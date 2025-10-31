Xã Cao Phong lan toả phong trào văn hoá, văn nghệ trong cộng đồng

Những năm gần đây, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, xã Cao Phong trên cơ sở sáp nhập thị trấn Cao Phong, xã Thu Phong và xã Hợp Phong luôn chú trọng công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, đặc biệt là văn hoá Mường – nét đặc trưng tạo nên bản sắc riêng của vùng đất này. Từ hoạt động văn nghệ quần chúng đến việc gìn giữ các phong tục, lễ hội dân gian, các giá trị văn hoá cộng đồng đang được phục hồi và lan tỏa mạnh mẽ.

Về xóm Bưng, nơi sinh sống của phần đông đồng bào dân tộc Mường, không khó để bắt gặp hình ảnh người dân tập luyện múa chiêng, hát dân ca, hay chuẩn bị đạo cụ cho buổi biểu diễn phục vụ các ngày lễ, Tết. Nghệ nhân ưu tú Bùi Ngọc Thuận, một người cao tuổi tâm huyết với văn hoá dân tộc, cho biết: “Người Mường có nhiều giá trị quý, nếu không truyền lại cho con cháu thì dễ mai một. Tôi cùng các cụ trong xóm lập nhóm dạy chiêng, dạy hát Mường cho lớp trẻ để các cháu hiểu và tự hào hơn về nguồn cội”.

Nhờ những người như ông Thuận và những người tâm huyết với phong trào văn hoá, văn nghệ, phong trào bảo tồn văn hoá Mường ở Cao Phong đã có sức sống mới. Các CLB được thành lập, duy trì sinh hoạt định kỳ, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Hiện nay, xã có 31 đội văn nghệ cơ sở, 1 CLB Mo Mường, 1 CLB hát Thường đang, Bộ mẹng và 2 CLB chiêng Mường. Nhiều chương trình giao lưu, liên hoan văn nghệ được tổ chức thường xuyên, vừa là sân chơi bổ ích, vừa giúp quảng bá nét đẹp văn hoá địa phương.

Xã Cao Phong tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Đặc biệt, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã Cao Phong đã phát huy tốt vai trò chỉ đạo, phối hợp giữa các phòng chuyên môn. Phòng Văn hoá – Xã hội xã tham mưu UBND xã tổ chức thành công Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030, với hơn 25 tiết mục đến từ các khu dân cư, CLB văn nghệ cơ sở. Đoàn xã đoạt 1 giải A, 2 giải B tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Phú Thọ năm 2025 – minh chứng cho phong trào văn nghệ quần chúng ngày càng phát triển mạnh cả về quy mô và chất lượng.

Đội văn nghệ xã Cao Phong tham dự Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Phú Thọ năm 2025.

Theo đồng chí Nguyễn Thế Tùng, Trưởng phòng Văn hoá – Xã hội xã Cao Phong, trong thời gian qua, địa phương triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống. Trên địa bàn, các CLB thể thao, văn nghệ quần chúng hoạt động thường xuyên. Các lễ hội đặc sắc như Lễ hội Đền Bồng Lai, Lễ hội cầu mùa tại chùa Quoèn Ang... được phục dựng, tổ chức chu đáo, thu hút hàng nghìn lượt người dân và du khách tham gia

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tiếp tục được đẩy mạnh. Việc gắn bảo tồn văn hoá với phát triển du lịch cộng đồng được quan tâm triển khai, tạo điều kiện để người dân vừa gìn giữ bản sắc, vừa nâng cao thu nhập. Phòng Văn hoá – Xã hội xã Cao Phong đang tham mưu xây dựng Đề án phát triển du lịch văn hoá cộng đồng gắn với bảo tồn di sản Mường, hướng đến việc mỗi xóm đều có một đội văn nghệ, một không gian sinh hoạt văn hoá đặc trưng.

Bảo tồn văn hoá không chỉ là trách nhiệm mà còn là động lực phát triển bền vững của xã Cao Phong. Công tác quản lý di tích, tín ngưỡng, tôn giáo được triển khai chặt chẽ. Toàn xã có 2 di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia, 15 công trình tín ngưỡng, tôn giáo được bảo tồn, tôn tạo thường xuyên. Các hoạt động tuyên truyền, phòng chống xâm hại di sản được đẩy mạnh; hệ thống thông tin cơ sở, trạm phát thanh xã được duy trì hiệu quả, đảm bảo lan tỏa thông tin, chủ trương, chính sách văn hoá đến mọi người dân.

Xã Cao Phong xác định, trong thời gian tới, nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá Mường gắn với chuyển đổi số và phát triển du lịch văn hoá – sinh thái. Địa phương phấn đấu xây dựng thêm các đội văn nghệ cơ sở, CLB dân vũ, CLB bắn nỏ, CLB chiêng nhằm lan toả phong trào văn hoá quần chúng sâu rộng hơn. Xã tăng cường đầu tư cơ sở vật chất văn hoá, đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động văn hoá, thể thao, tạo điều kiện để Nhân dân tham gia, hưởng thụ và sáng tạo văn hoá.

Bên cạnh việc duy trì các phong trào truyền thống, Cao Phong khuyến khích các hoạt động văn nghệ hiện đại, sáng tạo để tạo nên diện mạo văn hoá hài hoà giữa truyền thống và hiện đại. Những nỗ lực đó đã và đang góp phần đưa văn hoá trở thành nền tảng tinh thần vững chắc, là “sợi dây vô hình” gắn kết cộng đồng, khơi dậy lòng tự hào, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Hương Lan