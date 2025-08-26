Ngành Tài chính Phú Thọ:

Vững bước trên chặng đường mới

Trải qua 80 năm xây dựng và phát triển, ngành Tài chính Việt Nam đã đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Tại Phú Thọ, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính tiếp nối truyền thống vẻ vang, không ngừng đổi mới, sáng tạo, góp phần xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng giàu đẹp.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Quang tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Tài chính lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Dấu mốc quan trọng

Cách đây 80 năm, vào ngày 28/8/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Tuyên cáo thành lập Chính phủ lâm thời bao gồm 13 Bộ, trong đó có Bộ Tài chính và chỉ ít tháng sau, ngày 31/12/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh thành lập Ủy ban Nghiên cứu kế hoạch kiến thiết, tiền thân của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo yêu cầu phát triển qua các thời kỳ, các ngành Thống kê, Giá, Dự trữ quốc gia, Hải quan, Chứng khoán và Bảo hiểm Xã hội được thành lập. Cùng với Bộ Tài chính và Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, hệ thống cơ quan Tài chính, Kế hoạch của các tỉnh được thành lập.

Trong 80 năm qua, cán bộ ngành Tài chính và ngành Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh đã chủ động làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp xây dựng, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết tạo cơ sở pháp lý về quản lý tài chính ngân sách nhà nước, thuế, thị trường tài chính, giá cả, dự trữ, công sản, tài chính doanh nghiệp,... Thực hiện hiệu quả các giải pháp tăng cường quản lý thu - chi ngân sách. Hàng năm, số thu ngân sách của tỉnh đều tăng, đảm bảo dự toán được giao. Công tác quản lý và điều hành ngân sách từ tỉnh đến cơ sở đảm bảo theo yêu cầu, cơ bản điều hành theo đúng dự toán được duyệt. Cơ cấu, quy mô, phạm vi hoạt động được mở rộng và đáp ứng ngày càng hiệu quả yêu cầu phát triển KT-XH.

Ngành Tài chính Phú Thọ đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về tài chính - ngân sách, góp phần ngăn chặn suy giảm, ổn định kinh tế, kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn, gắn với nêu cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm và phẩm chất đạo đức đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, hiện đại hoá công sở, tạo môi trường làm việc thuận lợi, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tham mưu thực hiện các giải pháp đổi mới thể chế tài chính, nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Các giải pháp, chính sách tài chính gắn với hiện đại hóa ngành Tài chính, đặc biệt là sự đột phá trong công tác đơn giản hóa, cải cách TTHC trong lĩnh vực tài chính đã giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, qua đó nhận được sự đồng thuận và phản ứng tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp.

Nhiệm vụ mới trong kỷ nguyên mới

Sau hợp nhất, Sở Tài chính đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thành nhiều nhiệm vụ cấp bách để báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh: Báo cáo đánh giá tình hình phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021-2025, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030 phục vụ xây dựng dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030; Quyết định giao chỉ tiêu, nhiệm vụ phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Kết luận số 123-KL/TW; Kế hoạch thực hiện các nội dung Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm; Kế hoạch thực hiện Kết luận số 115-KL/TW ngày 16/01/2025 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế; chỉ đạo thống nhất về công tác bàn giao tài chính - NSNN; dự án đầu tư công làm cơ sở để các địa phương trước hợp nhất triển khai các công việc liên quan khi tổ chức bàn giao, tiếp nhận; tổ chức triển khai, quản lý và điều hành tài chính ngân sách của tỉnh sau hợp nhất; tham mưu UBND tỉnh, báo cáo HĐND tỉnh Phú Thọ ban hành Nghị quyết giao dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; dự toán thu, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2025; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ điều tiết phân chia các khoản thu tổ chức thực hiện chính quyền địa phương hai cấp; chỉ đạo công tác bàn giao các dự án đầu tư công giữa các tỉnh cũ với tỉnh mới; giữa cấp huyện cũ với cấp tỉnh và cấp xã mới theo Đề án chính quyền địa phương 2 cấp.

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu năm 2025 đến thời điểm 15/8/2025 đạt cao hơn so cùng kỳ: Thu ngân sách 35.546 tỷ đồng tỷ đồng/dự toán 40.397 tỷ đồng, đạt 88% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao. Tham mưu cho UBND tỉnh xử lý 62 dự án tồn đọng, dừng thi công kéo dài; 227 dự án xây dựng trụ sở làm việc đang xây dựng hoặc đã phê duyệt chủ trương đầu tư chịu tác động của sắp xếp, tinh gọn bộ máy, đơn vị hành chính. Đề xuất danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh năm 2025 và giai đoạn 2026-2030 theo tiêu chí đã được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kết luận. Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành bộ TTHC trong lĩnh vực đầu tư và thực hiện quy trình nội bộ trong giải quyết các thủ tục về đầu tư, đảm bảo các quy định pháp luật về đầu tư. Chấp thuận Chủ trương đầu tư/cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong nước và điều chỉnh cho 167 dự án vốn đăng ký 43.198 tỷ đồng. Cấp mới cho 12 dự án với tổng vốn đầu tư là 184,95 triệu USD... Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 3.161 doanh nghiệp tăng 58,9%, với số vốn đăng ký trên 29,2 nghìn tỷ đồng, tăng 55,7% so với cùng kỳ năm 2024. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác kiểm kê, rà soát, xây dựng phương án sắp xếp, bố trí, xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị; báo cáo UBND tỉnh phương án bố trí trụ sở làm việc cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và phương án sắp xếp, bố trí, xử lý tài sản công khi kết thúc đơn vị hành chính cấp huyện.

