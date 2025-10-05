Vui Tết Trung thu và trao học bổng Siêu nhân năm học 2024-2025 cho trẻ em mắc chứng bại não

Sáng 5/10, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh phối hợp với Chi hội gia đình trẻ bại não Phú Thọ tổ chức chương trình vui Tết Trung thu và trao giấy khen, học bổng siêu nhân năm 2024-2025 cho các cháu mắc bệnh bại não có nhiều cố gắng trong học tập.

Niềm vui của trẻ bại não khi được vui Tết Trung thu

Với mong muốn tạo cơ hội để các em nhỏ mắc chứng bại não được trải nghiệm không khí vui tươi của Tết Trung thu, cảm nhận tình yêu thương và sự quan tâm từ xã hội; tạo cơ hội để các gia đình có trẻ bại não gặp gỡ, chia sẻ những câu chuyện, tâm tư và kinh nghiệm trong việc chăm sóc, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi, Chi hội gia đình trẻ bại não Phú Thọ đã vận động, kêu gọi các nhà tài trợ ủng hộ kinh phí, quà được hơn 111 triệu đồng để tổ chức chương trình vui Tết Trung thu tập trung và tặng quà cho 50 trẻ em mắc bệnh bại não trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ em mồ côi tỉnh Bùi Văn Huấn trao giấy khen và học bổng siêu nhân năm học 2024-2025 cho các em có nhiều cố gắng trong học tập

Chi hội gia đình trẻ bại não Phú Thọ tặng quà cho các gia đình có trẻ bại não

Tại chương trình, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh, Chi hội gia đình trẻ bại não Phú Thọ đã trao 50 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng cho 50 trẻ em bị bại não trên địa bàn tỉnh. Các nhà tài trợ: JCI Hà Nội trao 50 bịch bỉm lá Vietnam và 5 triệu tiền mặt; Chapter BNI Thunder tặng 100 bánh trung thu và 28.700.000đ tiền mặt; Công ty TNHH dịch vụ New Global tặng 5 thùng sữa Vinamilk; Công ty Cổ phần GS Nutrition tặng 50 lon sữa Alula Gold, 50 vỉ sữa tươi.

Các nhà tài trợ trao quà cho các cháu

Nhân dịp này, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh trao Bằng khen của Liên hiệp hội Người khuyết tật Việt Nam cho các gia đình có con bị bại não; Chi hội gia đình bại não Phú Thọ đã trao giấy khen và học bổng Siêu nhân của Hội gia đình trẻ em và người bại não Việt Nam cho 7 em học sinh đã có thành tích cao trong học tập, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

Lê Thương