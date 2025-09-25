Xã Minh Đài chú trọng công tác bảo vệ môi trường

Công tác bảo vệ môi trường ở xã Minh Đài được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm gắn với phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Từ các tuyến đường làng, khu dân cư, tới trường học, công sở, phong trào giữ gìn vệ sinh, phân loại rác, bảo vệ nguồn nước và trồng cây xanh đã trở thành nếp sinh hoạt thường xuyên của người dân. Với địa hình đồi núi, diện tích rừng khá lớn, nhiều suối nguồn quan trọng, việc chú trọng bảo vệ môi trường không chỉ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn góp phần giữ gìn hệ sinh thái tự nhiên, bảo đảm sinh kế cho người dân.

Đồng chí Nguyễn Thiết Hải - Phó Chủ tịch UBND xã Minh Đài cho biết: Nhận thức rõ tầm quan trọng của môi trường, xã đã lồng ghép các chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế với các tiêu chí xanh - sạch - đẹp. Xã tổ chức nhiều đợt ra quân vệ sinh đường làng, nạo vét kênh mương, đặt thùng rác công cộng tại các khu dân cư, đồng thời khuyến khích các hộ gia đình xây dựng hố rác hợp vệ sinh. Nhờ đó, cảnh quan chung của xã đã có nhiều đổi thay tích cực, đường làng ngõ xóm thông thoáng, giảm thiểu tình trạng vứt rác bừa bãi.

Vệ sinh môi trường học đường ở Trường Tiểu học Minh Đài.

Một trong những điểm nổi bật ở Minh Đài là việc gắn kết bảo vệ môi trường với giáo dục học đường. Tại Trường Tiểu học Minh Đài, phong trào bảo vệ môi trường đã trở thành hoạt động quen thuộc. Hằng tuần, học sinh cùng giáo viên tổng vệ sinh lớp học, nhổ cỏ, chăm sóc bồn hoa, thu gom rác quanh trường. Thầy giáo Nguyễn Hồng Thanh- Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Chúng tôi coi giáo dục ý thức bảo vệ môi trường là một phần quan trọng của chương trình rèn luyện đạo đức cho học sinh. Học sinh không chỉ học kiến thức trên lớp mà còn được trải nghiệm trực tiếp qua các hoạt động như trồng cây, vệ sinh lớp học, hay viết thông điệp bảo vệ môi trường. Từ những việc nhỏ như không vứt rác bừa bãi, tiết kiệm nước, tiết kiệm điện, các em đã hình thành thói quen tốt. Khi ý thức của các em được nâng cao, thói quen đó sẽ lan tỏa đến từng gia đình”.

Không chỉ bậc tiểu học, ở Trường THCS Minh Đài cũng tích cực hưởng ứng công tác bảo vệ môi trường. Nhà trường bố trí trồng cây xanh trong khuôn viên, đặt thùng rác để học sinh tự phân loại và ý thức bỏ rác vào thùng.

Sự kết nối giữa chính quyền địa phương, trường học và cộng đồng đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Mỗi dịp ra quân tổng vệ sinh, đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ, cựu chiến binh và học sinh đều cùng nhau tham gia. Các chương trình như: “Đường hoa phụ nữ”, “Thắp sáng đường quê”, hay “Tuyến đường tự quản xanh - sạch - đẹp” không chỉ làm thay đổi diện mạo Minh Đài mà còn góp phần nâng cao ý thức của từng người dân. Một số hộ gia đình còn chủ động đầu tư hầm biogas xử lý chất thải chăn nuôi, vừa bảo vệ môi trường vừa tận dụng làm khí đốt. Ngoài ra, xã Minh Đài còn phối hợp với Hạt Kiểm lâm Tân Sơn và các tổ chức xã hội tuyên truyền bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng, bảo vệ động vật hoang dã. Với diện tích rừng lớn, đây là yếu tố then chốt bảo đảm cân bằng sinh thái.

Học sinh Trường THCS Minh Đài tự phân loại rác và bỏ rác vào thùng.

Đồng chí Trần Ngọc Hoàng - Giám đốc Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã cho biết: Để xử lý rác thải hiệu quả, UBND xã đã ký hợp đồng với Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã Tân Sơn vận chuyển rác từ 35 điểm tập kết của 10 khu dân cư xã Minh Đài (cũ) về Công ty cổ phần xử lý chất thải tỉnh Phú Thọ. Nhờ sự phối hợp này, lượng rác tồn đọng giảm rõ rệt. Xã cũng đang triển khai kế hoạch xây dựng thêm bãi rác hợp vệ sinh có mái che và hệ thống xử lý nước rỉ rác, đồng thời nghiên cứu các giải pháp ứng dụng công nghệ đơn giản để xử lý rác hữu cơ ngay tại hộ gia đình. Hằng tháng, xã đã thu gom, vận chuyển 50 tấn rác thải sinh hoạt.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền về mội trường được duy trì thường xuyên đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Người dân dần hiểu rằng việc xả rác bừa bãi không chỉ gây mất mỹ quan mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và nguồn nước sinh hoạt. Nhiều hộ gia đình tự giác dọn vệ sinh trước ngõ, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Các khu dân cư cũng chủ động lập nhóm tự quản về môi trường, kịp thời nhắc nhở, hỗ trợ nhau khi có tình trạng rác thải phát sinh.

Minh Đài hôm nay đang dần trở thành một vùng quê xanh mát, sạch đẹp, nơi mỗi người dân đều ý thức rằng bảo vệ môi trường chính là bảo vệ cuộc sống của chính mình. Từ những con đường rợp bóng cây, những bồn hoa khoe sắc trước cổng trường, đến những suối nước trong lành chảy qua bản làng, tất cả là minh chứng sống động cho sự thay đổi tích cực nhờ tinh thần trách nhiệm chung tay giữ gìn môi trường.

Hoàng Hương