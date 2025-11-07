Xã Tam Nông tổng kết công tác dân vận chính quyền năm 2025

Sáng 7/11, xã Tam Nông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận chính quyền năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Dự hội nghị có đồng chí Đặng Bích Ngọc - TUV, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Công tác dân vận của hệ thống chính trị xã Tam Nông trong năm 2025 đạt nhiều kết quả nổi bật, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền, xây dựng chính quyền cơ sở trong sạch, vững mạnh, gần dân, vì dân và phục vụ Nhân dân. Với phương châm “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với Nhân dân”; Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa UBND xã và Ban Xây dựng Đảng đã xác định rõ trách nhiệm giữa các bên trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành thực hiện các nội dung phối hợp.

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2025 được khen thưởng.

“Xã chọn khu, khu chọn việc” là nội dung xuyên suốt trong quá trình triển khai thực hiện công tác dân vận của xã Tam Nông. Trong năm 2025, xã đã hoàn thành 4 nội dung dân vận cấp xã, 28 nội dung tại khu dân cư với tổng kinh phí huy động hơn 4,5 tỷ đồng (kinh phí cấp xã 137 triệu đồng; Nhân dân đóng góp bằng tiền, ngày công và các nguồn huy động khác gần 4,4 tỷ đồng).

Cấp ủy, chính quyền đã gắn nhiệm vụ dân vận với công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trên tất cả các lĩnh vực, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Chính quyền xã đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia quản lý, giám sát, góp ý xây dựng chính quyền. Công tác cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, hiệu quả; quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” được duy trì nghiêm túc, đảm bảo công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi đến giao dịch; mức độ hài lòng của Nhân dân đối với sự phục vụ của chính quyền ngày càng được nâng cao. Công tác đối thoại, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng quy định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân. Người dân tích cực hưởng ứng việc hiến đất làm đường, xây dựng kết cấu hạ tầng, bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu.

Lãnh đạo UBND xã và Ban Xây dựng Đảng xã ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận.

Triển khai nhiệm vụ công tác dân vận chính quyền trong năm 2026, các cấp ủy, chính quyền từ xã đến khu dân cư của Tam Nông tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình phối hợp giữa UBND xã và Ban Xây dựng Đảng trong thực hiện công tác dân vận trên địa bàn xã giai đoạn 2025 - 2030. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy xã về công tác dân vận trong tình hình mới. Đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát cơ sở, lấy Nhân dân làm trung tâm; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới nâng cao và khu dân cư kiểu mẫu.

Đồng chí Đặng Bích Ngọc và các đại biểu chứng kiến lãnh đạo UBND và Ban Xây dựng Đảng xã Tam Nông trao biên bản ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND xã và Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã đã ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2026; khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2025.

Phương Thanh