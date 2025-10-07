Xã Hợp Kim khai thác tiềm năng, lợi thế để phát triển bền vững

Được hợp thành từ 3 đơn vị Kim Lập, Sào Báy và Nam Thượng, Hợp Kim có lợi thế đường 12B đi qua, thuận lợi trong giao thương, kết nối với các địa phương. Cấp ủy, chính quyền xã đang tạo mọi điều kiện, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư khai thác tiềm năng đa dạng của vùng đất, góp phần thúc đẩy chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

Khu du lịch Serena Resort Kim Bôi là điểm nghỉ dưỡng hấp dẫn trên địa bàn xã Hợp Kim.

Trên địa bàn xã Hợp Kim có Serena Resort Kim Bôi – một trong những khu du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao của miền Bắc. Tiềm năng cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, tươi đẹp, dòng sông Bôi thơ mộng chảy qua đang được phát huy, tạo điểm dừng chân ngắm cảnh của đông đảo du khách. Cùng với đó, tại một số xóm phát triển loại hình dịch vụ cắm trại, nghỉ dưỡng, chủ yếu hút khách vào mùa hè và dịp cuối tuần.

Khu nghỉ dưỡng cao cấp hút khách dịp cuối tuần.

Hoạt động du lịch đã giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động. Giai đoạn 2020 - 2025, điểm đến thu hút trên 300 nghìn lượt khách trong nước, quốc tế đến tham quan, nghỉ dưỡng. Xã tăng cường quản lý đất đai, bảo vệ tài nguyên môi trường; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa dân tộc, tích cực tham gia giữ cảnh quan xanh, sạch, đẹp tại các khu công cộng, khu dân cư, thực hiện tốt các hương ước về bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới, phục vụ cho phát triển du lịch.

Toàn xã hiện có 351 hộ kinh doanh, 2 cơ sở sản xuất gạch bê tông, 5 cơ sở chế biến gỗ, đồ mộc dân dụng, 12 hợp tác xã và 1 doanh nghiệp kinh doanh du lịch. Đến nay, xã có 5 dự án hoạt động đầu tư trên các lĩnh vực may mặc, chế biến nông sản, dịch vụ nghỉ dưỡng... Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, đầu tư kết cấu cơ sở hạ tầng đường giao thông các khu điểm di tích, danh lam thắng cảnh, công trình văn hóa phụ trợ được quan tâm. Xã đặt mục tiêu nhiệm kỳ 2025 – 2030 xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đẩy mạnh phát triển KT-XH theo hướng dịch vụ, du lịch và sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ.

Phát triển điểm du lịch cắm trại Nà Bờ - xã Hợp Kim bên sông Bôi thơ mộng.

Bên cạnh ngành nghề du lịch, dịch vụ trên đà phát triển, Hợp Kim còn là vùng quê có đất đai khá màu mỡ với hàng nghìn ha đất phù sa, đất ruộng trải dọc bờ sông Bôi. Những năm gần đây, người dân các thôn, xóm đã tập trung chuyển dịch cơ cấu, đầu tư thâm canh tăng vụ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Tại một số thôn, xóm như: Đội 3, Sào, Mến Bôi... hình thành vùng chuyên canh hàng hóa với đa dạng các cây hoa màu ngắn ngày, như: Dưa leo, mướp đắng, bí đỏ, lặc lày, bí xanh..., cho thu nhập bình quân từ 200 - 400 triệu đồng/ha. Tổng diện tích gieo trồng ước hết năm 2025 của toàn xã thực hiện 2.500 ha, đạt 101% kế hoạch.

Trên địa bàn có nhiều mô hình chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao, như: Vỗ béo đàn bò, dê; cải tạo chất lượng đàn bò; sử dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi.... Tổng đàn gia súc, gia cầm được duy trì với số lượng trên 160.000 con. Tình hình dịch bệnh trong chăn nuôi cơ bản được kiểm soát.

Người dân xã Hợp Kim được quan tâm thụ hưởng chính sách tín dụng ưu đãi để phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Đồng hành cùng người dân trong phát triển sản xuất, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới, chính quyền địa phương đã tích cực tuyên truyền, vận động, tạo mọi điều kiện để người dân được tiếp cận các chủ trương, chính sách. Cụ thể như chính sách vay vốn phát triển nông nghiệp, nông thôn, giải quyết việc làm, tín dụng ưu đãi... Đến nay, tổng dư nợ vốn vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đạt trên 207 tỷ đồng với gần 1.500 khách hàng vay, duy trì 24 tổ vay vốn. Tổng dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội đạt trên 111,5 tỷ đồng với trên 2.200 khách hàng dư nợ, duy trì 55 tổ tiết kiệm vay vốn.

Đồng chí Đinh Thanh Tùng, Chủ tịch UBND xã Hợp Kim chia sẻ: Cùng với phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã đề ra, cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương phát huy tối đa sức mạnh văn hóa, con người trở thành nguồn lực nội sinh, tận dụng mọi thuận lợi, thời cơ để phát triển nhanh, đồng bộ và đảm bảo bền vững, cải thiện và nâng cao toàn diện đời sống nhân dân. Xã phấn đấu xây dựng nền nông nghiệp xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu, duy trì xã đạt chuẩn nông thôn mới, có từ 3 – 5 khu dân cư kiểu mẫu với kết cấu hạ tầng hiện đại, cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động hợp lý, các hình thức tổ chức sản xuất hiệu quả. Đối với hoạt động du lịch, tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch các khu, điểm du lịch làm cơ sở thu hút đầu tư, trong đó ưu tiên các dự án có sản phẩm du lịch chất lượng cao, độc đáo và khác biệt nhằm xây dựng hình ảnh, thương hiệu du lịch, nâng cao sức hấp dẫn du khách.

Bùi Minh