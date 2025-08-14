Dân tộc - Tôn giáo
Xã Thung Nai được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 13/8, Ban Chỉ đạo Trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) tổ chức Hội nghị trực tuyến tới các tỉnh, thành phố tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình MTQG Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1 (2021-2025).

Xã Thung Nai được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thung Nai.

Tại hội nghị, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thung Nai vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025.

Xã Thung Nai được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Các đại biểu tại gian hàng của các HTX nông nghiệp phía Nam tỉnh Phú Thọ.

Trong những năm qua, chương trình và các chính sách đầu tư vùng DTTS&MN tại xã Thung Nai đã phát huy hiệu quả, đảm bảo công khai, minh bạch đúng mục đích, đối tượng. Kinh tế ổn định, đời sống đồng bào DTTS trên địa bàn được nâng lên, không còn tình trạng du canh du cư, thu nhập bình quân đạt 65 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,84%, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 89%, tỷ lệ hộ dùng điện đạt hơn 99,9%, tỷ lệ hộ dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt 98%...

Bên lề hội nghị, HTX Độc Lập (phường Kỳ Sơn) đã tham gia gian hàng triển lãm giới thiệu các sản phẩm nông sản đặc trưng: dưa chuột, bí xanh, mướp đắng.

Bên cạnh đó, gian hàng còn trưng bày và giới thiệu các sản phẩm của các HTX, hộ kinh doanh được hưởng lợi từ chương trình như: HTX Mơ Đức với sản phẩm chả ốc, HTX Đại Nghĩa với sản phẩm mật ong, HTX 3TFarm với các sản phẩm chế biến từ cam..

Những sản phẩm thể hiện kết quả tích cực mà Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 đã mang lại cho đồng bào vùng DTTS&MN. Có những mô hình dù kết thúc chương trình hỗ trợ nhưng HTX, cộng đồng vẫn tiếp tục duy trì và phát triển như mô hình trồng bí, nuôi vịt cổ xanh ở HTX Độc Lập.

Hồng Trung


Hồng Trung

