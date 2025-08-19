Võ Miếu khắc phục khó khăn, đón năm học mới

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ năm học 2025- 2026, các trường học trên địa bàn xã miền núi Võ Miếu đang triển khai công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng dạy học, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên đến công tác tuyển sinh đầu cấp..., khắc phục khó khăn ban đầu, sẵn sàng tâm thế bước vào năm học mới.

Giáo viên Trường Tiểu học Địch Quả, xã Võ Miếu phân loại sách giáo khoa về các lớp để chuẩn bị cho năm học mới.

Ngay đầu tháng 8, Trường Tiểu học Địch Quả đã huy động toàn bộ giáo viên, nhân viên sắp xếp, rà soát cơ sở vật chất từng phòng học, phòng chức năng. Thầy giáo Nguyễn Chí Sơn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Năm học này, trường có 24 lớp với 658 học sinh, chia làm 2 điểm, trong đó điểm trường trung tâm có 19 lớp và điểm lẻ có 5 lớp. Các phòng học đều đã trang bị màn hình thông minh phục vụ cho hoạt động dạy và học. Tuy nhiên, một số phòng học đã xuống cấp, cần sửa chữa nhưng chưa có kinh phí đầu tư kịp thời. Nhà trường hiện còn thiếu 6 phòng chức năng: Mỹ thuật, âm nhạc, khoa học - công nghệ, ngoại ngữ, phòng đa năng, ảnh hưởng đến việc triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trang thiết bị phục vụ quản lý và hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu chuyển đổi số trong nhà trường”.

Tại Trường THCS Võ Miếu, công tác chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới cũng đã cơ bản hoàn tất với tinh thần trách nhiệm cao. Tuy nhiên, điều khiến Ban giám hiệu nhà trường còn băn khoăn trước thềm năm học mới đó là thiếu hụt đội ngũ giáo viên. Thầy giáo Nguyễn Việt Hoài, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Năm học này, nhà trường vẫn duy trì 24 lớp học với gần 1.000 học sinh. Tuy nhiên, trường chỉ có 40 giáo viên, tỉ lệ 1,66 giáo viên/lớp, chưa đạt quy định 1,9 giáo viên/lớp. Vì thế, áp lực giảng dạy tăng cao, nhiều thầy cô sẽ phải tăng tiết. Các bộ môn thiếu giáo viên như: Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý và Giáo dục thể chất”.

Sau sáp nhập, xã Võ Miếu có địa bàn rộng trên 96 km2 và dân số trên 28.000 người, trong đó 55,4% là đồng bào dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Mường, nên khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất trường lớp và đội ngũ giáo viên là điều không tránh khỏi. Toàn xã có 11 cơ sở giáo dục, trong đó 4 trường mầm non, 4 trường tiểu học và 3 trường THCS với 212 nhóm lớp và gần 6.000 học sinh. 100% trường học trên địa bàn xã đều đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia.

Kiểm tra, rà soát trang thiết bị phục vụ giảng dạy ở Trường THCS Võ Miếu.

Các trường điều chỉnh quy mô lớp học hợp lý nhằm giảm tối đa điểm trường lẻ. Đội ngũ cán bộ, giáo viên đạt chuẩn chiếm tỉ lệ gần 96%. Công tác chuẩn bị cho năm học mới 2025- 2026 được triển khai đồng bộ, từ tuyển sinh đến sách giáo khoa và thiết bị dạy học. Các trường đã kiểm kê, bổ sung thiết bị theo danh mục Bộ GD&ĐT; tuyên truyền, hỗ trợ cha mẹ học sinh chuẩn bị đầy đủ sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho con em, phối hợp với đơn vị cung ứng để đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời sách giáo khoa cho tất cả học sinh ở các khối lớp.

Các trường chủ động hướng dẫn giáo viên tiếp tục nghiên cứu rà soát để chuẩn bị xây dựng kế hoạch giáo dục năm học 2025- 2026 phù hợp với học sinh; thực hiện đầy đủ các chương trình tập huấn do Bộ, Sở GD&ĐT tổ chức. Công tác vệ sinh trường lớp, bảo vệ cơ sở vật chất trong dịp hè và chuẩn bị đủ cơ sở vật chất đảm bảo đủ điều kiện đón học sinh trở lại trường.

Đồng chí Trần Văn Tình, Phó Chủ tịch UBND xã Võ Miếu cho biết: Vì nằm ở địa bàn miền núi còn nhiều khó khăn nên các trường học trên địa bàn xã luôn nhận được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của Sở GD&ĐT, sự ủng hộ của các ban ngành đoàn thể địa phương. Đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo có trình độ chuyên môn vững vàng, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, để giảm bớt khó khăn cho địa phương trong thời gian tới, UBND xã đề xuất tỉnh tiếp tục quan tâm đầu tư trang thiết bị, tuyển dụng bổ sung giáo viên và bố trí kinh phí cho hợp đồng lao động. Sở GD&ĐT tăng cường tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Hồng Nhung