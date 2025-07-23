Xã Mường Động phòng ngừa sạt lở đất sau cơn bão số 3

Sau những trận mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (WIPHA), xã Mường Động là một trong những địa phương đứng trước nguy cơ xảy ra sạt lở bởi nhiều khu vực đất đồi đã “ngậm no nước”. Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự xã đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, giảm thiểu nguy cơ thiệt hại tài sản của Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Khắc Long - Chủ tịch UBND xã Mường Động (thứ 3 từ trái sang) và các lực lượng chức năng tuyên truyền, vận động các hộ dân di dời đến nơi ở an toàn khi xảy ra mưa bão.

Chủ động ứng phó từ sớm, từ xa

Nhà văn hóa xóm Củ là nơi tránh trú của hơn 20 hộ dân trên địa bàn trong những ngày mưa bão vừa qua. Người dân di dời đến đây được chính quyền địa phương hỗ trợ nơi ăn, ngủ và có lực lượng dân quân tự vệ túc trực, hỗ trợ ngay khi cần thiết. Với địa hình phức tạp, dân cư sinh sống ở các vùng ven đồi núi tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao. Vì vậy ngay từ chiều ngày 20/7, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng tuyên truyền, vận động người dân di dời đến ở tạm tại nhà văn hóa xóm hoặc gia đình người dân để đảm bảo an toàn.

Theo đó, xóm Củ có 37 hộ dân thuộc diện phải di dời đến nơi ở nhà văn hóa, trong đó một số hộ gia đình đến ở nhờ gia đình người thân. Ông Bùi Văn Kỷ - Trưởng xóm Củ cho biết: “Liên tiếp các trận mưa to trong những ngày qua sẽ khiến đất đồi tích nước, khi nắng lên sẽ tiềm ẩn nguy cơ nứt nẻ gây sạt lở. Ban ngày các hộ gia đình có thể về tại nhà để phát triển sản xuất, tuy nhiên đêm đến thì đều di chuyển về nhà văn hóa ngủ để đảm bảo an toàn tuyệt đối”.

Cũng tại xóm Thao Con là một trong những điểm nguy cơ sạt lở cao do ảnh hưởng bởi mưa lũ lịch sử vào năm 2017. Hiện nay, các cung trượt tại khu vực này xuất hiện rõ hơn khiến dân cư trên địa bàn lo lắng. Theo rà soát, tại khu vực này có 22 hộ dân nằm trong vùng nguy cơ sạt lở cao. Gia đình ông Bùi Văn Luyến sinh sống tại phía chân đồi, khu vực tiềm ẩn nguy cơ sạt lở cao trăn trở: “Mấy ngày nay mưa to, nước từ trên đồi cao chảy xối xả xuống. Các hộ dân sinh sống phía chân đồi đều cảm thấy bất an và buộc phải di chuyển tới nhà văn hóa và người thân ở tạm.

Lực lượng chức năng đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại xóm Thao Con.

Trước đó, để chủ động ứng phó với cơn bão số 3(WIPHA), UBND xã Mường Động đã ban hành các Quyết định thành lập Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự xã. Đồng thời phân công nhiệm vụ các thành viên tham gia các tổ công tác đi kiểm tra, khảo sát nhanh các điểm xung yếu có nguy cơ sạt lở. Chỉ đạo các đồng chí trưởng thôn, xóm nơi có nguy cơ sạt lở tuyên truyền nhân dân di dời và ký cam kết việc di dời ra nhà văn hóa thôn đảm bảo an toàn.

Xác định những nguy cơ sạt lở đất có thể xảy ra bất cứ lúc nào, UBND xã đã ban hành các quyết định và chỉ đạo lực lượng chức năng hỗ trợ, di dời, sơ tán 63 hộ dân đến nơi ở an toàn. Huy động các lực lượng với tổng quân số trên 200 người tham gia ứng trực, phân bổ tại các khu vực xung yếu. Đảm bảo đầy đủ các đồ dùng thiết yếu phục vụ cho công tác phòng, chống lũ bão như: Quần áo bảo hộ, đèn pin, mũ cối, biển cảnh báo... để phục vụ cho việc phòng, chống bão lũ trên địa bàn đảm bảo an toàn về người và tài sản cho người dân.

Không chủ quan, lơ là trước sạt lở đất

Xã Mường Động được thành lập trên cơ sở hợp nhất các xã Đông Bắc, Hợp Tiến, Tú Sơn và Vĩnh Tiến. Với địa bàn rộng, đa phần là đồi núi cao và bị chia cắt bởi mạng lưới sông suối dày đặc. Dân cư sinh sống không tập trung, chủ yếu dọc theo khu vực ven đồi, núi. Các địa phương trước khu thực hiện sáp nhập thường xuyên xảy ra tình trạng sạt lở đất, nguy cơ cao xảy ra thiên tai vào mùa mưa bão.

Xác định những khó khăn, thách thức đặt ra trong công tác ứng phó, phòng ngừa thiên tai, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự xã tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản, công điện chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và hướng dẫn của các sở, ban, ngành cấp trên về công tác ứng phó với mưa lớn, sạt lở đất, lũ quét trên địa bàn nhằm đảm bảo an toàn phòng chống thiên tai.

Ban hành các công văn cảnh báo, đôn đốc theo hướng dẫn của cấp trên kịp thời theo quy định. Chủ động tuyên truyền vận động Nhân dân di chuyển đến nơi an toàn theo quy định. Thực hiện phương châm “4 tại chỗ, 3 sẵn sàng, 5 chủ động” trong thực hiện nhiệm vụ để không bị rơi vào thế bị động trước mọi tình huống xảy ra.

Các thành viên Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự xã Mường Động kiểm tra nơi ở tạm của các hộ dân tại Nhà văn hóa xóm Củ.

Ngay trong sáng ngày 23/7 khi các trận mưa to trên địa bàn có dấu hiệu giảm dần, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự xã tiếp tục tổ chức đi kiểm tra hiện trường, rà soát các khu vực có nguy cơ bị sạt lở. Chỉ đạo triển khai thực hiện cắm biển cảnh báo khu vực sạt lở và các điểm có nguy cơ bị sạt lở dọc tuyến đường thuộc địa phận xã để người dân và các phương tiện giao thông biết và phòng tránh. Tổ chức trực ban 24/24, rà soát và yêu cầu các hộ dân trong vùng nguy cơ sạt lở cao thực hiện di dời khẩn cấp nếu tiếp tục có mưa lớn.

Đồng chí Nguyễn Khắc Long - Chủ tịch UBND xã Mường Động cho biết: “Nguy cơ xảy ra sạt lở đất trên địa bàn rất cao bởi trước đây một số khu vực đã xuất hiện các cung sạt trượt. Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước thiên tai, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự xã tiếp tục phối hợp với Ban quản lý các thôn, xóm kiểm tra, rà soát xung quanh nơi ở của các hộ dân để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường để chủ động sơ tán ra khỏi vùng nguy hiểm.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục thống kê, rà soát các khu vực xung yếu để tổng hợp, đề nghị UBND tỉnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng các khu tái định cư để di dời đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão”.

