Xã Đại Đình tiêu hủy gần 1.200 con lợn mắc dịch tả lợn Châu Phi

Tính đến ngày 6/8, xã Đại Đình đã tiêu hủy 1.186 con lợn mắc dịch tả lợn Châu Phi với tổng khối lượng tiêu hủy gần 57.400kg.

Các hộ dân có lợn bị tiêu huỷ phun khử trùng tiêu độc chuồng trại hằng ngày để ngăn chặn mầm bệnh tái phát

Thực hiện công văn chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh, UBND xã đã ban hành các kế hoạch về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật của xã; Tổ khử trùng tiêu độc, tiêu huỷ phòng, chống dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi đồng thời, công bố tình hình bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã.

Chỉ đạo các cơ quan chức năng của xã tập trung mọi nguồn lực tham gia công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Các thôn dân cư huy động người dân tổ chức dọn vệ sinh môi trường, tuyên truyền vận động Nhân dân chăn nuôi gia súc, gia cầm an toàn, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc vật chuyển lợn, các sản phẩm từ lợn đi tiêu thụ. Đối với các thôn có lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi cần chọn địa điểm tiêu huỷ tại thôn; với hộ có diện tích đất lớn yêu cầu tiêu huỷ tại chỗ có sự giám sát của các tổ chức đoàn thể của thôn để đảm bảo việc tiêu huỷ đúng quy định.

UBND xã chỉ đạo phòng chuyên môn, phối hợp với thôn xử lý dứt điểm các ổ dịch, không để bùng phát dịch bệnh, hạn chế phát sinh ổ dịch mới. Kiên quyết xử lý tiêu hủy lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh. Ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, vận chuyển lợn bệnh, vứt xác lợn chết làm lây lan dịch bệnh, gây ô nhiễm môi trường.

Vôi bột và thuốc khử trùng được các hộ dân phun hằng ngày nhằm sớm dập bệnh dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn xã

Cùng với đó, công tác vệ sinh, khử trùng tiêu độc được UBND xã chỉ đạo quyết liệt. Giao phòng Kinh tế phối hợp với 2 HTX Dịch vụ môi trường Đại Đình và Bồ Lý thu gom, mua vôi bột, thuốc khử trùng tại các điểm tiêu hủy lợn theo đúng hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường; hướng dẫn hộ dân có lợn bị tiêu huỷ phun khử trùng tiêu độc chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi hằng ngày để ngăn chặn mầm bệnh tái phát.

Hoàng Nga