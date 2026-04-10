Triển khai “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”

Ngày 10/4, Ban Chỉ đạo Quân khu 2 về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 2) tổ chức hội nghị triển khai thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2026-2030, trọng tâm là “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái - Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 2 dự và chỉ đạo hội nghị. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Hội trường Bộ Tư lệnh Quân khu 2, kết nối trực tuyến tới 6 điểm cầu Bộ CHQS các tỉnh thuộc địa bàn Quân khu 2.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ. Cùng dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Hội nghị đã công bố Chương trình hoạt động của Ban Chỉ đạo Quân khu 2 về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2026-2030 với mục tiêu cụ thể gồm hai giai đoạn. Trong đó, giai đoạn từ nay đến tháng 7/2027 triển khai, thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, phấn đấu hoàn thành cơ bản công tác tìm kiếm quy tập trong địa bàn trọng điểm, vùng lõi tỉnh Tuyên Quang (Vị Xuyên) và tỉnh Lào Cai; tìm kiếm quy tập khoảng 820 hài cốt liệt sĩ trên địa bàn toàn Quân khu; hoàn thành việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với 100% các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ phục vụ giám định ADN xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, bảo đảm đúng quy trình, kỹ thuật, không để sót, lọt đối tượng; bổ sung hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và hoàn thành công tác kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm quy tập giai đoạn 2.

Giai đoạn từ tháng 8/2027 - 12/2030, phấn đấu tìm kiếm quy tập khoảng 300 hài cốt liệt sĩ; tiếp tục rà soát, xác minh, mở rộng phạm vi tìm kiếm tại các khu vực còn tiềm năng; đẩy mạnh xác minh, kết luật, bổ sung, đính chính thông tin mộ liệt sĩ trong các nghĩa trang liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng; kết hợp chặt chẽ giữa hồ sơ, tài liệu lưu trữ, dữ liệu số hóa và kết quả giám định AND; tiếp tục lấy mẫu sinh phẩm ở các mộ có một phần thông tin hoặc thông tin không rõ rằng để giám định ADN.

Phát biểu thảo luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu cho biết: Sau sáp nhập, Phú Thọ là địa phương có số lượng người có công lớn với 38.607 liệt sĩ. Thời gian qua, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực; công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; huy động sự tham gia của các cấp, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và thân nhân liệt sĩ trong cung cấp thông tin phục vụ tìm kiếm, quy tập.

Qua rà soát, toàn tỉnh hiện có 28.627 mộ liệt sĩ, trong đó 21.313 mộ có đủ thông tin, 1.107 mộ có một phần thông tin và 5.361 mộ chưa có thông tin. Đáng chú ý, có 4.839 mộ tại 133 nghĩa trang cần lấy mẫu phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”, tỉnh Phú Thọ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm. Trong đó, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo xây dựng, ban hành đầy đủ quy chế, chương trình hoạt động và Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, bảo đảm sát thực tiễn địa phương; phân công nhiệm vụ rõ ràng, theo nguyên tắc: “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả”.

Tập trung số hóa dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; cập nhật, kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công; đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ, huy động Nhân dân, thân nhân liệt sĩ tham gia cung cấp thông tin; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Thái - Phó Chính ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 2 khẳng định: Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ mang tính truyền thống của quân đội, mà còn là trách nhiệm chính trị thiêng liêng của toàn Đảng, toàn quân và cả hệ thống chính trị. Đây cũng là mong mỏi của các gia đình liệt sĩ và niềm trăn trở của Nhân dân cả nước. Vì vậy, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thật sự tâm huyết, quán triệt sâu sắc trách nhiệm, phát huy mọi nguồn lực, phối hợp chặt chẽ để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa nội dung, chỉ tiêu, tiến độ thực hiện; tổ chức quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiệu quả. Cần xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân, gắn với kết quả thực hiện; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành.

Trong quá trình tổ chức thực hiện cần kịp thời phát hiện, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc phát sinh, báo cáo về Ban Chỉ đạo 515 Quân khu để xem xét, chỉ đạo giải quyết; đồng thời thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.

Quán triệt ngay sau hội nghị tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu khẳng định công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là nhiệm vụ thiêng liêng, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Để triển khai thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” trên địa bàn tỉnh bảo đảm kịp thời, thống nhất và hiệu quả, đồng chí giao Bộ CHQS tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm” trên địa bàn tỉnh.

Trong đó cần xác định rõ trọng tâm nhiệm vụ là xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, phù hợp với thực tế hiện nay khi số lượng hài cốt cần quy tập mới không nhiều, nhưng khối lượng mộ chưa xác định danh tính còn lớn.

Bộ CHQS tỉnh chủ trì, phối hợp rà soát, cập nhật đầy đủ hiện trạng mộ liệt sĩ trên địa bàn, đặc biệt là số lượng mộ chưa xác định danh tính và nhu cầu lấy mẫu giám định ADN; xây dựng kế hoạch tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với khoảng 4.839 mộ tại 133 nghĩa trang, bảo đảm triển khai theo phương châm “làm dứt điểm từng nghĩa trang”, chặt chẽ, khoa học, đúng quy định.

Đồng thời, tổng hợp tình hình, kết quả triển khai, định kỳ báo cáo Ban Chỉ đạo 515 tỉnh, UBND tỉnh; kịp thời tham mưu xử lý các khó khăn, vướng mắc, nhất là các vấn đề liên quan đến kỹ thuật, tiến độ và nguồn lực thực hiện.

Đồng chí lưu ý, với đặc thù địa bàn có số lượng mộ liệt sĩ lớn, phạm vi phân bố rộng, trong đó còn nhiều mộ chưa xác định danh tính, khối lượng nhiệm vụ trong thời gian tới là rất lớn, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu của Chiến dịch.

Huy Thắng