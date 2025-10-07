Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn

Theo thông tin từ Đảng ủy xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn, vào khoảng 13 giờ ngày 7/10, do mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày, lưu lượng nước lớn đã khiến đập thủy điện Bắc Khê bị vỡ một đoạn dài 4m.

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn

Đoạn vỡ của đập thuỷ điện Bắc Khê, tỉnh Lạng Sơn. (Ảnh: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn)

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn, dung tích hồ chứa của thủy điện Bắc Khê (thuộc xã Kim Đồng, huyện Tràng Định cũ, nay là xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn) khoảng 4 triệu m3 nước.

Ngay từ sáng 7/10, lãnh đạo chính quyền xã Tân Tiến đã kiểm tra và phát hiện các vết nứt trên thành chứa của hồ thủy điện Bắc Khê. Ngay lập tức các lực lượng chức năng đã tổ chức di dời người dân và tài sản lên các điểm an toàn để tránh ngập lụt khi xảy ra tình trạng vỡ các điểm nứt.

Hiện, Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã bố trí đoàn công tác do đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đồng chí Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn tới hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục sự cố vỡ đập thủy điện Bắc Khê.

Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn

Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã có mặt tại các xã khu vực huyện Tràng Định (cũ) để kiểm tra, đôn đốc công tác cứu hộ, phòng chống bão lụt.

Cũng theo lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, trước mắt các lực lượng chức năng đang tập trung cho khu vực đập bị vỡ, khi nước rút sẽ khắc phục ngay lập tức đoạn vỡ trên bằng các biện pháp an toàn.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11 (cơn bão Matmo), từ sáng 6/10 đến ngày 7/10, trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, đã gây ngập úng cho nhiều xã phường. Tuy nhiên, hiện tỉnh Lạng Sơn chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Nguồn nhandan.vn


Nguồn nhandan.vn

 Từ khóa: tỉnh Lạng Sơn Mưa lớn kéo dài Lực lượng chức năng vỡ đập thủy điện Thanh Sơn Có nơi mưa rất to Nông nghiệp Môi trường Lãnh đạo tỉnh Nhân dân
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương

Tin lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương
2025-10-08 10:30:00

Hiện nay, lũ trên sông Cầu, sông Thương (Bắc Ninh) tiếp tục lên; lũ trên sông Cầu (Thái Nguyên) tại trạm Gia Bảy đạt đỉnh 29,90m (lúc 3 giờ ngày 8/10), trên mức lịch sử năm...

Kỹ năng an toàn trước và trong bão

Kỹ năng an toàn trước và trong bão
2025-10-07 17:33:00

baophutho.vn Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trước, trong và mưa lũ sau bão, người dân lưu ý không nên chủ quan, tuân thủ theo các khuyến cáo sau:

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long