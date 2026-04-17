Xã Lập Thạch khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lớn, dông lốc

Sáng 17/4, trong khoảng thời gian từ 7h30 đến 8h30, trên địa bàn xã Lập Thạch đã xảy ra trận mưa lớn kèm theo dông lốc, gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, cây trồng, hoa màu của người dân. Trong đó, các thôn Vân Trục, Đồng Núi và Tam Phú là những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Mưa lớn kèm theo dông lốc gây nhiều thiệt hại tại xã Lập Thạch.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Lê Quang Nghiệp cùng lãnh đạo UBND xã, các phòng, ban chuyên môn, lực lượng công an, quân sự đã có mặt tại hiện trường, huy động tối đa lực lượng tham gia khắc phục hậu quả, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống.

Theo thống kê sơ bộ, mưa lớn kèm dông lốc xoáy đã làm gãy đổ khoảng 25,7 ha lúa đang trong giai đoạn trỗ; 17,57 ha cây ngô bị ảnh hưởng; hơn 2.000 cây ăn quả và cây trồng khác bị gãy đổ. Ngoài ra, thiên tai làm đổ tường rào của 9 hộ dân; tốc mái 14 ngôi nhà; làm sập đổ, hư hỏng chuồng trại chăn nuôi của 10 hộ dân. Đáng chú ý, có 1 người dân bị thương do sập mái nhà.

Nhiều mái nhà dân bị đổ sập.

Mưa lớn kèm dông lốc cũng làm đổ sập 5 điểm giàn giáo kéo đường dây 220KV qua địa bàn xã, gây mất điện cục bộ tại một số điểm khu vực Vân Trục cũ. Tổng thiệt hại do đợt dông lốc ước tính khoảng 5 tỷ đồng.

Trực tiếp kiểm tra tình hình tại các thôn bị ảnh hưởng, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã Lê Quang Nghiệp đã chỉ đạo các lực lượng chức năng, tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền thôn tăng cường hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả sau thiên tai. Đồng thời, yêu cầu kịp thời thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại, đặc biệt là những hộ chịu ảnh hưởng nặng nề, đảm bảo không để người dân thiếu đói, sớm ổn định đời sống.

Chính quyền địa phương cũng đang tích cực phối hợp với điện lực để nhanh chóng khắc phục sự cố lưới điện, đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân.

Lãnh đạo xã Lập Thạch kiểm tra, chỉ đạo các cơ quan chức năng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả dông lốc.

Trước diễn biến thời tiết còn tiềm ẩn nhiều phức tạp, xã Lập Thạch chủ động bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, duy trì quân số sẵn sàng ứng phó với các tình huống phát sinh. Cùng với đó, các bản tin cảnh báo mưa giông tiếp tục được cập nhật thường xuyên trên các kênh thông tin nhằm phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và giúp người dân chủ động phòng tránh.

Lê Minh