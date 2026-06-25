Võ Miếu linh hoạt trong công tác giảm nghèo

Thực hiện công văn của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh về việc rà soát, thống kê hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở năm 2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã Võ Miếu đã chỉ đạo Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư tiến hành rà soát, thống kê nhu cầu hỗ trợ nhà ở đối với các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.

Qua rà soát, xã Võ Miếu hiện có 46 hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn về nhà ở cần được hỗ trợ, trong đó 21 hộ có nhu cầu xây mới và 25 hộ cần sửa chữa nhà ở. Theo báo cáo của UBND xã, cuối năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của địa phương là 2,52% (170 hộ), hộ cận nghèo là 2,3% (155 hộ). Năm 2026, xã phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 2% (giảm ít nhất 36 hộ), tỷ lệ hộ cận nghèo xuống còn khoảng 2% (giảm 16 hộ).

UBND xã trao hỗ trợ cho hộ nghèo có khó khăn về nhà ở.

Xác định giảm nghèo là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy, UBND xã Võ Miếu chú trọng công tác tuyên truyền nhằm thay đổi tư duy, xóa bỏ tâm lý trông chờ, ỷ lại trong một bộ phận người dân. Thời gian qua, thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội và các cuộc họp khu dân cư, cấp ủy, chính quyền địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần tự lực vươn lên thoát nghèo. Nhiều gương điển hình, mô hình sản xuất hiệu quả được biểu dương, lan tỏa, góp phần giúp người dân chủ động tiếp cận và sử dụng hiệu quả các chính sách, nguồn lực hỗ trợ của Nhà nước.

Nhằm đảm bảo 100% hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện được tiếp cận vốn vay ưu đãi; 100% thành viên hộ nghèo, cận nghèo được cấp thẻ BHYT và trẻ em được hưởng chính sách miễn giảm học phí đầy đủ, tiến hành hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà ở cho ít nhất 2 hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở mỗi năm, xã Võ Miếu đã triển khai mô hình hỗ trợ đặc thù, phù hợp với từng đối tượng, nhóm đối tượng, không cào bằng.

Đối với nhóm yếu thế, UBND xã xây dựng phương án hỗ trợ đặc biệt cho 49 hộ có hoàn cảnh khó khăn như người già neo đơn, người khuyết tật, người mắc bệnh hiểm nghèo thông qua các mô hình như “Địa chỉ nhân đạo”, “Đỡ đầu thoát nghèo”. Đồng thời, các tổ chức hội, đoàn thể được phân công trực tiếp hỗ trợ từ 1 đến 5 hộ nghèo. Không chỉ hỗ trợ về vốn, giống, ngày công lao động, các hội, đoàn thể còn đồng hành trong tư vấn cây trồng, vật nuôi, chuyển giao khoa học kỹ thuật, góp phần tạo sinh kế bền vững cho người dân. Mục tiêu đặt ra là mỗi năm, mỗi đoàn thể giúp ít nhất một hộ thoát nghèo thực chất, hạn chế tối đa tình trạng tái nghèo.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp là giải pháp quan trọng giúp nâng cao giá trị sản xuất, tạo thêm sinh kế và tăng thu nhập cho người dân.

Cùng với đó, xã tập trung giải ngân nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội cho 39 hộ đã xây dựng được phương án sản xuất khả thi; tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật về thâm canh chè, trồng rừng gỗ lớn, chăn nuôi an toàn sinh học; khuyến khích hộ nghèo tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã nhằm hình thành vùng sản xuất tập trung. Đồng thời, địa phương tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, hợp tác xã xây dựng, triển khai các dự án liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông, lâm nghiệp, ưu tiên những dự án có sự tham gia của hộ nghèo, cận nghèo.

Bên cạnh phát triển kinh tế, xã Võ Miếu cũng chú trọng nâng cao chất lượng các dịch vụ xã hội cơ bản. Địa phương đã rà soát hiện trạng nhà ở của toàn bộ 170 hộ nghèo để xây dựng phương án xóa nhà tạm, nhà dột nát; hỗ trợ các hộ tiếp cận nguồn vốn xây dựng công trình nước sạch, nhà vệ sinh đạt chuẩn nông thôn mới. Đồng thời, tổ chức khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí tại nhà cho người già neo đơn, người mắc bệnh nặng thuộc diện hộ nghèo.

Với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị, công tác giảm nghèo ở xã Võ Miếu được triển khai bài bản, linh hoạt với nhiều cách làm phù hợp, góp phần nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Minh Tự