Xã Mai Châu: Sẵn sàng cho Đại hội Đảng với những kỳ vọng đột phá

Theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ (ĐHĐB) xã Mai Châu nhiệm kỳ 2025 - 2030 dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 24 - 25/7/2025, với sự tham gia của 205 đại biểu đại diện cho khát vọng phát triển của địa phương. Tính đến thời điểm này, công tác chuẩn bị đã được thực hiện nghiêm túc, đồng bộ nhằm hướng đến một Đại hội được tổ chức thành công với những khát vọng phát triển mới.

Với đội ngũ cán bộ trẻ, tâm huyết, trong nhiệm kỳ Đại hội tới, xã Mai Châu kỳ vọng sẽ có những bứt phá trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Chuẩn bị chu đáo cho kỳ đại hội mang tính lịch sử

Xã Mai Châu được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích và dân số của thị trấn Mai Châu, các xã Nà Phòn, Thành Sơn, Tòng Đậu và 5 xóm thuộc xã Đồng Tân (tỉnh Hòa Bình cũ).

Sau sáp nhập, xã Mai Châu có tổng diện tích tự nhiên lên tới 147,741 km2, vượt 147,74% so với tiêu chuẩn quy định và dân số đạt 19.143 người, tương đương 765,72% so với chuẩn của một đơn vị hành chính cấp xã.

Với những đặc thù đó, Mai Châu trở thành một trong những xã có quy mô diện tích lớn nhất tỉnh Phú Thọ.

Cùng với sự thay đổi về địa giới hành chính một Đảng bộ mới trên cơ sở hợp nhất nhiều tổ chức Đảng được hình thành. Đảng bộ xã Mai Châu hiện có 73 chi bộ trực thuộc với 2.018 đảng viên.

Đồng chí Hà Văn Di, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã cho biết: quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về ĐHĐB các cấp, tính đến thời điểm này công tác chuẩn bị tổ chức ĐHĐB xã Mai Châu đang khẩn trương triển khai với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đúng quy trình.

Xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo, thành lập các tiểu ban giúp việc, xây dựng dự thảo các văn kiện quan trọng như Báo cáo chính trị và Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành (BCH) đảng bộ xã; tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện ĐHĐB các cấp đã được triển khai sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên...

Quá trình xây dựng các văn kiện Đại hội, BCH Đảng bộ xã đã tập trung, xác lập tầm nhìn, phát huy tiềm năng lợi thế trên nền tảng là một xã có địa bàn rộng, dân số đông, đa dạng vùng sinh thái và giàu bản sắc văn hóa. Trong đó, điểm nhấn là định hình một tầm nhìn phát triển bền vững giữa phát huy tiềm năng và đổi mới.

Đồng chí Hà Văn Di cho biết thêm: định hướng lãnh đạo xuyên suốt trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 của BCH Đảng bộ xã là phát huy tiềm năng của từng vùng để phát triển du lịch cộng đồng, dịch vụ và nông nghiệp chất lượng cao. Trong đó, khu vực trung tâm xã (trước là thị trấn Mai Châu và các xã Nà Phòn, Tòng Đậu) tiếp tục là hạt nhân phát triển du lịch cộng đồng; khu vực ven Quốc lộ 6 với điều kiện giao thông thuận lợi sẽ mở rộng phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ. Còn khu vực vùng cao (xã Thành Sơn cũ) sẽ tập trung vào phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

Minh chứng rõ nét nhất cho bước đi chiến lược này chính là Dự án Noong Luông Retreat - khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch vừa mới khởi công vào ngày 08/5/2025 vừa qua. Dự án có tổng diện tích hơn 118 ha, tổng vốn đầu tư 359 tỷ đồng, do Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Quốc tế Hòa Bình (thành viên Green i-Park) làm chủ đầu tư.

