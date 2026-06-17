Xã Bình Phú triển khai tiêm phòng vắc xin và khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 1, năm 2026

Nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, bảo vệ sản xuất chăn nuôi và hạn chế thiệt hại do dịch bệnh gây ra, xã Bình Phú đang tích cực triển khai đợt tiêm phòng vắc xin cho đàn vật nuôi và khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi đợt 1, năm 2026 trên địa bàn.

Cán bộ thú y xã Bình Phú thực hiện tiêm phòng các loại vắc xin cho đàn vật nuôi.

Theo kế hoạch, đợt tiêm phòng và khử trùng tiêu độc được thực hiện từ ngày 13/6 đến ngày 30/6/2026 tại các khu dân cư trong xã. Hiện nay, lực lượng thú y cơ sở đang phối hợp với các khu dân cư tổ chức tiêm phòng, hướng dẫn người dân vệ sinh chuồng trại và phun thuốc khử trùng tiêu độc tại các khu vực chăn nuôi, bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật và tiến độ đề ra.

Để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã đã tiếp nhận và cấp phát hơn 600 liều vắc xin phòng bệnh Lở mồm long móng (LMLM) cho đàn trâu, bò; 850 liều vắc xin phòng bệnh Dại cho đàn chó, mèo cùng 150 lít hóa chất khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi. Đồng thời, đơn vị đã hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật cho lực lượng thú y cơ sở; chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang thiết bị phục vụ công tác tiêm phòng và vệ sinh phòng dịch.

Cùng với việc tổ chức tiêm phòng và phun thuốc khử trùng tiêu độc, xã Bình Phú đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, Trang thông tin điện tử xã và các nhóm Zalo cộng đồng nhằm nâng cao nhận thức của người chăn nuôi về công tác phòng, chống dịch bệnh; vận động các hộ chăn nuôi chủ động thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thường xuyên vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại và tiêm phòng đầy đủ cho đàn vật nuôi.

Các hộ chăn nuôi ở xã Bình Phú chủ động khử trùng tiêu độc khu vực chăn nuôi.

Hiện nay, tổng đàn vật nuôi trên địa bàn xã có 135 con trâu, trên 2.290 con bò, trên 10.950 con lợn và khoảng 160.000 con gia cầm. Việc triển khai đồng bộ công tác tiêm phòng vắc xin và khử trùng tiêu độc môi trường chăn nuôi là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao khả năng miễn dịch cho đàn vật nuôi, ngăn chặn nguy cơ phát sinh và lây lan dịch bệnh, góp phần bảo vệ sản xuất chăn nuôi, ổn định đời sống người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp trên địa bàn xã.

Bích Liên