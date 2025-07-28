Xã Liên Sơn đảm bảo vững vàng trong mùa mưa bão

Những ngày qua, xã Liên Sơn đã chủ động kiểm soát từng điểm có nguy cơ, từ các cung trượt cũ ở đồi Vòng đến hệ thống hồ đập, ngầm tràn rải rác trên địa bàn. Hệ thống camera giám sát tại các vị trí xung yếu không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn thể hiện rõ nét cho tư duy “phòng hơn chống” - một bước chuyển quan trọng trong quản trị rủi ro thiên tai tại địa phương miền núi còn nhiều yếu tố bất lợi.

Tạo thế sẵn sàng trước bão lớn

Cơn giông lốc chiều 19/7 đã khiến nhiều cây xanh ở Liên Sơn bị gãy đổ, một số nhà dân bị tốc mái... Dù không gây thiệt hại nghiêm trọng, song chính quyền xã xác định đây là dấu hiệu cảnh báo sớm về một mùa mưa bão nhiều diễn biến phức tạp.

Ngay trong đêm 19/7, lực lượng chức năng xã Liên Sơn phối hợp với đơn vị chuyên môn khẩn trương dọn dẹp hiện trường, xử lý cây xanh gãy đổ sau trận giông lốc, đảm bảo an toàn giao thông và điện lưới

Ngay sau thiên tai, chính quyền xã tập trung hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng khắc phục hậu quả, đồng thời kích hoạt ngay các biện pháp ứng phó với bão số 3 - cơn bão được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khu vực miền núi phía Bắc.

UBND xã chỉ đạo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai xã chủ trì rà soát toàn diện các điểm xung yếu trên địa bàn;đặc biệt tập trung các khu vực có nguy cơ sạt lở, các tuyến đường dân sinh qua đồi dốc, 10 ngầm tràn thường xuyên bị ngập như Cửa Sông, Khà Mạc, Thung Phèn...

Kiểm tra kỹ hệ thống kênh mương, hồ đập, nhất là hồ Ngành - công trình thuỷ lợi có dung tích lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư phía hạ lưu. “Rà soát không phải chỉ để báo cáo mà để đưa ra hành động cụ thể. Chúng tôi yêu cầu lập danh sách các hộ dân ở gần khu vực nguy hiểm tại từng thôn, xóm, khoanh vùng rõ vị trí, chuẩn bị phương án di dời sát thực tế. Không để xảy ra tình huống bất ngờ khi bão đến” - Chủ tịch UBND xã Bùi Quốc Hoàn nhấn mạnh.

Tại nhiều xóm, lực lượng xung kích trực tiếp đến từng hộ dân để hướng dẫn phòng, chống bão, tổ chức căng dây, cắm biển cảnh báo khu vực có nguy cơ sụt lún. Lịch trực ban, sơ đồ phân công ứng cứu được cập nhật mỗi ngày.

Từ ngày 21/7, khi bắt đầu xuất hiện mưa lớn kéo dài, các tổ xung kích thôn Ngành, xóm Liên Hợp, Hợp Phong... chủ động tuyên truyền, phối hợp cùng lực lượng dân quân trực gác tại các điểm ngầm tràn, đường qua đồi dốc. Hộ nào có người già, trẻ nhỏ đều được lập danh sách ưu tiên sơ tán sớm. Từng cây gãy, mái tôn lỏng, từng vết nứt nhỏ đều được kiểm tra kỹ, không bỏ sót chi tiết nào có thể thành rủi ro.

Một trong những điểm sáng được người dân đánh giá cao là việc địa phương chủ động lắp đặt hệ thống camera giám sát tại một số khu vực xung yếu, trong đó có đồi Vòng- nơi từng ghi nhận xuất hiện các cung trượt dài tới 150m, độ sụt lún sâu 1,5m vào năm 2024. Hệ thống truyền trực tiếp hình ảnh về trụ sở UBND xã, giúp phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường về địa chất, hỗ trợ kịp thời cho việc ra quyết định ứng phó kịp thời.

