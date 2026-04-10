Va chạm giữa hai ô tô, gây ùn ứ giao thông cục bộ

Vào khoảng 11 giờ ngày 10/4, tại tuyến đường Kim Ngọc kéo dài, đoạn gần khu vực Tỉnh ủy Vĩnh Phúc (cũ), nay thuộc phường Vĩnh Phúc, đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa hai xe ô tô đi cùng chiều, gây ùn ứ cục bộ.

Hiện trường vụ va chạm giữa hai ô tô trên đường Kim Ngọc kéo dài khiến một xe lật nghiêng giữa lòng đường.

Theo thông tin ban đầu, xe ô tô mang biển kiểm soát 88A-622.74 khi rẽ vào tuyến đường đã va chạm với xe ô tô Vios mang biển số 88A-048.62. Cú va chạm mạnh khiến xe 88A-622.74 bị lật nghiêng, cửa kính bên ghế lái bị vỡ, trong khi đó, xe Vios bị hư hỏng phần sườn bên trái. Vụ việc gây ùn ứ giao thông trong thời gian ngắn trên tuyến đường hai chiều.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường, xử lý vụ việc.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng, điều tiết giao thông, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông, đồng thời tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Nguyễn Toàn