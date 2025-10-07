Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn

Theo thông tin từ Đảng ủy xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn, vào khoảng 13 giờ ngày 7/10, do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày, lưu lượng nước lớn đã khiến đập thủy điện Bắc Khê bị vỡ một đoạn dài 4m.

Đoạn vỡ của đập thuỷ điện Bắc Khê, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn)

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn, dung tích hồ chứa của thủy điện Bắc Khê (thuộc xã Kim Đồng, huyện Tràng Định cũ, nay là xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn) khoảng 4 triệu m3 nước.

Ngay từ sáng 7/10, lãnh đạo chính quyền xã Tân Tiến đã kiểm tra và phát hiện các vết nứt trên thành chứa của hồ thủy điện Bắc Khê. Ngay lập tức các lực lượng chức năng đã tổ chức di dời người dân và tài sản lên các điểm an toàn để tránh ngập lụt khi xảy ra tình trạng vỡ các điểm nứt.

Hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã bố trí đoàn công tác do đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn tới hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê.

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có mặt tại các xã khu vực huyện Tràng Định (cũ) để kiểm tra, đôn đốc công tác cứu hộ, phòng chống bão lụt.

Cũng theo lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, trước mắt các lực lượng chức năng đang tập trung cho khu vực đập bị vỡ, khi nước rút sẽ khắc phục ngay lập tức đoạn vỡ trên bằng các biện pháp an toàn.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (cơn bão Matmo), từ sáng 6/10 đến ngày 7/10, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, đã gây ngập úng cho nhiều xã phường. Tuy nhiên, hiện tỉnh Lạng Sơn chưa ghi nhận thiệt hại về người.

