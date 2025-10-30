Lạc Sơn: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong Đảng

Đảng bộ xã Lạc Sơn có 67 tổ chức đảng trực thuộc với 1.657 đảng viên. Để bắt nhịp vào công cuộc chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, Đảng bộ xã Lạc Sơn xác định, công tác chuyển đổi số trong Đảng cần phải khẩn trương triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả.

Tháng 9 vừa qua, chi bộ Văn phòng Đảng ủy Lạc Sơn đã lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề là “Giải pháp ứng dụng Công nghệ số trong công tác tham mưu và phục vụ của Văn phòng Đảng uỷ xã Lạc Sơn”.

Chi bộ Văn phòng Đảng ủy tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Giải pháp ứng dụng Công nghệ số trong công tác tham mưu và phục vụ của Văn phòng Đảng ủy xã Lạc Sơn"

Đồng chí Đỗ Thị Hương, Bí thư Chi bộ, Chánh Văn phòng Đảng ủy xã cho biết: Văn phòng Đảng uỷ đã tích cực ứng dụng các phần mềm quản lý văn bản, chữ ký số, hệ thống giám sát thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, góp phần rút ngắn quy trình xử lý công việc. Đã từng bước ứng dụng phần mềm quản lý văn bản, hệ thống điều hành tác nghiệp dùng chung của tỉnh, bảo đảm luân chuyển, xử lý văn bản nhanh chóng. 100% văn bản đi, đến của Đảng uỷ đã được gửi, nhận và xử lý trên môi trường số, đảm bảo an toàn, đúng quy định. 100% cán bộ, đảng viên Văn phòng Đảng uỷ đã tham dự Hội nghị trực tuyến tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác tham mưu và phục vụ, qua đó nâng cao nhận thức, kỹ năng, từng bước áp dụng vào thực tế.

Văn phòng Đảng uỷ đã tham mưu Đảng uỷ triển khai ứng dụng mã Qrcode trong phục vụ Hội nghị, tạo thuận lợi cho việc tra cứu, khai thác thông tin, giảm bớt giấy tờ hành chính. Công tác phối hợp giữa Văn phòng với các bộ phận liên quan được cải thiện rõ rệt nhờ ứng dụng công nghệ số, nhất là trong quản lý lịch công tác, xử lý hồ sơ, báo cáo...Chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề về ứng dụng công nghệ số nhằm tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của toàn Chi bộ, phát huy tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ và nhất là đề xuất giải pháp thiết thực, khả thi để ứng dụng công nghệ số vào công việc thường xuyên.

Để đẩy mạnh việc chuyển đổi số nói chung, chuyển đối số trong Đảng nói riêng, Ban Thường vụ Đảng uỷ đã chỉ đạo việc cụ thể hoá các chủ trương, đường lối của Trung ương, của tỉnh về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ xã. Cụ thể trong đó có 01 chỉ tiêu gồm 02 nhiệm vụ về chuyển đổi số. Chỉ tiêu này cũng được lồng ghép vào Nghị quyết hằng năm của Đảng uỷ để tổ chức thực hiện.

Đảng bộ đã hoàn thành việc đổi thẻ đảng viên điện tử đảm bảo tiến độ, độ chính xác cao

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, Đảng ủy xã đã chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công việc, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong điều hành. Các hội nghị do Đảng ủy tổ chức đều áp dụng quét mã QRcode để đại biểu truy cập tài liệu, trừ những văn bản thuộc danh mục mật và các văn bản liên quan công tác cán bộ được quản lý, phát hành theo quy định riêng. Cách làm này vừa tiết kiệm chi phí in ấn, vừa bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng chính quyền số.

Đảng uỷ xã ban hành Quy định số 105-QĐ/ĐU, ngày 18/8/2025 về “quản lý, sử dụng phần mềm Hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp trong các cơ quan Đảng xã Lạc Sơn”. Quy định nêu rõ trách nhiệm của từng cán bộ, công chức trong việc sử dụng phần mềm và các quy định về bảo mật thông tin. Đây là bước đi quan trọng, vừa bảo đảm tính kỷ luật, vừa thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng uỷ trong việc đưa công nghệ số vào công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành. Hiện nay, tổng số tài khoản người dùng để sử dụng phần mềm là 35 tài khoản. Tổng số văn bản đến xử lý trên phần mềm đến ngày 30/9/2025 là 856 văn bản. Việc trao đổi và gửi nhận văn bản điện tử giữa cơ quan Đảng và Nhà nước diễn ra thông suốt, bảo đảm kịp thời, đúng quy định. 100% văn bản chỉ đạo của Đảng uỷ được phát hành điện tử và chia sẻ trực tiếp cho UBND và các cơ quan, đơn vị qua hệ thống phần mềm.

Đối với các tổ chức đảng trực thuộc, Đảng ủy xã thực hiện song song hai hình thức: gửi văn bản qua nhóm Zalo, hộp thư điện tử để bảo đảm nhanh, rộng, kịp thời và gửi trực tiếp bản giấy nhưng chỉ đối với những văn bản quan trọng, cần lưu trữ chính thức. Đảng ủy xã Lạc Sơn đang quản lý và sử dụng 22 chữ ký số. Nhờ đổi mới phương thức làm việc, tỷ lệ văn bản điện tử có ký số của Đảng ủy đạt 100%; việc triển khai, phổ biến đến các chi bộ, đoàn thể và cán bộ, đảng viên được nhanh gọn, kịp thời, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành.

Bí thư Đảng ủy xã cũng đã có cam kết chịu trách nhiệm trực tiếp về việc chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số tại địa phương. Kết quả thực hiện chuyển đổi số được xác định là một tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên cuối năm 2025.

Dương Liễu