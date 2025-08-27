Xã Chí Đám thúc đẩy phát triển sản xuất hướng hàng hóa

Nằm ở vùng trung du miền núi phía Bắc của tỉnh, xã Chí Đám từ lâu được biết đến là vùng canh tác bưởi đặc sản nổi tiếng khắp vùng. Khai thác tốt tiềm năng thế mạnh về đất đai màu mỡ, khí hậu ôn hoà, vị trí địa lý thuận lợi và nguồn nhân lực dồi dào, địa phương đang thúc đẩy sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung, bền vững.

Chế biến nội thất từ gỗ tại Làng nghề mộc Vân Du, xã Chí Đám đáp ứng nhu cầu thị trường.

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Chí Đám cũ và Hùng Xuyên, nơi đây không chỉ kế thừa truyền thống nông nghiệp mà còn đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, mang lại thu nhập ổn định cho người dân. Một trong những lợi thế lớn nhất của xã Chí Đám là nguồn tài nguyên đất đai màu mỡ và khí hậu ôn đới, phù hợp cho sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa. Với diện tích bưởi đặc sản lên đến 489 ha (tăng 123 ha so với năm 2020), Chí Đám đã khẳng định vị thế qua sản phẩm quả bưởi được chứng nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 4 sao năm 2022. Bưởi Đoan Hùng không chỉ mang giá trị kinh tế cao mà còn có thương hiệu chỉ dẫn địa lý Quốc gia, dễ dàng tiếp cận thị trường nội địa và xuất khẩu. Toàn xã có 5 hợp tác xã (HTX) bưởi. Các HTX đều tập trung hướng dẫn xã viên áp dụng khoa học kỹ thuật chăm sóc diện tích cây bưởi, tổ chức giới thiệu sản phẩm và tiêu thụ đầu ra cho sản lượng bưởi tại địa phương. Công tác bảo vệ, quảng bá và phát triển thương hiệu bưởi đặc sản thường xuyên được quan tâm, duy trì hiệu quả việc dán tem truy xuất nguồn gốc, tích cực tham gia các hoạt động hội chợ, triển lãm giới thiệu sản phẩm.

Nhằm nâng cao giá trị kinh tế cho cây bưởi, sau nhiều năm nghiên cứu, tìm hiểu công nghệ chế biến nông sản, một số HTX trên địa bàn xã đã cho ra đời nhiều sản phẩm phụ từ bưởi như: Cùi bưởi, mứt vỏ bưởi, tinh dầu vỏ bưởi, nước cất hoa bưởi... Từ đó, mở ra cơ hội cho nông sản địa phương, góp phần hỗ trợ người dân bao tiêu những trái bưởi non không đạt yêu cầu buộc phải cắt tỉa bỏ đi. HTX nông nghiệp Hùng Xuyên là một trong những đơn vị đi đầu trong xã triển khai mô hình chế biến các sản phẩm phụ từ quả bưởi, hoa bưởi. Anh Nguyễn Tuấn Oanh, Giám đốc HTX Nông nghiệp Hùng Xuyên cho biết: “Để quả bưởi địa phương trở thành sản phẩm hàng hoá quanh năm, thì chế biến sản phẩm phụ đóng vai trò quan trọng. Làm sao tận dụng hết giá trị của cây bưởi nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế để cây bưởi phát triển ổn định, bền vững là câu hỏi khiến tôi luôn trăn trở đi tìm giải pháp. Biến cây bưởi trước đây vốn chỉ biết cho hoa thơm, trái ngọt, đến nay đã trở thành cây nguyên liệu phục vụ cho chế biến sâu, mang lại sự phát triển bền vững cho vùng bưởi đặc sản, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương, tạo việc làm thường xuyên cho các thành viên HTX”.

Hợp tác xã Nông nghiệp Hùng Xuyên đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ chế biến mứt bưởi, tinh dầu bưởi, cùi bưởi... đáp ứng nhu cầu thị trường, góp phần tăng giá trị sản phẩm.

Xã Chí Đám sở hữu vị trí địa lý chiến lược, giáp sông Lô và sông Chảy, tạo điều kiện thuận lợi cho thủy lợi và vận tải thủy, bộ. Hạ tầng giao thông được quan tâm đầu tư 5 năm qua với hơn 20 km đường nông thôn cứng hóa, từ đó kết nối hiệu quả với các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ. Điều này giúp hàng hóa nông sản, lâm sản dễ dàng vận chuyển đến các tỉnh lân cận như: Tuyên Quang, Lào Cai, thủ đô Hà Nội... Hạ tầng số cũng là lợi thế, với 100% hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến mức 3- 4, ứng dụng chữ ký số và thanh toán điện tử, tạo điều kiện cho doanh nghiệp và HTX tiếp cận thị trường nhanh chóng, hiệu quả.

Cùng với sản xuất nông nghiệp, xã còn có nền tảng vững chắc trong công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Toàn xã có 1.188 cơ sở sản xuất kinh doanh, trong đó 17 doanh nghiệp, 82 cơ sở chế biến gỗ tại làng nghề mộc Vân Du, sản xuất đồ gỗ, gạch bê tông, may mặc... Các cơ sở này tạo việc làm cho hàng nghìn lao động với thu nhập từ 6 - 14 triệu đồng/người/tháng, góp phần nâng cao đời sống người dân. Làng nghề mộc Vân Du, với truyền thống lâu đời, là cơ hội để phát triển sản phẩm gỗ xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu nội thất chất lượng cao. Thương mại dịch vụ cũng phát triển mạnh với hơn 350 cơ sở, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và lưu thông hàng hóa. Đến nay, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn đạt 564 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ các hộ khó khăn về vốn có thêm nguồn lực đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Với đất đai màu mỡ, hạ tầng giao thông và số hóa hiện đại, cùng nguồn nhân lực dồi dào, xã Chí Đám hội tụ đầy đủ yếu tố trở thành địa phương có nền sản xuất hàng hóa phát triển của tỉnh. Định hướng nhiệm kỳ 2025 - 2030, với các khâu đột phá như nâng cao thương hiệu bưởi và đầu tư hạ tầng sẽ là động lực để xã tiếp tục vươn xa, phấn đấu nâng cao thu nhập và không còn hộ nghèo vào năm 2030.

Hồng Nhung