Hội nghị trực tuyến Quán triệt, triển khai các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng

Chiều ngày 29/10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai các văn bản mới về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Dự Hội nghị có đồng chí Hoàng Đăng Quang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối với 2.717 điểm cầu các tỉnh, các xã trên toàn quốc. Dự tại điểm cầu tỉnh Phú Thọ có đồng chí Bùi Thị Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Minh dự và chủ trì tại điểm cầu Phú Thọ

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Đăng Quang - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương đã quán triệt Quy định số 368-QĐ/TW ngày 8/9/2025 của Bộ Chính trị về danh mục vị trí chức danh, nhóm chức danh, chức vụ lãnh đạo của hệ thống chính trị; Quy định số 377-QĐ/TW ngày 8/10/2025 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, tạm đình chỉ công tác, cho thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm đối với cán bộ; Kết luận số 198-KL/TW ngày 8/10/2025 của Bộ Chính trị về chủ trương đánh giá đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương quán triệt 3 quy định, bao gồm: Quy định số 365-QĐ/TW ngày 30/8/2025 của Bộ Chính trị về tiêu chuẩn chức danh cán bộ thuộc diện Ban chấp hành trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và khung tiêu chuẩn chức danh cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp; Quy định 366-QĐ/TW ngày 30/8/2025 của Bộ chính trị về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân đối với hệ thống chính trị; Quy định số 367-QĐ/TW ngày 4/9/2025 của Bộ Chính trị về một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi thảo luận về một số vướng mắc liên quan đến tổ chức bộ máy, biên chế, công tác cán bộ; về cơ sở đảng, đảng viên; công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong quá trình thực hiện các văn bản mới của trung ương.

Phát biểu kết luận, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang nhấn mạnh đến tầm quan trọng, sự cần thiết và những điểm mới trong 6 văn bản của Đảng về công tác cán bộ. Ghi nhận những ý kiến tâm huyết của các đại biểu đóng góp vào các văn bản của Trung ương, đồng chí đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục tuyên truyền sâu rộng kết quả đại hội Đảng bộ các cấp; khẩn trương xây dựng chương trình làm việc toàn khóa và ban hành quy chế làm việc của cấp ủy; tổ chức triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030, tạo khí thế mới, niềm tin mới, đảm bảo vận hành thông suốt bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp; tiếp tục thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ nghỉ công tác, không đủ điều kiện tái cử theo quy định, kiện toàn bố trí các chức danh không phải là người địa phương đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý về chủ trương và hoàn thành trước ngày 15/12/2025; tập trung hoàn thiện vị trí việc làm; đóng góp ý kiến chất lượng vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, đồng thời căn cứ vào định hướng của Trung ương để triển khai các nhiệm vụ, đạt hiệu quả cao.

Ngọc Tuấn