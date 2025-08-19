Xã Tiền Phong vượt khó phát triển kinh tế

Tiền Phong thuộc xã vùng đặc biệt khó khăn, được thành lập trên cơ sở hợp nhất 2 xã Tiền Phong và Vầy Nưa, với tổng diện tích 124,40 km2, quy mô dân số 5.463 người với 5 dân tộc chủ yếu Mường, Dao, Kinh, Tày, Thái sinh sống ở 14 xóm. Để sớm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng xã Tiền Phong thoát nghèo vào năm 2030, xã đã nỗ lực thu hút đầu tư phát triển hạ tầng, khai thác tiềm năng thế mạnh địa phương phát triển kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Giai đoạn 2020-2025, bằng nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh và các nguồn vốn khác, xã Tiền Phong đã đầu tư và đưa vào sử dụng nhiều công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội. Đến nay, tỷ lệ cứng hóa đường trục xã, liên xã đạt 100%; đường trục thôn, bản, đạt trên 65,7%. Hạ tầng thuỷ lợi được quan tâm đầu tư xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp theo hướng đa mục tiêu, đáp ứng yêu cầu thâm canh cây trồng, phát triển thủy sản. Tỷ lệ hộ dân được dùng điện lưới quốc gia đạt 100%.

Hệ thống đường giao thông xã Tiền Phong được đầu tư mở rộng kiên cố đáp ứng nhu cầu đi lại và giao lưu hàng hóa cho bà con Nhân dân trên địa bàn

Cơ cấu ngành nông nghiệp trong nền kinh tế của xã chuyển dịch theo hướng giảm dần cơ cấu ngành nông nghiệp, tăng dần giá trị ngành công nghiệp thương mại, dịch vụ. Xã chú trọng khai thác và hát huy lợi thế như nuôi cá lồng trên vùng hồ sông Đà, gắn sản xuất với thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, đưa vào sản xuất các giống cây trồng phù hợp như cây Luồng, keo, Lúa TBR 225, ... nhằm nâng cao năng suất và chất lượng và hình thành mô hình chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả kinh tế. Bên cạnh đó, xã tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng gắn với sinh kế bền vững cho người dân; phát huy hiệu quả các chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng nhằm nâng cao thu nhập, khuyến khích cộng đồng tham gia bảo vệ và phát triển rừng, nâng cao giá trị kinh tế từ rừng, mỗi năm trồng được từ 15-20 ha. Duy trì độ che phủ rừng đạt 61%.

Đặc biệt, xã bước đầu khai thác lợi thế vùng hồ sông Đà, cảnh quan, môi trường văn hóa dân tộc để phát triển du lịch với một số sản phẩm du lịch được du khách quan tâm, trải nghiệm. Nổi bật là các điểm du lịch cộng đồng ở Mó Hém (Xóm Đoàn Kết), Đá Bia (Xóm Đức Phong), Đảo Dừa (xóm Săng Bờ). Bắt đầu đưa vào khai thác các điểm du lịch nghỉ dưỡng nhỏ như Vầy Ang Retreat, Mai Đà Lodge, đã hình thành các tổ, nhóm cung cấp dịch vụ phục vụ cho du lịch như vận tải, văn nghệ, tàu thuyền, dịch vụ ăn uống, bước đầu tạo việc làm và thu nhập cho lao động địa phương, đồng thời thực hiện tốt công tác quảng bá về hình ảnh, văn hóa, con người của xã Tiền Phong thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước. Giai đoạn 2020-2025, có hơn 150 nghìn lượt du khách đến với xã, doanh thu ước đạt hơn 20 tỷ đồng, góp phần tạo việc làm, cải thiện đời sống cho người dân địa phương.

Xã Tiền Phong phát huy lợi thế vùng hồ phát triển du lịch

Ngoài ra, chính quyền xã đã phối hợp chặt chẽ với các ngân hàng trong triển khai các chương trình tín dụng chính sách. Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn đạt 110,73 tỷ đồng. 100% hộ nghèo, cận nghèo được tiếp cận chính sách ưu đãi. Nguồn vốn tín dụng góp phần quan trọng trong giảm nghèo bền vững, phát triển sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, cải thiện đời sống nhân dân.

Gia đình ông Đinh Công Hoạch xóm Săng Bờ là một điển hình trong sử dụng vốn vay hiệu quả. Trước dây gia đình ông Hoạch thuộc hộ cận nghèo, từ vốn vay tín dụng chính sách phát triển sản xuất, năm 2024, gia đình ông đã thoát nghèo. Năm 2025, gia đình ông tiếp tục vay 75 triệu đồng từ chương trình SXKD vùng khó khăn đóng 4 lồng nuôi cá, vay 20 triệu đồng chương trình nước sạch VSMT xây bể nước, nhà vệ sinh nâng cao chất lượng cuộc sống.

100% hộ nghèo, cận nghèo và thoát nghèo của xã Tiền Phong được vay vốn tín dụng ưu đãi phát triển kinh tế

Các mô hình kinh tế tập thể cũng được quan tâm, toàn xã có 5 hợp tác xã đa ngành nghề nuôi trồng, chế biến và tiêu thụ sản phẩm thủy sản, cung cấp dịch vụ du lịch đang là hướng đi mới để hình thành chuỗi liên kết trong phát triển nông nghiệp và du lịch cộng đồng.

Đồng chí Hoàng Văn Đảm, Bí thư Đảng ủy xã Tiền Phong cho biết: Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 40,35 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 20,03%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 57,5%. Thời gian tới, xã tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế theo hướng bền vững, khai thác tốt tiềm năng đất đai, rừng và mặt nước; phát triển nông - lâm - thủy sản; thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Tiếp tục phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng; du lịch cộng đồng, du lịch tâm linh, gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa, đẩy mạnh mở rộng các sản phẩm du lịch nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập và chuyển dịch cơ cấu lao động. Khai thác tiềm năng lợi thế vùng hồ sông Đà được quy hoạch khu du lịch quốc gia theo Quyết định của Thủ tướng Chính Phủ. Quy hoạch cụ thể các vùng nuôi thủy sản trên hồ, có biện pháp giảm đánh bắt cá tự nhiên. Nâng cao trình độ áp dụng khoa học kỹ thuật cho nhân dân trong nuôi trồng thủy sản. Tạo điều kiện thuận lợi để giúp nhân dân tiêu thụ sản phẩm, kết hợp phát triển du lịch trên hồ Hòa Bình.

Mô hình cá lồng của người dân xã Tiền Phong đem lại hiệu quả kinh tế

Khuyến khích các hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ sản xuất nông nghiệp tham gia thương mại điện tử, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm trên các nền tảng số, mở rộng thị trường trong và ngoài tỉnh. Ưu tiên phát triển các điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương.

Đinh Thắng