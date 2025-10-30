Hiện thực hóa khát vọng xây dựng nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc

Đánh giá về thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và cơ đồ của đất nước sau 40 năm đổi mới, Báo cáo chính trị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV nhận định: Đảng đã vững vàng lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn và tận dụng thời cơ để kiến tạo phát triển. Sau 40 năm đổi mới, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế của đất nước đã được nâng lên tầm cao mới. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện. Vai trò lãnh đạo của Đảng được củng cố, tăng niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Sau khi nghiên cứu dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đặc biệt là những điểm mới về tư duy phát triển, mục tiêu chiến lược , các giải pháp đột phá, Tiến sĩ Nguyễn Văn Độ - Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lãng nhận thấy Văn kiện đã kế thừa, phát triển sáng tạo cương lĩnh, đường lối của Đảng, phản ánh toàn diện thành tựu, hạn chế và bối cảnh trong nước, quốc tế. Đồng chí xin đóng góp một số ý kiến tập trung vào ba nhóm vấn đề: phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hội nhập quốc tế.

Về phát triển kinh tế - xã hội: Dự thảo đã xác định mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Đây là mục tiêu đúng đắn và đầy khát vọng. Để đạt được mục tiêu, theo tôi, cần đổi mới mô hình tăng trưởng: Chuyển mạnh từ tăng trưởng theo chiều rộng sang chiều sâu, dựa vào khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế tri thức. Cần có cơ chế ưu đãi mạnh cho các doanh nghiệp đầu tư vào công nghệ cao, năng lượng sạch, kinh tế số. Phát triển kinh tế vùng và liên kết vùng, Văn kiện cần làm rõ hơn vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn như đầu tàu tăng trưởng, đồng thời bảo đảm thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Bảo đảm phát triển bền vững: Chú trọng hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên hiệu quả, nhất là nước, đất, rừng và biển.

Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị: Đảng ta là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đề nghị bổ sung một số nội dung: Tiếp tục kiên quyết, kiên trì phòng , chống tham nhũng, tiêu cực với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, đồng thời hoàn thiện thể chế để ngăn ngừa từ gốc. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Chú trọng hơn công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo hướng khoa học, dân chủ, gần dân, sát cơ sở; tăng cường đối thoại, lắng nghe ý kiến nhân dân; phát huy mạnh mẽ cơ chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

Về hội nhập quốc tế và phát huy sức mạnh dân tộc: Trong bối cảnh chính trị thế giới biến động nhanh, phức tạp, khó lường, hội nhập quốc tế của Việt Nam vừa là cơ hội, vừa là thách thức. Văn kiện cần nhấn mạnh hơn: Giữ vững độc lập, tự chủ, kiên định đường lối đối ngoại hòa bình, hợp tác, phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế, là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Mọi quyết sách đối ngoại phải dựa trên nguyên tắc đặt lợi ích dân tộc lên trên hết. Tận dụng cơ hội từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới để thúc đẩy xuất khẩu, thu hút đầu tư chất lượng cao, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong và ngoài nước; khơi dậy khát vọng phát triển, ý chí tự cường, tinh thần sáng tạo của mọi tầng lớp nhân dân.

Văn kiện Đại hội XIV phải là sự kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Đồng chí mong muốn Văn kiện hoàn thiện sẽ vừa thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược, vừa bảo đảm tính khả thi, để tiếp tục dẫn dắt đất nước phát triển nhanh, bền vững, hiện thực hóa khát vọng “Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, xây dựng nước Việt Nam phát triển hiện đại, giàu đẹp, dân chủ, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Xuân Hùng (ghi)