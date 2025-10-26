VNX Holding – Hào khí hội tụ, Khai mở kỳ quan cùng Vinhomes Green Paradise Cần Giờ

Công ty Cổ phần VNX Holding- Sàn Giao dịch BĐS tổ chức sự kiện “Hào khí hội tụ - Khai mở kỳ quan” giới thiệu Dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ do Tập đoàn VinGroup làm chủ đầu tư. Sự kiện đã thu hút gần 300 khách hàng, nhà đầu tư và các đối tác.

Với vai trò là đại lý chiến lược, đơn vị phân phối của Vinhomes trong dự án Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, VNX Holding tự hào đồng hành cùng chủ đầu tư trong hành trình kiến tạo biểu tượng đô thị xanh – sinh thái – tái sinh uy tín thế giới.

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ với quy mô 2.870 ha, được thiết kế thành 4 khu chức năng chính gồm: khách sạn, khu nghỉ dưỡng, trung tâm mua sắm, dịch vụ giải trí và khu biệt thự căn hộ cao cấp phục vụ khoảng 31.000 cư dân và khách du lịch.

Vinhomes Green Paradise nắm giữ vị trí cửa ngõ ra biển duy nhất của TP.HCM – một lợi thế độc quyền mà không dự án nào khác có thể sở hữu. Điều này có nghĩa mọi hoạt động kinh tế biển, du lịch biển và logistics biển của thành phố 13 triệu dân đều phải đi qua khu vực này. Lợi ích thiết thực là đảm bảo dòng lưu lượng khách và cơ hội kinh doanh ổn định bền vững – cư dân có thể kinh doanh dịch vụ du lịch, nhà hàng hải sản với nguồn khách từ 8-9 triệu lượt du khách mỗi năm.

Dự án có pháp lý hoàn chỉnh, được chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. Vinhomes Green Paradise – kỳ quan xanh giữa lòng thành phố, biểu tượng mới của phong cách sống hiện đại, bền vững và chan hòa với thiên nhiên.

Điểm nhấn đặc biệt của dự án chính là việc ứng dụng nền tảng ESG++, mô hình phát triển bền vững tích hợp các yếu tố Môi trường – Xã hội – Quản trị, kết hợp cùng công nghệ thông minh và giá trị nhân văn. Với mục tiêu: Xanh hơn – Sống tốt hơn – Và Phát triển bền vững hơn. Vinhomes Green Paradise Cần Giờ hứa hẹn trở thành biểu tượng khu đô thị du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng,... tiềm năng tại thành phố Hồ Chí Minh.