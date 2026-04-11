Công an xã Tân Pheo “gieo” tiện ích số giữa núi rừng

Con đường dẫn vào xóm Than, xã Tân Pheo ngoằn ngoèo như dải lụa vắt qua sườn núi. Sau cơn mưa đêm, đất đỏ quánh lại, trơn trượt. Chiếc xe máy chở theo cán bộ Công an xã cùng ba lô thiết bị phải nhiều lần dừng lại, dắt bộ qua những đoạn dốc cao. Hành trình hỗ trợ người dân tích hợp tài khoản an sinh xã hội ở vùng cao Tân Pheo bắt đầu như thế - không chỉ là câu chuyện công nghệ, mà còn là những bước chân bền bỉ vượt núi, băng rừng của lực lượng liên ngành.

Đồng hành vượt khó

Một trong những khó khăn lớn của Công an xã Tân Pheo là quân số mỏng (24 người), trong đó, một số cán bộ đang theo học các lớp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, dẫn đến áp lực công việc dồn vào lực lượng còn lại.

Để khắc phục khó khăn trên, Công an xã đã chủ động tham mưu UBND xã chia thành 16 tổ công tác, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và tổ an ninh trật tự cơ sở, tỏa xuống từng thôn, xóm, hộ dân để triển khai nhiệm vụ.

Cán bộ Trạm y tế xã Tân Pheo hỗ trợ người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử.

Trong mỗi chuyến đi, ngoài lực lượng Công an xã còn có cán bộ các đoàn thể, tổ an ninh trật tự ở cơ sở và cán bộ ngân hàng cùng tham gia để hỗ trợ người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử, tích hợp tài khoản an sinh xã hội hay mở tài khoản ngân hàng... giúp người dân thuận tiện hơn trong việc thực hiện các dịch vụ công.

Chị Nguyễn Thị Lan Hương, cán bộ Ngân hàng Liên Việt chia sẻ: “Ở vùng cao, nhiều người chưa có tài khoản ngân hàng. Khi chúng tôi xuống tận nơi, hướng dẫn cụ thể, bà con rất phấn khởi vì từ nay có thể nhận tiền trợ cấp, vay vốn, giao dịch thuận tiện hơn.”

Kiên trì “cầm tay chỉ việc”

Xã Tân Pheo có 19 xóm, nhiều xóm cách trung tâm xã vài chục cây số như Than, Nhạp, người dân di chuyển mất gần một giờ đồng hồ. Có những đoạn đường đất hẹp, một bên là vách núi cao, một bên là vực sâu.

Thượng úy Xa Quang Vinh, cán bộ Tổ cảnh sát khu vực chia sẻ: Có hôm chúng tôi đi từ sáng sớm đến chiều muộn mới hỗ trợ xong người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử, tích hợp tài khoản an sinh xã hội cho một xóm. Nhưng thấy bà con vui, hiểu và làm được thì ai cũng có thêm động lực. Để phục vụ bà con, anh em trong tổ công tác có khi phải đi bộ, băng qua suối, leo dốc để đến từng hộ dân hỗ trợ. Không ít lần, vừa đến nơi, chuẩn bị hướng dẫn thì mất điện, sóng điện thoại yếu. Những lúc như thế, cán bộ, chiến sĩ phải linh hoạt hướng dẫn trước, ghi nhận thông tin, hôm sau quay lại hoàn thiện.

Công an xã Tân Pheo xuống xóm hỗ trợ người dân tích hợp tài khoản an sinh xã hội.

Không những vậy, cán bộ ngân hàng cũng gặp không ít khó khăn khi hệ thống cần kết nối mạng để mở tài khoản. Có hôm phải chờ cả buổi để có sóng mới hoàn tất được hồ sơ cho người dân.

Khó khăn chồng chất, nhưng điều khiến các thành viên trong tổ công tác trăn trở hơn cả là việc nhiều người dân chưa quen với công nghệ, nhất là người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số nhưng các lực lượng vẫn kiên trì hướng dẫn từng người dân.

Ông Xa Văn Thuận, xóm Phổn cho biết: “Các cán bộ đã hướng dẫn chi tiết, từ cách mở điện thoại, vào ứng dụng. Có hôm làm mãi mới xong, nhưng ai cũng kiên nhẫn.”

Nhờ có thêm lực lượng đoàn thể và tổ an ninh trật tự hỗ trợ, việc tiếp nhận công nghệ trở nên hiệu quả hơn. Người biết trước hướng dẫn người chưa biết, tạo thành “chuỗi hỗ trợ” ngay tại cơ sở.

Bà Xa Thị Năng, xóm Than chia sẻ: “Các cán bộ hướng dẫn rất kỹ, mở tài khoản ngân hàng, tích hợp an sinh đều làm giúp. Giờ tôi không phải đi xa mà vẫn có thể nhận tiền trợ cấp nhanh, dễ dàng hơn.”

Nhờ sự phối hợp của nhiều lực lượng, mỗi buổi làm việc trở thành “điểm dịch vụ lưu động” ngay tại cơ sở.

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Trung tá Vũ Khánh Tùng - Trưởng Công an xã cho biết: “Dù lực lượng không nhiều, nhưng chúng tôi xác định phải linh hoạt. Chia nhỏ thành các tổ để bám sát địa bàn, phối hợp các lực lượng khác để đảm bảo không bỏ sót đối tượng cần hỗ trợ”.

Nhờ cách làm này, dù địa bàn rộng, dân cư phân tán, việc triển khai vẫn được duy trì liên tục, đồng bộ. Đến nay, xã Tân Pheo đã hỗ trợ tích hợp được trên 3.000 tài khoản an sinh xã hội, đạt trên 46% kế hoạch, xếp thứ 25 toàn tỉnh; hàng trăm tài khoản ngân hàng mới được mở ngay tại bản.

Công an xã Tân Pheo hỗ trợ công dân tích hợp thành công tài khoản an sinh xã hội.

Đằng sau những con số ấy là sự nỗ lực không ngừng của cả hệ thống chính trị, từ công an, đoàn thể, tổ an ninh trật tự đến ngân hàng - tất cả cùng chung mục tiêu phục vụ người dân.

Thực tiễn triển khai, Công an xã Tân Pheo kiến nghị cấp có thẩm quyền quan tâm bổ sung quân số cho Công an xã, đồng thời tăng cường lực lượng cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, vừa đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Giữa núi rừng Tân Pheo, nơi điều kiện còn nhiều thiếu thốn, những cán bộ cơ sở vẫn ngày ngày tỏa đi khắp các xóm, bền bỉ mang theo ánh sáng của chuyển đổi số và dịch vụ an sinh đến từng mái nhà, góp phần đổi thay đời sống của người dân.

Đinh Thắng