Đồng lòng từ cơ sở phòng chống thiên tai

Lãnh đạo xã Liên Sơn thường xuyên bám sát địa bàn, kiểm tra thực địa các vị trí xung yếu để có chỉ đạo ứng phó kịp thời

Sống trong vùng nguy cơ sạt lở tại đồi Chân Mèn, ông Bùi Văn Đạt bộc bạch: Biết là nguy hiểm nhưng điều kiện chưa cho phép chuyển đi nơi khác. Ở lại, chúng tôi cũng lo lắm! May mà xã đã chủ động nhiều biện pháp theo dõi, giám sát, cảnh báo người dân nên bà con chúng tôi cũng yên tâm hơn. Chính quyền sát sao như thế nên người dân cũng sẽ đồng thuận với mọi quyết định của chính quyền khi có tình huống xảy ra.

Không chỉ dừng lại ở chỉ đạo từ cấp xã, công tác phòng chống thiên tai tại Liên Sơn được triển khai sâu sát đến từng thôn, xóm - nơi người dân không còn là “đối tượng hỗ trợ” mà đã thực sự trở thành chủ thể của quá trình phòng ngừa và ứng phó.

Không khí chuẩn bị khẩn trương nhưng không hoang mang. Người dân đã quen với việc “nghe thông tin là hành động”, bởi niềm tin vào sự chủ động, sát sao từ chính quyền địa phương.

Tại các điểm nguy cơ cao như khu vực Ba Mô - nơi vừa có dân cư vừa có mỏ đá, chính quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm dừng khai thác, phối hợp với thôn triển khai phương án ứng phó và giữ thông tin liên lạc chặt chẽ với Ban chỉ huy xã.

Không chỉ tập trung bảo vệ khu dân cư, UBND xã Liên Sơn đặc biệt quan tâm đến các cơ sở du lịch, khu lưu trú. Ngay từ ngày 21/7, xã đã ban hành văn bản yêu cầu tạm dừng hoặc điều chỉnh các hoạt động vui chơi, du lịch tại các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt; yêu cầu các đơn vị du lịch triển khai các biện pháp sơ tán, tránh trú an toàn cho khách.

Toàn bộ hệ thống homestay, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú được yêu cầu kiểm tra an toàn điện, nước, kết cấu nhà tạm; lập phương án đảm bảo an toàn khi có mưa lớn, lũ quét xảy ra. Các cơ sở này cũng được yêu cầu báo cáo phương án sơ tán, cập nhật liên tục tình hình du khách lưu trú và giữ kết nối thông tin 24/24 với chính quyền địa phương.

“Chúng tôi xác định, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn nhưng không thể phát triển bằng mọi giá. Mùa mưa bão thì an toàn vẫn là ưu tiên hàng đầu” - lãnh đạo UBND xã khẳng định.

Hình ảnh từ hệ thống camera giám sát tại khu vực xung yếu - đồi Vòng, hồ Ngành. Việc ứng dụng công nghệ giúp chính quyền xã theo dõi 24/24h, kịp thời cảnh báo người dân

Phòng, chống thiên tai chưa bao giờ là chuyện đơn giản - nhất là với một xã như Liên Sơn, địa hình chia cắt, dân cư phân tán, hạ tầng còn đang hoàn thiện nhưng với tinh thần chủ động, cách làm bài bản, sát thực tiễn, từ chính quyền đến người dân, Liên Sơn bước vào mùa mưa bão với tâm thế sẵn sàng và quyết tâm không để bị động.

Vừa qua, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ đã kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại Liên Sơn. Ngoài những chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả ứng phó với cơn bão số 3, đồng chí đặc biệt ghi nhận những nỗ lực, quyết liệt của địa phương, từ việc theo dõi sát hồ đập, cảnh giới khu vực sạt lở, đến phương án sơ tán dân, bảo vệ an toàn cho các khu dân cư và hoạt động du lịch.

Xã Liên Sơn đang không chỉ ứng phó với thiên tai mà còn dần hình thành một tư duy mới - tư duy quản trị rủi ro chủ động, có kiểm soát, làm nền tảng cho phát triển bền vững trong tương lai.

Nguyễn Yến