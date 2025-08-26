Xã Lạc Thủy kịp thời ứng phó với bão số 5 và hoàn lưu sau bão

Do ảnh hưởng của bão số 5 và hoàn lưu sau bão, trên địa bàn xã Lạc Thủy có mưa lớn kéo dài, đặc biệt là các ngày 25, 26/8 đã gây ngập úng cục bộ tại nhiều khu dân cư, ảnh hưởng đến đời sống người dân và sản xuất nông nghiệp. Đảng uỷ, UBND xã đã kịp thời chỉ đạo, triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Ngầm tràn trên địa bàn xã Lạc Thuỷ nước dâng cao, chảy siết, xã phải căng dây cảnh báo và cử lực lượng canh gác.

Trên địa bàn xã Lạc Thuỷ, tổng lượng mưa đo được từ 19 giờ ngày 24/8 đến 10 giờ ngày 26/8 là 262,8mm. Cùng với đó, xã nằm trên lưu vực sông Bôi. Lúc 10 giờ ngày 26/8, nước sông đã dâng lên mức 13,07m, trên mức báo động 3, ảnh hưởng đến các khu vực ven sông.

Theo báo cáo nhanh từ xã Lạc Thuỷ, tính đến 10 giờ 30 phút hôm nay (26/8), mưa lũ đã làm 4 nhà dân bị ngập nước trên 40cm tại khu 8; sập 40m tường bao của hộ dân tại thôn Ngọc Lâm. Mưa bão, gió mạnh làm đổ 1 cột điện tại thôn Sóc Bai.

Mưa lũ lớn làm nước ngập vào nhà dân tại xã Lạc Thuỷ.

Ngoài ra, mưa lũ đã gây thiệt hại sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã; tràn 0,2ha ao cá tại thôn Đông Yên; gẫy đổ, ngập úng gần 10ha hoa màu tại các thôn Mạnh Tiến, Ngọc Lâm, Sóc Bai và khu Hồng Phong, khu 5.

Mưa lũ cũng đã gây ngập úng cục bộ tại một số đoạn đường. Tại thôn Đồng Phú, nước ngập đường liên thôn. Đối với khu 13 bị ngập 2 tuyến đường vào khu dân cư. Qua rà soát, trên địa bàn xã có 7 điểm có nguy cơ sạt trượt, với 28 hộ và 102 nhân khẩu.

Lãnh đạo xã Lạc Thuỷ bám sát thực địa bờ sông Bôi chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ sau bão số 5.

Đáng chú ý, tại thôn Hoàng Đồng, nước sông Bôi dâng cao tràn vào nhà một số hộ dân ven sông. Lực lượng công an xã và dân quân đã kịp thời hỗ trợ bà con di dời tài sản. Ngay trong đêm 25/8, xã đã tổ chức sơ tán khẩn cấp 2 hộ dân thôn Quyết Tiến có nguy cơ sạt lở cao ra nhà văn hóa thôn để đảm bảo an toàn. Toàn xã đã di dời 3 hộ với 11 nhân khẩu tại các thôn Rộc Trụ, Quyết Tiến.

Gia đình bà Bùi Thị Vóc ở thôn Quyết Tiến có 3 người đã được di dời đến nhà văn hoá xóm. Bà Vóc chia sẻ: Nhà trong khu vực có nguy cơ cao sạt lở, khi được cán bộ xã, thôn đến vận động, hỗ trợ di dời, cả gia đình tôi chấp hành ngay để đảm bảo an toàn.

Người dân khu vực nguy cơ sạt lở được hỗ trị di dời đến nhà văn hoá thôn Quyết Tiến, xã Lạc Thuỷ để đảm bảo an toàn.

Trước tình hình mưa lũ phức tạp, Đảng ủy, UBND xã Lạc Thủy đã chỉ đạo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự xã, cùng các lực lượng công an, dân quân, các đoàn thể khẩn trương triển khai phương án ứng phó. Thường xuyên bám sát địa bàn, kịp thời sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, hỗ trợ di dời tài sản; khắc phục sự cố cột điện bị gẫy đổ. Đối với các điểm có nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngầm tràn, xã tổ chức cắm biển cảnh báo và bố trí lực lượng túc trực, canh gác.

Ngay sau khi chính quyền xã Lạc Thuỷ mới đi vào hoạt động, UBND xã đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự xã; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Ban đã chỉ đạo lực lượng trực 24/24h; theo dõi, cập nhật liên tục tình hình mưa bão để chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.

Lãnh đạo xã Lạc Thuỷ nắm tình hình địa bàn, tìm phương án hỗ trợ người dân ứng phó mưa lũ.

Đồng chí Phạm Văn Đức - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lạc Thủy cho biết: Đảng uỷ xã chỉ đạo quán triệt phương châm “4 tại chỗ”, kịp thời, khẩn trương ứng phó với diễn biến tình hình mưa lũ để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Với sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của xã, mặc dù mưa lũ diễn biến phức tạp nhưng đến nay, tình hình trên địa bàn xã Lạc Thuỷ cơ bản được kiểm soát, không để xảy ra thiệt hại về người.

Xã Lạc Thuỷ đặt biển cảnh báo tại các khu vực nguy hiểm.

Mưa lũ dự báo vẫn còn diễn biến phức tạp. Các lực lượng chức năng xã Lạc Thuỷ tiếp tục cập nhật thông tin, bám sát địa bàn để hỗ trợ Nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và từng bước phục hồi sản xuất sau thiên tai.

Cẩm Lệ