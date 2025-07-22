Xã Lạc Sơn tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030: Quyết tâm kiến tạo chính quyền số vì Nhân dân phục vụ

Trong hai ngày 21-22/7, Đảng bộ xã Lạc Sơn long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Dự Đại hội có các đồng chí: Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh; Bùi Văn Luyến, TUV, Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh cùng sự tham gia của đông đủ đại biểu chính thức đại diện cho 1.669 đảng viên trong toàn xã.

Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chánh Thanh tra tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Xã Lạc Sơn được thành lập trên cơ sở hợp nhất toàn bộ địa giới hành chính, dân số và diện tích của thị trấn Vụ Bản, xã Hương Nhượng và xã Vũ Bình. Sau sáp nhập, xã có diện tích tự nhiên 58,103 km2, dân số khoảng 27.500 người. Đây là địa bàn giàu tiềm năng phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại – dịch vụ, có vị trí thuận lợi kết nối giao thương vùng. Sau khi sáp nhập, xã Lạc Sơn xác định rõ việc củng cố hệ thống chính trị, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tăng cường quản lý nhà nước là nhiệm vụ xuyên suốt.

BCH Đảng bộ xã Lạc Sơn khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 ra mắt tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ và Nhân dân trên địa bàn đã đoàn kết, đồng lòng, thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân ước đạt 11,69%/năm. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn. Cơ sở hạ tầng được đầu tư, chất lượng giáo dục, y tế, đời sống văn hóa – xã hội từng bước được nâng cao. Quốc phòng – an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Tuy nhiên, trong lĩnh vực kinh tế việc dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu sản xuất còn mạnh mún; ứng dụng KH-KT trong sản xuất nông nghiệp còn hạn chế; năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp còn thấp; thu hút đầu tư, GPMB, triển khai các dự án công nghiệp - thương mại - dịch vụ - du lịch còn chậm...

Các đại biểu dự Đại hội biểu quyết thông qua các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Lạc Sơn lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 với Chủ đề: “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng chính quyền kiến tạo, phục vụ Nhân dân; phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tạo động lực để xã Lạc Sơn phát triển nhanh và bền vững”.

Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu tổng quát trong nhiệm kỳ 2025-2030, với trọng tâm là ưu tiên phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đô thị và khu dân cư mới; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở, cải thiện chất lượng dịch vụ công... Theo đó, xã phấn đấu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng đều hàng năm trên 18%; số thu ngân sách Nhà nước đến năm 2030 đạt trên 500 tỷ đồng; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện đến năm 2030 vào khoảng 1.500 tỷ đồng; tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 75%; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên 98%; tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng kỹ năng số căn bản và chủ kỹ năng số, ứng dụng công nghệ trong điều hành đạt 100%... Trong xây dựng Đảng, tỷ lệ đảng viên được đánh giá, xếp loại Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên hàng năm đạt trêm 90%. Xã xác định hai khâu đột phá gồm: Đột phá trong cải cách thủ tục hành chính và đột phá về phát triển kết cấu hạ tầng và không gian kinh tế. Trong đó, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, đổi mới phương thức kãnh đạo của Đảng và hiệu quả quản lý Nhà nước; ưu tiên đầu tư vào kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng khu dân cư, tập trung GPMB, tạo quỹ đất sách đấu giá...

Tại Đại hội đã công bố các chức danh lãnh đạo chủ chốt Đảng ủy xã Lạc Sơn nhiệm kỳ 2025-2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ xã gồm 30 đồng chí. Đồng chí Hoàng Đức Chính, TUV, Bí thư Huyện uỷ Lạc Sơn (cũ) được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lạc Sơn nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu dự Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Tiến Sinh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Lạc Sơn đạt được trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: Việc tổ chức Đại hội lần thứ I sau sáp nhập đơn vị hành chính là dấu mốc quan trọng, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Đồng chí đề nghị Đảng bộ xã Lạc Sơn cần tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh đến việc tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới tư duy, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu. Bên cạnh đó, xã cần quan tâm phát triển kinh tế gắn với chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; chú trọng đầu tư hạ tầng giao thông, phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai và du lịch. Đồng thời, chăm lo phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa – xã hội; nâng cao đời sống nhân dân; giữ gìn bản sắc dân tộc; quan tâm hơn nữa đến an sinh xã hội, giải quyết việc làm, chăm sóc người có công và đồng bào dân tộc thiểu số. Với niềm tin sâu sắc vào tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên và sự đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã, đồng chí Nguyễn Tiến Sinh tin tưởng Đảng bộ xã Lạc Sơn sẽ phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Hồng Trung