trung tâm kinh tế, du lịch, cảng biển chiến lược.

Hãy cùng VINHOME.LAND tìm hiểu vì sao Vinhomes Green Paradise – Khi rừng và biển vẽ nên tương lai phồn vinh ngay bên dưới.

Một sản phẩm của Vinhomes – Thương hiệu bảo chứng giá trị

Vinhomes Green Paradise là siêu dự án được Vinhomes chú trọng đầu tư, được bảo chứng về sự chuẩn mực trong quy hoạch, vận hành và khả năng gia tăng giá trị bền vững.

Dấu ấn đó tiếp tục được nâng tầm khi toàn bộ Vinhomes Green Paradise được Boston Consulting Group – Đơn vị đứng sau nhiều mô hình đô thị thành công trên thế giới tư vấn quy hoạch.

Dự án Vinhomes Green Paradise có quy mô 2.870 ha được phát triển theo mô hình ESG++

Cam kết bảo hành nền móng trọn đời, nghiên cứu địa chất bởi các tập đoàn hàng đầu châu Âu, kết hợp phương pháp xử lý nền đất đã chứng minh hiệu quả tại nhiều công trình quốc tế... tất cả cho thấy tầm nhìn dài hạn và sự đầu tư nghiêm túc của chủ đầu tư. Khi niềm tin được củng cố, giá trị tài sản sẽ tăng theo từng giai đoạn hoàn thiện của dự án.

Sức bật từ hạ tầng – “chìa khóa vàng” của tăng trưởng giá trị

Vinhomes Green Paradise là siêu đô thị rộng 2.870 ha được phát triển theo mô hình ESG++, tọa lạc tại Cần Giờ - “Kho báu xanh” của thành phố Hồ Chí Minh.

Cần Giờ sở hữu rừng ngập mặn được UNESCO công nhận, có biển trước mặt và đặc biệt nằm trên trục phát triển đô thị sinh thái phía Đông Nam.

Nằm cách trung tâm thành phố Hồ Chí Minh 50km, nhưng giờ đây, khoảng cách đó đã được thu hẹp đáng kể khi có hàng loạt dự án giao thông quy mô lớn được triển khai: Cầu Cần Giờ nối Nhà Bè với Cần Giờ, tuyến đường sắt thành phố Hồ Chí Minh – Cần Giờ vận tốc cao, cải tạo tuyến đường Rừng Sác, đường vượt biển hướng Vũng Tàu...

Vinhomes Green Paradise sở hữu một lợi thế “hiếm có khó tìm” khi có hạ tầng giao thông hoàn thiện: Hệ thống đường bộ, đường biển và tuyến giao thông tốc độ cao đang được nghiên cứu đầu tư. Sau khi hạ tầng giao thông được mở rộng và tiện ích quy tụ, giá trị địa ốc đã tăng gấp nhiều lần.

Lợi thế hạ tầng khiến giới đầu tư bất động sản nhìn về Vinhomes Green Paradise như một “ngôi sao đang lên” tại thị trường biển phía Nam, nơi biên độ tăng giá rộng và chưa bị khai thác quá mức như các đô thị ven biển truyền thống.

Thiên nhiên là tài sản và thước đo đắt giá của tương lai

Khi thị trường bất động sản đang dịch chuyển mạnh sang các sản phẩm “xanh”, sở hữu một không gian sống cân bằng giữa tiện nghi hiện đại và thiên nhiên như Vinhomes Green Paradise là lợi thế khiến giá trị không gian sống của bạn luôn tăng theo thời gian.

Càng khan hiếm, càng đắt giá. Và sự độc bản của vùng rừng – biển, Cần Giờ là điều không thể sao chép.

Cần Giờ còn là “lá phổi xanh” của thành phố Hồ Chí Minh, với không khí lành sạch, khí hậu ôn hòa quanh năm, rừng ngập mặn đa dạng sinh học... mang lại sự nguyên bản mà cư dân đô thị hiện đại luôn kiếm tìm.

Chưa hết, Vinhomes Green Paradise quản lý vận hành đô thị bằng AI – IoT – Big Data. Đó không chỉ là những giải pháp kỹ thuật, mà còn là dấu ấn tiên phong đưa dự án tiệm cận các đô thị ESG hàng đầu thế giới.

Trung tâm tiện ích tầm cỡ quốc tế, tạo động lực cho du lịch - dịch vụ bùng nổ

Những đô thị ven biển thành công trên thế giới đều sở hữu công thức chung: Thiên nhiên tuyệt đẹp kết hợp với tiện ích đẳng cấp, cùng với hạ tầng giao thông thuận lợi. Và Cần Giờ đang hội tụ đầy đủ ba yếu tố đó.

Do đó, không có gì bất ngờ khi nhiều nhà đầu tư khẳng định, Cần Giờ sẽ trở thành “ngôi sao sáng” trong bản đồ bất động sản biển Việt Nam trong 5 – 10 năm tới.

Chưa hết, một vùng đất chỉ thật sự bứt phá khi có đủ lực hút du lịch và dịch vụ chất lượng cao. Ở Vinhomes Green Paradise, điều này được cụ thể hóa bằng loạt biểu tượng giải trí nghỉ dưỡng quy mô hàng đầu Đông Nam Á:

Kỳ quan biểu diễn ven biển - Nhà hát Sóng Xanh quy mô 7 ha.

Biển hồ Paradise Lagoon rộng trên 800 ha – Nơi tái tạo sắc xanh đại dương.

Thiên đường giải trí đẳng cấp quốc tế: VinWonders Cần Giờ.

Hai sân golf chuẩn quốc tế giữa rừng nhiệt đới.

Nhà hát Sóng Xanh Vinhomes Green Paradise.

Không chỉ là nơi an cư, Vinhomes Green Paradise còn là tâm điểm du lịch ngắn ngày cho hàng triệu cư dân địa phương và du khách quốc tế.

Từ đó, bất động sản nghỉ dưỡng – thương mại tại dự án nắm giữ cơ hội khai thác lợi nhuận kép: Giá tài sản gia tăng và nguồn thu ổn định từ hoạt động dịch vụ, lưu trú, giải trí.

Trong bối cảnh nguồn cung bất động sản chất lượng cao tại thành phố Hồ Chí Minh ngày càng khan hiếm, Vinhomes Green Paradise hứa hẹn mở ra một tương lai mới: Một đô thị biển, sinh thái, thông minh ngay cạnh trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước. Sở hữu bất động sản tại đây chính là sở hữu một phần tương lai của thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, chủ đầu tư Vinhomes đang mở bán dự án căn hộ The Opus One là phân khu căn hộ cao cấp nằm trong đại đô thị Vinhome Grand Park (TP. Thủ Đức), quy mô 23.098m2 bao gồm 4 tòa tháp cao 32–34 tầng với 1.952 sản phẩm căn hộ Studio và căn hộ 1 - 3 PN. Đây là sản phẩm căn hộ compound đẳng cấp, mang phong cách resort hiện đại.

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

VINHOME.LAND - Kênh Phân Phối Dự Án Bất Động Sản Vinhomes

HOLTINE: 0937.22.23.22

Website: https://vinhome.land

Theo Ngân Hà