Xã Chí Tiên sẵn sàng cho năm học mới

Sau khi chính thức trở thành đơn vị hành chính mới trên cơ sở sáp nhập 3 xã Chí Tiên, Thanh Hà và Sơn Cương, xã Chí Tiên đang có những chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý và điều hành, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục. Năm học 2025-2026, với vai trò là cấp quản lý trực tiếp theo mô hình phân cấp mới, chính quyền xã đã chủ động vào cuộc sớm, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho học sinh đến trường, giáo viên yên tâm công tác, thực hiện đổi mới giáo dục.

Trường Tiểu học Sơn Cương thay biển tên trường phù hợp đơn vị hành chính mới.

Hiện nay, xã Chí Tiên quản lý 9 trường học công lập, gồm: 3 trường mầm non, 3 trường tiểu học và 3 trường THCS, với tổng số 117 lớp học và gần 3.840 học sinh. Đội ngũ nhà giáo và cán bộ, nhân viên toàn ngành là 207 người, trong đó có 171 giáo viên, ngoài ra khối mầm non có 23 giáo viên hợp đồng. Công tác bồi dưỡng chính trị, chuyên môn, cập nhật chương trình giáo dục phổ thông 2018 được triển khai đồng loạt trong dịp hè, bảo đảm đầy đủ nội dung, thời lượng, phương pháp theo đúng kế hoạch của ngành. Mạng lưới trường lớp trên địa bàn cơ bản ổn định, đáp ứng được yêu cầu học tập 2 buổi/ngày ở các cấp học.

Hiện 6 trong 9 trường học của xã đã đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, 3 trường đạt chuẩn mức độ 2. Chính quyền xã đang chỉ đạo quyết liệt các trường còn lại hoàn thiện hồ sơ, điều kiện đánh giá ngoài để tiếp tục duy trì và nâng chuẩn trong năm học này. Trong giai đoạn chuyển đổi mô hình quản lý, UBND xã đã tiếp nhận nguyên trạng hệ thống trường lớp, đội ngũ cán bộ, giáo viên từ 3 xã cũ; ban hành các quyết định đổi tên trường, hoàn thiện thủ tục hành chính, cấp mã số đơn vị và mã ngân sách mới, đảm bảo hoạt động của các cơ sở giáo dục diễn ra thông suốt, đúng quy định. Việc chuyển đổi này tuy khó khăn nhưng tạo điều kiện cho xã chủ động hơn trong điều hành tài chính, mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất và xử lý các vấn đề phát sinh một cách kịp thời, hiệu quả.

Tại Trường Tiểu học Sơn Cương, công tác chuẩn bị cho năm học mới đang được triển khai bài bản và đồng bộ. Nhà trường hiện có 15 lớp với 494 học sinh, 25 cán bộ, giáo viên, nhân viên trong biên chế. Trường có 16 phòng học kiên cố, cùng đầy đủ các phòng chức năng như thư viện, phòng tin học, phòng y tế học đường, tư vấn học sinh... Phòng tin học được trang bị đầy đủ máy tính có kết nối mạng, phục vụ hiệu quả cho công tác giảng dạy và quản lý.

Tuy nhiên, theo thầy Nguyễn Xuân Khôi - Hiệu trưởng nhà trường, để đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 vào cuối năm 2025, trường vẫn cần được quan tâm đầu tư thêm khu nhà điều hành, nhà vệ sinh, tường rào, sân thể thao và thiết bị dạy học phù hợp với yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Năm học mới 2025-2026, Trường THCS Thanh Hà có cơ sở trường lớp khang trang, đáp ứng yêu cầu dạy và học.

Không khí chuẩn bị năm học mới tại Trường THCS Thanh Hà, một trong những trường có quy mô học sinh lớn nhất xã cũng đang rất khẩn trương. Năm học 2025-2026, nhà trường tăng thêm 1 lớp, cần mua sắm mới 30 bộ bàn ghế; thay thế 6 máy chiếu hỏng bằng tivi và bảng trượt. Hiện trường còn thiếu 1 giáo viên môn Ngữ Văn và 1 giáo viên môn Tin học. Thầy Tống Minh Tuấn - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Chúng tôi đang tập trung khắc phục khó khăn, đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể để nâng cao chất lượng dạy và học, quyết tâm giữ vững danh hiệu thi đua được UBND tỉnh tặng Bằng khen trong năm học vừa qua.”

Thực tế hiện nay cho thấy, bài toán thiếu, thừa giáo viên cục bộ vẫn là vấn đề chưa dễ giải. Trong khi nhiều trường thiếu giáo viên môn Ngữ văn, Tin học, giáo viên hòa nhập và cán bộ làm công tác đội thì một số nơi lại dư thừa giáo viên Tiếng Anh. Trường Tiểu học Sơn Cương hiện có 3 giáo viên Tiếng Anh, cao hơn so với nhu cầu thực tế.

Để giải quyết tình trạng này, xã Chí Tiên đã rà soát toàn diện đội ngũ và đề xuất tuyển dụng bổ sung 74 chỉ tiêu, gồm 61 giáo viên và 13 nhân viên gửi về Sở Nội vụ, đồng thời kiến nghị phương án điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với nhu cầu sử dụng.

Cùng với công tác tổ chức nhân sự, các hoạt động chuẩn bị cơ sở vật chất được triển khai tích cực. Các trường như Mầm non Thanh Hà, Mầm non Sơn Cương và THCS Sơn Cương đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đánh giá ngoài, đảm bảo tiến độ nộp hồ sơ về Sở GD&ĐT trong tháng 10/2025. UBND xã đã thành lập tổ công tác kiểm tra điều kiện trường lớp, lập kế hoạch đầu tư sửa chữa, nâng cấp các hạng mục xuống cấp; chỉ đạo các trường đẩy mạnh xã hội hóa để huy động nguồn lực hỗ trợ.

Từ đầu tháng 8, tất cả các trường đã tổng vệ sinh, tu sửa thiết bị, trang trí phòng học, thay biển tên trường phù hợp đơn vị hành chính mới. Công tác rà soát, cập nhật phần mềm cơ sở dữ liệu ngành; tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho học sinh, kiểm tra điều kiện an toàn trường học, vệ sinh môi trường... cũng đang được triển khai đồng bộ, bài bản.

Dù quá trình chuyển đổi còn nhiều khó khăn nhưng chính quyền xã Chí Tiên đã linh hoạt vận dụng, phát huy vai trò đầu mối điều hành, đảm bảo không để giáo dục chậm lại. Tinh thần làm việc trách nhiệm, quyết liệt từ cấp ủy, chính quyền đến đội ngũ nhà giáo, sự hưởng ứng của phụ huynh đã tạo nên sự đồng thuận và khí thế tích cực ngay trước thềm năm học mới.

Với phương châm “Thầy yên tâm dạy - Trò yên tâm học - Nhà trường yên tâm đổi mới”, xã Chí Tiên đang từng bước khẳng định vị thế mới trong giai đoạn phát triển và hội nhập. Tinh thần chủ động, linh hoạt, kỷ cương là điểm tựa để các nhà trường bước vào năm học 2025-2026 với sự tự tin, kỳ vọng và quyết tâm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong điều kiện mới.

Anh Thơ