Xã Nguyệt Đức đẩy mạnh chuyển đổi số từ cơ sở

Chuyển đổi số ở xã Nguyệt Đức được bắt đầu từ những việc làm cụ thể của các Tổ công nghệ số cộng đồng tại từng thôn. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, các thành viên đã đưa dịch vụ công trực tuyến, nền tảng số và các chủ trương của Đảng, Nhà nước đến gần hơn với người dân, góp phần thúc đẩy xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số ngay từ cơ sở.

Tổ công nghệ số cộng đồng thôn 8 hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng các ứng dụng số trên điện thoại thông minh.

Đưa chuyển đổi số đến từng hộ dân

Tại thôn 8, các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng thường xuyên họp triển khai nhiệm vụ, phân công phụ trách từng tổ dân cư. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, các thành viên trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng thiết yếu trên điện thoại thông minh, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, khai thác thông tin và học tập trên nền tảng “Bình dân học vụ số”. Đối với người cao tuổi, việc hướng dẫn được thực hiện theo hình thức “cầm tay chỉ việc”, giúp họ từng bước làm quen với công nghệ, chủ động sử dụng các tiện ích số trong cuộc sống.

Là người tích cực sử dụng các nền tảng số, ông Đỗ Thanh Xuân cho biết: "Tài khoản định danh điện tử VNeID đã giúp tôi không còn phải mang theo nhiều loại giấy tờ khi thực hiện các giao dịch hành chính. Ngoài ra, thông qua nhóm Zalo của thôn, các thông tin chỉ đạo, điều hành và hoạt động của địa phương được cập nhật nhanh chóng, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và nắm bắt".

Không chỉ mang lại tiện ích trong giải quyết các thủ tục hành chính, các nền tảng số còn tăng cường sự kết nối giữa chính quyền với người dân. Chị Kim Thị Thanh chia sẻ: "Nhóm Zalo cộng đồng đã trở thành kênh thông tin hữu ích để người dân cập nhật kịp thời các chủ trương, chính sách mới của địa phương, nhất là việc sắp xếp, sáp nhập thôn. Nhờ đó, người dân hiểu rõ hơn các chủ trương, tạo sự đồng thuận và tích cực tham gia thực hiện."

Tổ công nghệ số cộng đồng thôn 8 hướng dẫn người dân khai thác hiệu quả các tiện ích số trong đời sống.

Đồng chí Trần Văn Học - Bí thư Chi bộ thôn 8 cho biết: Cùng với việc hướng dẫn người dân sử dụng các ứng dụng số và dịch vụ công trực tuyến, thành viên của Tổ công nghệ số cộng đồng còn tích cực tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hỗ trợ giải đáp những vấn đề người dân còn băn khoăn, góp phần nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Hiện nhóm Zalo cộng đồng của thôn có hơn 200 thành viên, thường xuyên cập nhật thông tin về phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính và các nhiệm vụ của địa phương. Đến nay, trên 90% người dân trong thôn đã kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và sử dụng các tiện ích trên nền tảng VNeID phục vụ giải quyết thủ tục hành chính cũng như nhiều nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống.

Phát huy vai trò Tổ công nghệ số cộng đồng

Từ hiệu quả hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng, công tác chuyển đổi số tại xã Nguyệt Đức đã đạt nhiều kết quả tích cực. Địa phương đã thành lập Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06; đồng thời duy trì hoạt động của 32 Tổ công nghệ số cộng đồng tại các thôn, tạo mạng lưới hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng số.

Trong cải cách hành chính, tỷ lệ hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến đạt trên 98%, toàn bộ hồ sơ được giải quyết trên hệ thống một cửa điện tử và thực hiện thanh toán trực tuyến. Hạ tầng số tiếp tục được đầu tư đồng bộ với 100% cán bộ, công chức được trang bị máy tính phục vụ công việc; 100% thôn, khu dân cư được phủ sóng 4G, đáp ứng yêu cầu triển khai chuyển đổi số đến tận cơ sở.

Trên nền tảng những kết quả đạt được, năm 2026 xã Nguyệt Đức tiếp tục xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Liên - Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã cho biết: "Địa phương sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trên cả ba trụ cột là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; phấn đấu 100% cán bộ, công chức được đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số hằng năm; 100% hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa; 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền UBND xã được thực hiện trực tuyến. Xã tiếp tục duy trì hiệu quả hoạt động của các Tổ công nghệ số cộng đồng, triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” tại 100% thôn. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân khai thác, sử dụng hiệu quả các nền tảng số, từng bước xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số phát triển đồng bộ.

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng hành của các Tổ công nghệ số cộng đồng, xã Nguyệt Đức đang từng bước đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, phục vụ tốt hơn người dân và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Nguyễn Toàn