Trong đó, hơn 50% diện tích phục vụ nông nghiệp công nghệ cao, mỗi năm dự kiến cung cấp 1.350 tấn rau củ quả sạch, 3 triệu cây giống và 800 tấn dược liệu. Phần còn lại sẽ phát triển khu nghỉ dưỡng cao cấp gồm khách sạn 5 sao, biệt thự sinh thái, nhà hàng - hội nghị, khu thể thao giải trí và nhiều tiện ích hiện đại.

Sự hiện diện của các dự án quy mô lớn, định hướng bài bản sẽ là lực đẩy quan trọng đưa Mai Châu trở thành điểm đến du lịch nổi bật của tỉnh, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện chất lượng sống cho người dân.

Khu vực vùng cao (xã Thành Sơn cũ) sẽ tập trung vào phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với sản xuất nông nghiệp công nghệ cao sẽ là lực đẩy quan trọng đưa Mai Châu trở thành điểm đến du lịch nổi bật của tỉnh.

Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng cao

Trong bối cảnh là xã mới được thành lập, một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất được Đảng bộ xã Mai Châu đặc biệt quan tâm là công tác chuẩn bị nhân sự. Việc tổ chức thành công Đại hội chi bộ cấp cơ sở đã tạo nền tảng vững chắc cho việc lựa chọn đội ngũ BCH Đảng bộ xã khóa mới.

Theo báo cáo, trong cơ cấu dự kiến nhân sự BCH Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025 - 2030, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ và cán bộ người dân tộc chiếm tới trên 84%; tỷ lệ cán bộ trẻ chiếm khoảng 80%. Đây là minh chứng rõ nét cho quyết tâm đổi mới, kế thừa và phát huy trí tuệ, sức trẻ trong công cuộc lãnh đạo, điều hành phát triển địa phương.

Toàn bộ cán bộ trong diện quy hoạch đều đã được chuẩn hóa về trình độ, 100% có trình độ đại học trở lên. Nhiều đồng chí có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp đến cao cấp. Đây là điều kiện quan trọng giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị của xã trong nhiệm kỳ tới.

Song song với công tác chuẩn bị văn kiện, nhân sự, Mai Châu cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua yêu nước, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dân sinh trọng điểm, nhất là các công trình hạ tầng phục vụ du lịch, nhằm tạo khí thế sôi nổi hướng tới ĐHĐB xã lần thứ Nhất. Không khí phấn khởi, tin tưởng đang lan tỏa từ trung tâm xã đến từng bản làng vùng cao.

Gia đình chị Hà Thị Trang ở xóm Bin, xã Mai Châu đầu tư trồng “ngô nếp đặc sản Thung Khe” theo hướng hàng hóa góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Đồng chí Hà Công Hậu, Bí thư Chi bộ tổ dân phố Văn chia sẻ: Chúng tôi rất phấn khởi trước sự quan tâm sâu sát của Đảng bộ xã trong công tác chuẩn bị đại hội. Người dân kỳ vọng Đại hội sẽ xác lập được chiến lược rõ ràng để phát triển du lịch cộng đồng gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Góp phần đưa Mai Châu trở thành điểm du lịch, văn hóa nổi bật của tỉnh.

Còn tại xóm Hiềng là địa bàn khu vực vùng cao còn nhiều khó khăn, đồng chí Đinh Văn Ánh, Bí thư Chi bộ xóm, bày tỏ niềm tin và kỳ vọng: Chúng tôi tin tưởng, với đội ngũ cán bộ trẻ, tâm huyết trong nhiệm kỳ Đại hội tới, xã sẽ có những bứt phá trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

ĐHĐB xã Mai Châu lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc chính trị quan trọng, mở đầu cho một chặng đường mới. Với tinh thần đổi mới, kế thừa và phát triển; với sự chuẩn bị chu đáo, bài bản và định hướng chiến lược rõ ràng cùng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực sẽ đưa Mai Châu bước vào nhiệm kỳ mới với kỳ vọng trở thành điểm sáng về du lịch, nông nghiệp công nghệ cao và là địa phương có nhiều đột phá trong xây dựng NTM kiểu mẫu của tỉnh.

Mạnh Hùng