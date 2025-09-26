Vinhomes Green Paradise Cần Giờ có gì để trở thành dự án thập kỷ?

Vinhomes Green Paradise tại Cần Giờ đang được nhắc đến như một “dự án thập kỷ” của bất động sản Việt Nam, có thể đưa bản đồ bất động sản vươn tầm quốc tế. Với quy mô gần 2.870 ha và tổng vốn đầu tư khoảng 10 tỷ USD do Vinhomes làm chủ đầu tư, đây là đại đô thị biển lấn biển lớn nhất TP.HCM và cũng là một trong những công trình mang tầm vóc quốc gia. Tuy nhiên, giá trị của Vinhomes Cần Giờ không chỉ nằm ở con số hay diện tích, mà còn ở những yếu tố độc bản, không thể tái tạo. Chính những giá trị này tạo nên sức hút mạnh mẽ cho giới đầu tư trong và ngoài nước.

Hãy cùng khám phá 5 giá trị không thể sao chép của đại đô thị này để hiểu rõ vì sao nơi đây xứng đáng được gọi là dự án thập kỷ.

5 Giá trị không thể sao chép của Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

Vinhome Green Paradise không chỉ là đại đô thị biển đầu tiên của TP.HCM, mà còn là “quốc đảo” hội tụ nhiều giá trị độc bản. Từ vị trí chiến lược, quy hoạch tầm cỡ đến hệ sinh thái tiện ích và tầm nhìn bền vững, mỗi yếu tố đều khẳng định tính duy nhất của dự án.

Vị trí chiến lược: giao thoa rừng – biển – đô thị

Cần Giờ là quỹ đất ven biển duy nhất của TP.HCM, vừa sở hữu hệ sinh thái rừng ngập mặn được UNESCO công nhận, vừa nằm ở cửa ngõ kết nối trực tiếp với các trục hạ tầng quốc gia như cao tốc Bến Lức – Long Thành, cầu Cần Giờ và tuyến metro Quận 7 – Cần Giờ.

Vị trí chiến lược, nơi giao thoa của rừng và biển của Vinhome Cần Giờ

Vị trí này giúp dự án hưởng lợi từ cả hai yếu tố: thiên nhiên nguyên bản và khả năng kết nối nhanh chóng đến trung tâm thành phố cũng như sân bay Long Thành.

Không một khu vực ven biển nào khác của TP.HCM có được lợi thế kép này, biến Vinhomes Cần Giờ trở thành điểm đến độc bản.

Quy hoạch đại đô thị biển tầm cỡ quốc tế

Khác với các dự án ven biển nhỏ lẻ, Vinhomes Green Paradise được quy hoạch như một “thành phố trên biển” với diện tích 2870 ha.

Năm phân khu được phân bổ hợp lý: trung tâm thương mại – tài chính, khu resort nghỉ dưỡng, khu cao tầng, công viên giải trí và hạ tầng công cộng.

Phối cảnh quy hoạch đại đô thị Vin Cần Giờ

Quy mô này không chỉ cho phép tích hợp mọi loại hình bất động sản – từ nhà phố, shophouse, biệt thự biển đến căn hộ cao tầng – mà còn đủ lớn để tạo ra một cộng đồng cư dân hàng chục nghìn người.

Với cấu trúc này, Vinhome Green Paradise vượt xa khái niệm khu đô thị đơn thuần và tiến gần đến chuẩn mực của các siêu đô thị biển quốc tế như Dubai Palm Jumeirah.

Hệ sinh thái tiện ích độc bản, không thể tái tạo

Điểm nhấn tạo nên khác biệt là hệ sinh thái tiện ích mang tính “định vị thương hiệu” cho cả dự án.

Nổi bật nhất là Tháp tài chính 108 tầng cao nhất Việt Nam, biển hồ Paradise Lagoon rộng 443 ha, kết hợp với Nhà hát Sóng Xanh 7 ha sức chứa hàng chục nghìn khán giả, 2 sân golf 18 hố chuẩn quốc tế, Winter Wonderland 30.000 m2 và Safari 122 ha.

Phối cảnh Tháp tài chính Vinhome Green Paradise

Những tiện ích này không chỉ mang tính giải trí mà còn khẳng định tầm vóc quốc tế, đưa Vin Cần Giờ trở thành điểm đến du lịch – văn hóa – thương mại mới của Đông Nam Á. Đây là những công trình mà ngay cả các đô thị ven biển khác trong nước khó có thể tái hiện.

Tác động lan tỏa từ hạ tầng và logistics quốc tế

Không thể bỏ qua sự cộng hưởng từ hai động lực hạ tầng: cầu Cần Giờ và Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ. Cầu Cần Giờ dự kiến khởi công năm 2026, hoàn thành năm 2028, sẽ rút ngắn đáng kể hành trình từ trung tâm TP.HCM xuống dự án, giải quyết hoàn toàn điểm nghẽn phà Bình Khánh.

Trong khi đó, Cảng quốc tế Cần Giờ với vốn 5,5 tỷ USD và công suất hướng tới 16,9 triệu TEU/năm sẽ biến nơi đây thành cửa ngõ hàng hải quốc tế.

Sự xuất hiện đồng thời của hai hạ tầng này đảm bảo giá trị bất động sản tại Vinhomes Green Paradise không chỉ tăng nhờ du lịch, mà còn nhờ thương mại – logistics, tạo ra một nền tảng tăng trưởng bền vững dài hạn.

Tầm nhìn ESG và khan hiếm dài hạn

Trong bối cảnh phát triển đô thị toàn cầu, mô hình ESG (Environmental – Social – Governance) là thước đo cho tính bền vững. Vinhomes Green Paradise được thiết kế dựa trên nguyên tắc này: mật độ xây dựng hạn chế, bảo tồn rừng ngập mặn, sử dụng năng lượng tái tạo và tạo không gian sống hài hòa với thiên nhiên.

Đồng thời, vì yếu tố bảo tồn sinh thái, quỹ đất phát triển tại Cần Giờ bị giới hạn nghiêm ngặt, không thể mở rộng thêm. Điều này khiến mỗi sản phẩm trở thành tài sản khan hiếm, có giá trị truyền đời, vượt lên trên tính chu kỳ của thị trường bất động sản.

Khi nhìn lại toàn bộ bức tranh, có thể thấy Vinhomes Green Paradise không chỉ là một dự án bất động sản, mà là sự hội tụ của 5 giá trị độc bản: vị trí chiến lược, quy hoạch tầm cỡ, tiện ích định vị, hạ tầng – logistics lan tỏa và tầm nhìn ESG bền vững. Chính sự kết hợp này tạo nên một “dự án thập kỷ”, vừa mang tính biểu tượng quốc gia, vừa mở ra biên độ sinh lời vượt trội cho nhà đầu tư. Trong tương lai, khi hạ tầng và tiện ích lần lượt hoàn thiện, dự án sẽ trở thành minh chứng cho một chuẩn mực đô thị biển quốc tế ngay tại TP.HCM.

