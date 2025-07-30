Văn hóa
Xã Thanh Thủy yêu cầu Ban tổ chức Đêm nhạc đường phố hoàn tiền và xin lỗi người dân

Sau sự kiện Đêm nhạc đường phố được tổ chức vào tối 28/7, UBND xã Thanh Thủy đã nhận được phản ánh về thời gian biểu diễn và việc thu tiền biểu diễn từ các đơn vị tham gia. Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã vào cuộc xác minh, làm rõ, yêu cầu hoàn trả tiền và xin lỗi công khai tổ chức, cá nhân.

Lãnh đạo xã Thanh Thủy làm việc với Ban tổ chức Đêm nhạc đường phố sau khi sự kiện nhận được nhiều phản ánh của người dân.

Đêm nhạc do Ban Tổ chức (BTC) “Đêm nhạc đường phố” phối hợp cùng Hợp tác xã Du lịch nông nghiệp Thanh Thủy tổ chức. Sự kiện thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách tham gia, với sự góp mặt của các Câu lạc bộ, Nhóm nhảy trong và ngoài xã Thanh Thủy.

Tuy nhiên, sau khi sự kiện kết thúc, UBND xã Thanh Thủy đã tiếp nhận một số ý kiến phản ánh liên quan đến việc sắp xếp thời gian biểu diễn và đặc biệt là việc thu tiền từ các đơn vị biểu diễn. UBND xã Thanh Thủy khẳng định không có bất kỳ chỉ đạo hay chủ trương nào về việc thu tiền từ các tiết mục biểu diễn của các câu lạc bộ, nhóm nhảy.

Để làm rõ sự việc, UBND xã đã chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội và Hợp tác xã Du lịch nông nghiệp Thanh Thủy xác minh khẩn trương sự việc. Kết quả, các đơn vị tổ chức sự kiện bị yêu cầu hoàn trả ngay toàn bộ số tiền đã thu (nếu có) trong ngày 29/7. Đồng thời, đơn vị tổ chức sự kiện phải công khai xin lỗi các tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng.

Về vấn đề thời lượng và số lượng tiết mục biểu diễn, Ban Tổ chức cho biết, do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng và giới hạn về kinh phí, một số tiết mục đã phải điều chỉnh để phù hợp với kịch bản ban đầu. Ban Tổ chức đã gửi lời xin lỗi chân thành đến tất cả các câu lạc bộ, nhóm nhảy, người dân và du khách vì những bất tiện đã gây ra. Sự việc này một lần nữa cho thấy sự cần thiết của việc quản lý chặt chẽ các hoạt động văn hóa, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân và các đơn vị tham gia.

Thùy Trang


