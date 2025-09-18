Vốn ưu đãi tiếp sức cho hộ nghèo vươn lên

Sau sáp nhập, xã Đà Bắc đang dần khoác lên mình diện mạo mới. Những con đường bê tông nối dài, mô hình trồng cây ăn quả, chăn nuôi gia súc phát triển mạnh. Phía sau sự thay đổi tích cực ấy là hiệu quả rõ nét từ các chương trình vốn ưu đãi dành cho hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách khác.

Không chỉ giải ngân tại xã, cán bộ phòng giao dịch NHCSXH Đà Bắc còn phối hợp chặt chẽ với Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn, thường xuyên xuống tận khu dân cư, tới từng hộ dân để kiểm tra, hướng dẫn và theo dõi việc sử dụng vốn. Theo chân cán bộ tín dụng chính sách, chúng tôi đến thăm mô hình sản xuất của hộ anh Hoàng Văn Hùng ở tiểu khu Thạch Lý. Hộ anh Hùng hiện có dư nợ 100 triệu đồng thực hiện 2 chương trình tín dụng là giải quyết việc làm và nước sạch vệ sinh môi trường. Từ vốn vay ưu đãi cùng với nguồn vốn của gia đình anh Hùng đầu tư trồng cam và chăn nuôi dúi hứa hẹn đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Cán bộ tín dụng kiểm tra mô hình trồng cam của hộ anh Hoàng Văn Hùng, tiểu khu Thạch Lý, xã Đà Bắc

Tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn tiểu khu Thạch Lý Nguyễn Thị Kim Hương cho biết: Tổ của tôi có 51 thành viên thực hiện 5 chương trình tín dụng chính sách với tổng dư nợ trên 3 tỷ đồng. Bà con ở đây tin tưởng ngân hàng, nhưng cũng cần sự theo sát để dùng vốn đúng mục đích và có hiệu quả. Nếu để lãng phí là mình có lỗi.

Nhờ chính sách của Đảng và Nhà nước, người nghèo và hộ chính sách được tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi, có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, nhưng do trình độ dân trí ở khu vực nông thôn còn hạn chế nên không phải hộ nghèo nào được vay vốn cũng biết cách sử dụng vốn vay có hiệu quả. Để giúp các hộ nông dân nghèo sử dụng và phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, các ban ngành đoàn thể của xã đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao KHKT trồng trọt, chăn nuôi... và định hướng cho hội viên lựa chọn những mô hình phù hợp. Do đó, người nông dân đã sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay, nhiều hộ đã thoát nghèo và mạnh dạn vươn lên làm giàu.

Cán bộ Phòng giao dịch NHCSXH Đà Bắc giao ban định kỳ với các tổ vay vốn xã Đà Bắc

Qua rà soát, tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 6,12%; thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/người/năm. Hiện xã có 66 tổ tiết kiệm và vay vốn với 2.729 hộ còn dư nợ với số vốn trên 175 tỉ đồng thực hiện 14 chương trình tín dụng, trong đó cho vay chương trình giải quyết việc làm có dư nợ cao nhất trên 50 tỷ đồng với 875 hộ vay; chương trình cho vay hộ cận nghèo dư nợ trên 34 tỷ đồng với 593 hộ vay; chương trình cho vay ưu đãi hộ nghèo có dư nợ gần 30 tỷ đồng với 504 hộ vay...

Cán bộ tín dụng chính sách xã hội thường xuyên phối hợp với các tổ chức hội nhận ủy thác của xã để hướng dẫn cách sử dụng vốn hiệu quả, tránh tình trạng vay sai mục đích. Nhìn chung, các hộ vay vốn đều sử dụng vốn đúng mục đích và có hiệu quả, trả gốc và lãi đúng hạn, tỷ lệ nợ quá hạn của xã chiếm 0,07%. Ngoài ra, xã đã thực hiện huy động tiền gửi tiết kiệm thông qua tổ được trên 4 tỷ đồng.

Nguồn vốn ưu đãi không chỉ dừng lại ở hỗ trợ sản xuất mà còn thúc đẩy nhiều công trình dân sinh. Nhờ vốn vay nước sạch - vệ sinh môi trường, gần 300 hộ dân ở Đà Bắc đã xây dựng được nhà vệ sinh hợp chuẩn, bể chứa nước sinh hoạt, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và phòng chống dịch bệnh.

Từ vốn vay ưu đãi, người dân xã Đà Bắc đầu tư xây dựng các công trình nước sạch nâng cao chất lượng cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Bình Nam - Giám đốc Phòng Giao dịch NHCSXH Đà Bắc cho biết: Sự chuyển mình của xã Đà Bắc sau sáp nhập không chỉ là thay đổi địa giới, mà còn là sự thay đổi trong tư duy phát triển. Trước đây, nhiều hộ dân có tâm lý trông chờ, ỷ nại vào trợ cấp. Nhưng từ khi được vay vốn ưu đãi, nhiều người đã chủ động học hỏi kỹ thuật, tự tìm mô hình phù hợp. Các chương trình vốn ưu đãi đã và đang thực sự trở thành cứu cánh cho bà con vùng cao. Không chỉ giúp thoát nghèo mà còn tạo động lực để người dân chủ động phát triển sản xuất, vươn lên bền vững.

Thực tế ở xã Đà Bắc cho thấy: Nếu được triển khai đúng, sát thực tế và có sự đồng hành của chính quyền, vốn ưu đãi không chỉ là khoản tiền - mà là đòn bẩy phát triển, là chiếc cầu nối đưa người dân từ đói nghèo đến cuộc sống ổn định và bền vững.

Đinh Thắng