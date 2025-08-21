Xã Thanh Thủy tập trung khai thác tiềm năng du lịch khoáng nóng

Sở hữu tài nguyên du lịch phong phú, đặc biệt là nguồn khoáng nóng tự nhiên, độc đáo, xã Thanh Thủy đang tập trung khai thác tiềm năng, thế mạnh để thu hút khách, trở thành địa bàn trọng điểm du lịch của tỉnh.

Khu nghỉ dưỡng cao cấp Wyndham Lynn Times có quy mô lớn nhất miền Bắc.

Điểm đến mang đến những trải nghiệm nghỉ dưỡng giữa không gian xanh, giúp tái tạo năng lượng.

Từ thủ đô Hà Nội với thời gian di chuyển hơn 1 giờ lái xe, Suối khoáng nóng Thanh Thủy hấp dẫn du khách bởi được tận hưởng không gian thư giãn, tái tạo năng lượng sau những ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi. Nguồn khoáng tại đây được thiên nhiên ban tặng, có đặc tính rất giàu khoáng chất, không chỉ mang lại lợi ích thư giãn mà còn hỗ trợ chăm sóc sức khỏe.

Đó cũng chính là điều kiện lý tưởng thúc đẩy du lịch, dịch vụ ngày càng phát triển trên địa bàn. Cùng với hệ thống khu du lịch nghỉ dưỡng, khu vui chơi đã đi vào khai thác, một số dự án du lịch, thương mại và dự án phát triển nhà ở đô thị tiếp tục được đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách.

Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh với đa dạng các sản phẩm, dịch vụ trải nghiệm.

Hiện nay, xã có 2 điểm đến nổi bật là Đảo Ngọc Xanh và Wyndham Lynn Times. Trong đó, khu nghỉ dưỡng cao cấp Wyndham Lynn Times có quy mô lớn nhất miền Bắc. Sản phẩm trải nghiệm đặc sắc của khu nghỉ dưỡng là Công viên khoáng nóng Ohayo Onsen & Spa trên diện tích hơn 2ha. Các dịch vụ khoáng nóng tại đây được thiết kế theo phong cách Onsen Nhật Bản với đa dạng lựa chọn, như: Khu Onsen ngoài trời, Japanese Onsen, bể tắm chủ đề (trà xanh, rượu vang, mùi già, chanh tây...), khu tắm thảo dược và phòng Onsen riêng tư dành cho những ai yêu thích sự riêng tư.

Nhiều hoạt động vui chơi bổ ích, hấp dẫn dành cho trẻ tại Khu du lịch Đảo Ngọc Xanh.

Cũng tọa lạc tại Thanh Thủy, khu du lịch Đảo Ngọc Xanh nổi tiếng hút khách với dịch vụ vui chơi và tắm khoáng nóng từ nguồn suối khoáng. Hệ thống bể khoáng tại resort bao gồm cả bể trong nhà và ngoài trời, phù hợp cho mọi đối tượng, từ người lớn đến trẻ em. Ngoài tắm khoáng, điểm đến cung cấp dịch vụ tắm bùn khoáng, xông hơi và massage trị liệu... Các dịch vụ tiện ích được kết hợp hài hòa, mang lại trải nghiệm thư giãn toàn diện. Du khách còn được khám phá các sản phẩm dịch vụ đa dạng trong phân khu công viên nước và khu trò chơi cảm giác mạnh tại khu du lịch.

Các khu du lịch trên địa bàn xã Thanh Thủy khai thác tốt tiềm năng suối khoáng nóng.

Đồng chí Nguyễn Đăng Khoa - Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Ngoài 2 điểm đến trên, hàng chục dự án nghỉ dưỡng đã được đầu tư và đi vào hoạt động kinh doanh tại xã, như: Thanh Lâm Resort, Bamboo Resort, Vườn Vua Resort & Villas, Tre Nguồn Resort, Thanh Thủy Health Resort... Trên địa bàn có 9 dự án đang triển khai liên quan đến nhà ở đô thị. Phát huy nền tảng cũng là những lợi thế, tiềm năng vùng đất, xã đặc biệt coi trọng phát triển du lịch, dịch vụ nghỉ dưỡng sinh thái kết hợp với sản phẩm du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng.

Trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, phát triển du lịch, dịch vụ được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, động lực phát triển của địa phương. Hiện tại, du lịch, dịch vụ đang chiếm tỷ trọng gần 40% trong cơ cấu kinh tế, góp phần giải quyết việc làm cho hàng nghìn lao động, nâng cao đời sống người dân. Mục tiêu năm 2025, du lịch Thanh Thủy đón trên 1,5 triệu lượt khách, tổng thu từ hoạt động du lịch đạt trên 1.100 tỷ đồng.

Bùi Minh