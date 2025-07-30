Xã Long Cốc đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Thời gian qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã tác động mạnh mẽ đến đời sống văn hóa - tinh thần của đồng bào các dân tộc ở xã Long Cốc. Các giá trị văn hóa truyền thống ngày càng lan tỏa, thấm sâu vào mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng dân cư, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Cán bộ xã Long Cốc thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân để tiếp tục phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Khu dân cư Măng 2 nhiều năm nay đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”. Để có thành tích này, bên cạnh sự nỗ lực của từng hộ gia đình là những đóng góp quan trọng, gương mẫu đi đầu của những đảng viên trong chi bộ và khu dân cư. Trưởng khu, người có uy tín Hà Hồng Đà chia sẻ: “Sinh hoạt chi bộ, bí thư giao trách nhiệm cho từng đảng viên, người có uy tín xuống trực tiếp với bà con, lồng ghép thông tin những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con tiếp thu những nét văn hóa mới, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, việc hiếu, hỉ được tổ chức ngắn gọn... Xã Long Cốc có 1.740 hộ với 8.580 nhân khẩu, sinh sống ở 20 khu dân cư, trong đó, dân tộc Mường chiếm tỷ lệ 69%, Dao 15,4%, Kinh 14,8%, còn lại là các dân tộc khác. Toàn xã có 37 chi bộ với 513 đảng viên.

Thời gian qua, công tác phát triển du lịch cộng đồng gắn với giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống mang lại hiệu quả thiết thực. Xã tập trung chỉ đạo các khu dân cư, điểm du lịch, homestay và nhà hàng chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý du lịch và vệ sinh môi trường. Từ đó, phát huy lợi thế, tiềm năng của địa phương, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Hằng năm, số du khách đến tham quan, trải nghiệm và lưu trú đạt trên 4.000 người. Toàn xã có 6 homestay, cùng nhiều điểm du lịch đặc sắc như đồi chè Bông 1, đồi móng ngựa Măng 1, đồi Giát (Núi rồng), đồi Măng Giang khu Cạn, thác Tắp, thác chín tầng Đồi Giát, đèo mây, bản đồng bào Dao... Hợp tác xã dịch vụ du lịch ở khu Nhội bắt đầu đi vào hoạt động có hiệu quả. Tổng thu nhập từ dịch vụ, du lịch bình quân đạt 8,6 tỷ đồng/năm.

Đội văn nghệ xã Long Cốc biểu diễn phục vụ du khách tại Lễ hội Đền Hùng năm 2025.

Đồng chí Nguyễn Xuân Việt - Chủ tịch UBND xã cho biết: Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được địa phương triển khai có hiệu quả. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng phát triển rộng rãi ở các khu dân cư. Công tác duy trì và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc được chú trọng, các khu dân cư đều có câu lạc bộ văn hóa dân gian hoạt động hiệu quả. 100% khu dân cư có nhà văn hóa khang trang, sạch đẹp. Hằng năm, tỷ lệ hộ đạt “Gia đình văn hóa” bình quân đạt trên 85%; 50% khu dân cư đạt “Khu dân cư văn hóa”, cơ quan UBND xã luôn đạt “Cơ quan văn hóa"”.Bên cạnh đó, mạng lưới y tế, dân số từ xã đến khu dân cư được sắp xếp và củng cố, cơ sở vật chất được đầu tư, 100% trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng đầy đủ, chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho Nhân dân tại Trạm y tế được nâng lên. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,2%; người dân được cấp thẻ bảo hiểm y tế đạt 97,8%; tỷ lệ lao động qua đào tạo từ sơ cấp trở lên đạt 28%; 78% lao động được bồi dưỡng, tập huấn...

Đến nay, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã phát huy tinh thần tích cực, sáng tạo và nội lực của người dân, khơi dậy truyền thống đoàn kết, tạo sự lan tỏa và phong trào thi đua sôi nổi trong cộng đồng. Qua đó, góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp, củng cố khối đại đoàn kết toàn toàn dân, tăng cường tình làng, nghĩa xóm để giúp nhau phát triển kinh tế...vững... Đó chính là nền tảng vững chắc cho địa phương hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Ngọc Lam