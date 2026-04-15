Vốn tín dụng tiếp sức hành trình tái hòa nhập cộng đồng

Sau những vấp ngã, hành trình trở lại cuộc sống bình thường của người chấp hành xong án phạt tù (CHXAPT) luôn đối mặt với nhiều rào cản như thiếu vốn, thiếu việc làm và cả mặc cảm tự ti. Nhằm tạo điều kiện để người CHXAPT vay vốn sản xuất, kinh doanh, học nghề, tạo việc làm, thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Lạc Thủy đã tích cực triển khai chương trình cho vay theo Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Nguồn vốn tín dụng chính sách vì thế trở thành “điểm tựa” quan trọng, giúp nhiều người vững tin tái hòa nhập, ổn định cuộc sống.

Mở lối hoàn lương từ nguồn vốn nhân văn

Sau khi trở về địa phương, anh Võ Văn T, thôn Đồng Bong, xã Lạc Thủy từng sống trong mặc cảm, tự ti, ngại tiếp xúc với mọi người. Nhờ sự động viên của gia đình cùng sự hỗ trợ kịp thời từ nguồn vốn chính sách, anh đã mạnh dạn vay 100 triệu đồng để cải tạo 7.000m2 đất, đầu tư trồng na, ổi, cho thu nhập khoảng 200 triệu đồng mỗi năm. Bên cạnh đó, gia đình còn phát triển thêm dịch vụ vận tải, máy xúc, tạo nguồn thu ổn định. Anh T. chia sẻ, nguồn vốn ưu đãi đã giúp anh thêm tự tin, quyết tâm làm lại cuộc đời.

Từ vốn vay ưu đãi của NHCSXH Lạc Thuỷ, gia đình anh Võ Văn T, thôn Đồng Bong, xã Lạc Thuỷ đầu tư trồng cây ăn quả đem lại hiệu quả kinh tế.

Tương tự, gia đình anh Phạm Văn V, thôn An Phú, xã An Bình, từng rơi vào hoàn cảnh khó khăn khi anh trở về địa phương sau thời gian chấp hành án. Không nghề nghiệp ổn định, không vốn sản xuất, cuộc sống của cả gia đình phụ thuộc vào vài sào ruộng. Nhờ được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, tháng 5/2024, gia đình anh được vay 100 triệu đồng từ NHCSXH để đầu tư chăn nuôi bò, dê, lợn nái. Sau hơn một năm, mô hình đã mang lại thu nhập ổn định, giúp từng bước thoát nghèo. “Có vốn, có sự động viên của chính quyền và bà con, tôi thấy mình có thêm động lực để làm lại từ đầu” anh V. chia sẻ.

Thực tế cho thấy, nhiều mô hình kinh tế từ nguồn vốn vay đã và đang phát huy hiệu quả rõ rệt. Những câu chuyện như anh T, anh V. đang dần trở thành minh chứng sinh động cho hiệu quả của chính sách tín dụng nhân văn, đồng thời lan tỏa niềm tin trong cộng đồng.

Tiếp thêm niềm tin, hướng tới tương lai

Để nguồn vốn phát huy hiệu quả, các cấp chính quyền, lực lượng công an và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn đã chủ động rà soát, lập danh sách, hướng dẫn thủ tục vay vốn, đồng thời theo dõi, hỗ trợ người vay trong quá trình sử dụng. Công an các xã thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, giúp người CHXAPT ổn định tư tưởng. Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh nhằm xóa bỏ định kiến, tạo môi trường thân thiện để người từng lầm lỗi tự tin hòa nhập.

Phòng giao dịch NHCSXH cũng phối hợp chặt chẽ với Công an các xã và các tổ chức nhận ủy thác như Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên trong việc bình xét, thẩm định, đảm bảo nguồn vốn đến đúng đối tượng, sử dụng đúng mục đích. Người CHXAPT được cho vay tối đa 100 triệu đồng, lãi suất cho vay bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo, đại diện hộ gia đình đứng tên vay vốn.

Tính đến ngày 13/4/2026, dư nợ chương trình người CHXAPT của Phòng giao dịch NHCSXH Lạc Thủy là 1.938 triệu đồng, với 22 khách hàng vay vốn. Chỉ tính riêng trong năm 2025, đơn vị đã giải ngân 1,1 tỷ đồng cho 15 hộ vay; 3 tháng đầu năm 2026 giải ngân 220 triệu đồng cho 3 hộ vay vốn, tập trung vào các mô hình chăn nuôi, trồng trọt và kinh doanh nhỏ.

Cán bộ tín dụng Phòng giao dịch NHCSXH Lạc Thuỷ cùng tổ chức nhận uỷ thác kiểm tra thông tin các khách hàng vay vốn xã An Bình.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Giám đốc Phòng giao dịch NHCSXH Lạc Thủy cho biết, đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để rà soát, hỗ trợ đúng đối tượng; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát sau giải ngân, hướng dẫn người dân sử dụng vốn hiệu quả, phù hợp điều kiện thực tế.

Thời gian tới, Phòng giao dịch NHCSXH Lạc Thủy tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi để người CHXAPT tiếp cận nguồn vốn nhanh chóng, hiệu quả. Qua đó, góp phần giúp họ ổn định cuộc sống, tái hòa nhập cộng đồng, đồng thời đóng góp tích cực vào công tác bảo đảm an sinh xã hội và giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.

Chương trình tín dụng đối với người CHXAPT không chỉ là hỗ trợ tài chính mà còn là “chìa khóa” mở ra cơ hội làm lại cuộc đời. Khi được trao cơ hội, được tin tưởng và đồng hành, họ có thể vươn lên trở thành những công dân có ích, đóng góp cho xã hội.

Đinh Thắng