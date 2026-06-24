Xã Mai Châu gần dân hơn từ những việc làm cụ thể

Một sáng thứ Bảy giữa tháng 6, từ rất sớm, hàng chục cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên đã có mặt tại xóm Cha. Người cầm chổi quét dọn đường làng, người phát quang bụi rậm, người trồng hoa ven đường. Xen lẫn tiếng máy cắt cỏ là những câu chuyện thân tình giữa cán bộ xã với người dân.

Thực hiện mô hình “Ngày thứ Bảy cùng dân”, cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang xã Mai Châu đồng hành cùng người dân xây dựng môi trường cảnh quan xanh - sạch - đẹp tại các xóm và khu dân cư.

Từ những việc làm thiết thực vì dân

Đó chỉ là một trong nhiều hình ảnh sinh động được ghi nhận sau một năm xã Mai Châu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Giữa bộn bề khó khăn của một địa phương miền núi vừa trải qua quá trình sắp xếp đơn vị hành chính, điều đáng ghi nhận là tinh thần chủ động, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong xây dựng nền hành chính gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân.

Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, xã Mai Châu được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Mai Châu, các xã Nà Phòn, Thành Sơn, Tòng Đậu và một phần xã Đồng Tân. Với diện tích trên 147km2, dân số hơn 19.000 người, địa bàn rộng, dân cư phân tán, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm gần 83%, khối lượng công việc của chính quyền cơ sở tăng lên đáng kể.

Những việc làm thiết thực vì dân đã góp phần tạo nên sự gắn kết, gần gũi giữa cán bộ với Nhân dân.

Trong khi đó, bộ máy hành chính vừa phải ổn định tổ chức, vừa tiếp nhận thêm nhiều nhiệm vụ được chuyển giao từ cấp huyện. Biên chế giảm nhưng khối lượng công việc tăng lên. Thay vì chờ đợi những điều kiện thuận lợi, đội ngũ cán bộ xã đã chủ động thích ứng bằng những hành động cụ thể.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Mai Châu, trong những ngày đầu vận hành mô hình mới, không ít người dân, nhất là người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số còn bỡ ngỡ khi thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường số. Trước thực tế đó, Đoàn Thanh niên xã đã thành lập các tổ hỗ trợ trực tiếp tại bộ phận một cửa, hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản dịch vụ công, kê khai hồ sơ trực tuyến, tra cứu kết quả giải quyết thủ tục hành chính và sử dụng các tiện ích số.

Nhờ đó, nhiều người dân lần đầu tiên có thể tự thực hiện các thủ tục hành chính mà không cần người thân đi cùng. Ông Hà Công Nhoa, xóm Nhót chia sẻ: “Trước đây, mỗi lần làm giấy tờ tôi phải hỏi rất nhiều người vì không quen sử dụng điện thoại thông minh. Nay có các cháu đoàn viên hướng dẫn tận tình nên việc làm thủ tục thuận lợi hơn rất nhiều. Chúng tôi cảm nhận rõ cán bộ gần dân và quan tâm đến dân hơn trước”.

Lực lượng đoàn viên thanh niên xã Mai Châu tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đồng hành cùng đội ngũ cán bộ, công chức phục vụ Nhân dân.

Không chỉ ở bộ phận một cửa, tinh thần phục vụ Nhân dân còn được thể hiện thông qua mô hình dân vận khéo “Ngày thứ Bảy cùng dân”. Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Mai Châu đã tổ chức 32 buổi “Ngày thứ Bảy cùng dân”, với bình quân từ 120-130 lượt cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự, đoàn viên thanh niên và người tham gia.

Những công việc tưởng chừng nhỏ bé như phát quang đường giao thông, dọn vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan nông thôn, giúp đỡ gia đình chính sách cải tạo vườn tạp hay thu hoạch mùa màng đã trở thành cầu nối hiệu quả giữa chính quyền và Nhân dân. Quan trọng hơn, chính trong những buổi lao động ấy, nhiều tâm tư, nguyện vọng của người dân được phản ánh trực tiếp đến cán bộ xã. Những vấn đề phát sinh từ cơ sở được nắm bắt nhanh hơn, xử lý kịp thời hơn.

Bộ máy tinh gọn, phục vụ hiệu quả hơn

Sau một năm vận hành, bộ máy chính quyền xã Mai Châu từng bước được kiện toàn và đi vào hoạt động ổn định. UBND xã đã tổ chức các phòng chuyên môn cùng Trung tâm Phục vụ hành chính công, các đơn vị sự nghiệp được sắp xếp lại theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động. Mặc dù số lượng cán bộ, công chức chỉ có 39 người, còn thiếu so với nhu cầu, song đội ngũ cán bộ vẫn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực nhưng vẫn duy trì hiệu quả công việc.

Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống một cửa điện tử, dịch vụ công trực tuyến, phần mềm quản lý văn bản được vận hành đồng bộ. Việc trao đổi văn bản điện tử giữa xã với cấp trên được thực hiện thường xuyên, góp phần rút ngắn thời gian xử lý công việc. Người dân không còn phải đi lại nhiều lần như trước, nhiều thủ tục được giải quyết ngay tại xã, tạo thuận lợi trong tiếp cận các dịch vụ hành chính công.

Đồng chí Hà Trung Thảo - Chủ tịch UBND xã Mai Châu cho biết: “Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc của cấp xã tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên, chúng tôi xác định lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động. Vì vậy, cùng với kiện toàn bộ máy, xã tập trung nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới tác phong phục vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân, sát dân, hiểu dân”.

Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đội ngũ cán bộ xã Mai Châu đã góp phần củng cố niềm tin và nâng cao sự hài lòng của người dân đối với chính quyền cơ sở.

Một năm chưa phải là quãng thời gian dài đối với một cuộc cải cách lớn về tổ chức bộ máy. Tuy nhiên, những chuyển biến tại Mai Châu đã cho thấy hiệu quả bước đầu của mô hình mới. Đó không chỉ là những con số về tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn hay số lượng thủ tục hành chính được số hóa, mà quan trọng hơn là sự thay đổi trong mối quan hệ giữa chính quyền với Nhân dân. Người dân ngày càng dễ tiếp cận chính quyền hơn; cán bộ cũng chủ động xuống cơ sở nhiều hơn, lắng nghe dân nhiều hơn và giải quyết công việc sát với thực tiễn hơn.

Từ những tổ hỗ trợ thủ tục hành chính của đoàn viên thanh niên, những buổi “Ngày thứ Bảy cùng dân”, đến tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ tại bộ phận một cửa đã góp phần củng cố niềm tin và sự hài lòng của Nhân dân đối với chính quyền cơ sở.

Mạnh Hùng