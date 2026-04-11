Vững thế trận an ninh từ cơ sở

Sau sáp nhập, xã Liên Sơn trở thành địa bàn có quy mô lớn về diện tích và dân số, địa hình chủ yếu là đồi núi, giàu tài nguyên khoáng sản. Cùng với những lợi thế phát triển công nghiệp khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng, địa phương cũng đối mặt với nhiều vấn đề nảy sinh liên quan đến an ninh, trật tự như: tranh chấp đất đai, ô nhiễm môi trường, tội phạm và tệ nạn xã hội, đòi hỏi phải có giải pháp giữ vững ổn định ngay từ cơ sở.

Công an xã Liên Sơn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của học sinh trong các nhà trường.

Thiếu tá Trần Đức Hiếu - Phó trưởng Công an xã Liên Sơn cho biết: "Trong điều kiện địa bàn có nhiều yếu tố phức tạp, việc giữ vững an ninh, trật tự phải được thực hiện từ cơ sở, trong đó trọng tâm là nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và phát huy vai trò của Nhân dân. Chúng tôi tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai đồng bộ các giải pháp, gắn bảo đảm an ninh, trật tự với phát triển kinh tế - xã hội, không để phát sinh phức tạp ngay từ địa bàn”. Để thực hiện tốt nhiệm vụ đề ra, Công an xã Liên Sơn đã chủ động tham mưu Đảng ủy, HĐND, UBND xã ban hành các văn bản chỉ đạo về nhiệm vụ này. Xây dựng, triển khai nhiều kế hoạch trọng tâm như thực hiện mô hình “thôn, xóm không ma túy” giai đoạn 2025-2030; phối hợp với lực lượng quân sự trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

Từ tình hình thực tiễn, lực lượng Công an xã xác định công tác phòng ngừa là giải pháp trọng tâm. Đây cũng là lĩnh vực còn nhiều khó khăn khi nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân, nhất là thanh, thiếu niên còn hạn chế; tác động từ mặt trái của kinh tế thị trường và môi trường xã hội ngày càng rõ nét. Trước tình hình đó, Công an xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo hướng thiết thực, sát với từng nhóm đối tượng.

Trong năm 2025, Công an xã đã tổ chức nhiều buổi tuyên truyền với hàng chục nghìn lượt người tham gia; đăng tải, chia sẻ trên 300 tin, bài cảnh báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm. Nội dung tập trung vào các vấn đề nổi lên như phòng, chống ma túy, trộm cắp, lừa đảo, vi phạm pháp luật trên không gian mạng, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác trong Nhân dân.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn xã tiếp tục được triển khai theo hướng thực chất, gắn với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở từng khu dân cư. Công an xã đã tổ chức ký cam kết xây dựng xã không ma túy đối với 44 thôn, xóm, trên 5.000 hộ gia đình cùng nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thông qua các mô hình tự quản, người dân tích cực tham gia phát hiện, cung cấp thông tin, hỗ trợ lực lượng chức năng xử lý các vụ việc ngay từ cơ sở. Hiệu quả của công tác phòng ngừa được thể hiện rõ qua kết quả đấu tranh với tội phạm.

Năm 2025, Công an xã điều tra, khám phá 10/10 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 100%, làm rõ 19 đối tượng; không để xảy ra các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; tội phạm trật tự xã hội được kiềm chế. Cùng với đấu tranh, công tác quản lý đối tượng được siết chặt. Bước sang quý I năm 2026, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tiếp tục được kiểm soát.

Cán bộ Công an xã hướng dẫn người dân tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Trong lĩnh vực quản lý Nhà nước, Công an xã tập trung thực hiện hiệu quả công tác cư trú, dữ liệu dân cư và cải cách hành chính. Các thủ tục hành chính được giải quyết kịp thời, đúng quy định; việc thu nhận, kích hoạt tài khoản định danh điện tử được đẩy mạnh. Đồng thời, lực lượng Công an xã chủ động rà soát, làm sạch dữ liệu dân cư, phương tiện và phối hợp cập nhật thông tin đất đai, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện vi phạm.

Bên cạnh đó, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy được duy trì thường xuyên. Lực lượng Công an xã tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm; kết hợp xử lý vi phạm với tuyên truyền nâng cao ý thức người dân. Hệ thống đội dân phòng tiếp tục được củng cố, phát huy hiệu quả tại cơ sở.

Đáng chú ý, trước diễn biến phức tạp trên không gian mạng, Công an xã đã chủ động nắm tình hình, phát hiện, gỡ bỏ 3 thông tin sai sự thật; xác minh 5 trường hợp liên quan đến các hội, nhóm có dấu hiệu vi phạm; đồng thời tăng cường cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận.

Thực tiễn cho thấy, khi công tác phòng ngừa được triển khai đồng bộ, khi người dân tích cực tham gia, thì mỗi thôn, xóm sẽ trở thành “pháo đài” giữ gìn an ninh, trật tự. Đây chính là nền tảng để xã Liên Sơn giữ vững ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Anh Thơ