Những nỗ lực không ngừng này đã góp phần giúp tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm (2021- 2025) ước đạt 7,5%, cao hơn giai đoạn 2016 - 2020 (7,0%/năm) và cao hơn bình quân chung của cả nước. Quy mô kinh tế tăng nhanh, năm 2024 đạt 354,6 nghìn tỷ đồng, đứng thứ 6/34 tỉnh, thành phố và dự kiến năm 2025 đạt 390 nghìn tỷ đồng (gấp 1,56 lần so năm 2020). GRDP bình quân đầu người năm 2025 ước đạt 105,2 triệu đồng, tăng 1,48 lần so năm 2020.

Với những kết quả đã đạt được, ngành Tài chính Phú Thọ luôn được đánh giá là đơn vị xuất sắc, trong đó, nhiều tập thể và cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu cao quý, như: Huân chương Lao động hạng Nhất, Huân chương Độc lập hạng Nhì, Cờ thi đua của Chính phủ, Cờ thi đua của UBND tỉnh, Bằng khen của UBND tỉnh, Bằng khen của Bộ Tài chính...

Đổi mới, sáng tạo, khát vọng vươn lên trong giai đoạn mới

Trước yêu cầu đặt ra trong kỷ nguyên mới, ngành Tài chính sẽ phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, địa phương, huy động sự tham gia của người dân, doanh nghiệp, tập trung tham mưu, triển khai hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

Tham mưu thực hiện các chiến lược, kế hoạch phát triển KT-XH và hội nhập kinh tế quốc tế, nhất là các Nghị quyết “bộ tứ trụ cột”; các chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các điểm nghẽn, khơi thông và phát huy nguồn lực của các thành phần kinh tế, phát triển kinh tế vùng, khai thác không gian phát triển mới phục vụ các mục tiêu phát triển đặt ra. Rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Phú Thọ thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phù hợp với tình hình, điều kiện, bối cảnh sau hợp nhất tỉnh.

Tham mưu xây dựng dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch tài chính 3 năm; kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm bảo đảm khai thác hiệu quả các nguồn thu; ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển, ưu tiên phát triển các lĩnh vực y tế, văn hóa, giáo dục; đảm bảo an sinh xã hội, cải cách tiền lương, an ninh, quốc phòng..., góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025- 2030 đề ra. Động viên hợp lý các nguồn thu từ thuế, phí, lệ phí; khuyến khích sản xuất, nâng cao khả năng cạnh tranh của các cơ sở sản xuất, kinh doanh; thúc đẩy thu hút đầu tư, ưu tiên các nhà đầu tư sử dụng ít diện tích đất nhưng tạo ra hàng hóa có chất lượng, sản lượng và giá trị kinh tế cao, sản xuất, kinh doanh ổn định, đóng góp nhiều cho ngân sách nhà nước. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế, chống thất thoát, gian lận về thuế, đặc biệt là chống chuyển giá. Nghiên cứu, tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành các chính sách về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền cho phù hợp điều kiện kinh tế của địa phương. Rà soát đảm bảo các quy định về chế độ đặc thù đồng bộ theo hướng điều chỉnh tăng, giảm các chế độ chính sách đã ban hành hiện nay tại 3 khu vực đảm bảo phù hợp với mặt bằng chi ngân sách địa phương năm 2026 được Trung ương xác định.

Huy động, phân bổ hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển. Trong đó, đẩy mạnh phân cấp cho ngân sách cấp xã để tăng cường tính tự chủ trong quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH. Hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho các cơ quan, đơn vị, cấp xã liên quan đến lĩnh vực Tài chính khi thực hiện tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp. Đôn đốc tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 đạt 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Phát huy vai trò định hướng của đầu tư công để hình thành môi trường đầu tư hấp dẫn thu hút các nguồn vốn đầu tư của xã hội. Hoàn thiện, công khai các cơ chế, chính sách về tài chính để khuyến khích mọi thành phần kinh tế đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, tăng cường xã hội hóa nguồn lực cho chi đầu tư phát triển. Cơ cấu lại các nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước, sử dụng ngân sách hiệu quả nhất. Bám sát định mức chi, nắm chắc nhu cầu chi, kết hợp lồng ghép các nhiệm vụ chi của các đơn vị thụ hưởng ngân sách để tăng cường tính tiết kiệm, hiệu quả...

Thực hiện quản lý giá, tập trung vào quản lý tài chính đất đai, tham mưu khắc phục ngay những bất cập theo thẩm quyền trong công tác định giá đất để tính, thu tiền sử dụng đất kịp thời, đúng chính sách, chế độ... tăng cường nguồn lực cho đầu tư; tháo gỡ những vướng mắc trong công tác định giá tài sản; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tố tụng, thi hành án để định giá tài sản trong các vụ việc đúng quy định. Hoàn thành việc rà soát, sắp xếp tài sản công, bố trí trụ sở làm việc, xử lý tài sản dôi dư của các cơ quan, đơn vị.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực tài chính. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 66/NQ-CP ngày 26/3/2025 của Chính phủ về Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan chức năng, nhiệm vụ của ngành Tài chính. Thực hiện rà soát, đơn giản hóa và loại bỏ các TTHC không phù hợp... theo hướng tạo thuận lợi ở mức cao nhất cho người dân và doanh nghiệp; công khai quy trình, TTHC theo hướng bình đẳng, minh bạch, phù hợp với điều kiện và trình độ phát triển KT-XH của tỉnh, của đất nước, tiến dần tới hội nhập quốc tế.

Vương Thị Bẩy - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính