Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp

V ới chức năng, nhiệm vụ được giao, nhiều đề tài nghiên cứu khoa học do Trung tâm Ứng dụng và Đổi mới sáng tạo ( Sở Khoa học và Công nghệ) chủ trì, triển khai ứng dụng trên địa bàn tỉnh đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Trong đó, nhiều tiến bộ trong lĩnh vực nông nghiệp không chỉ giúp nâng cao lợi nhuận kinh tế mà còn giải phóng sức lao động, bảo vệ sức khỏe người dân, hạn chế ô nhiễm môi trường.

Bám sát chỉ đạo của tỉnh, của ngành, Trung tâm Ứng dụng và Đổi mới sáng tạo duy trì nhiều đề tài nghiên cứu khoa học gắn với các mô hình ứng dụng trong sản xuất và được triển khai nhân rộng ở các địa phương.

Trung tâm đang duy trì công nghệ nuôi cấy mô tế bào, lưu giữ, bảo tồn giống, nguồn gen một số cây trồng và vi sinh vật quý phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học, sản xuất và đời sống. Hiện nay, Trung tâm thường xuyên lưu giữ, bảo tồn trên 2.000 bình mô cây trồng, cây dược liệu, hoa... và lưu giữ 6 chủng vi sinh vật tại phòng thí nghiệm.

Trung tâm Ứng dụng và Đổi mới sáng tạo duy trì công nghệ nuôi cấy mô tế bào, lưu giữ, bảo tồn giống, nguồn gen một số cây trồng và vi sinh vật.

Không chỉ nghiên cứu, nhiều loại cây được nhân giống bằng công nghệ nuôi cấy mô đã được Trung tâm chuyển giao cho người dân và doanh nghiệp. Các loại hoa chất lượng cao, cây dược liệu quý được đưa vào sản xuất đã chứng minh hiệu quả kinh tế, tạo việc làm, thu nhập ổn định cho nông dân.

Trung tâm đang nghiên cứu, sản xuất các dòng nấm quý để làm dược liệu như nấm linh chi, nấm vân chi, đông trùng hạ thảo... Đồng thời ra mắt các dòng sản phẩm được bào chế từ những loại nấm này như: Đông trùng hạ thảo sấy thăng hoa, đông trùng hạ thảo sấy đối lưu, nấm linh chi thái lát, nấm linh chi nguyên cái, rượu ba kích, rượu đông trùng hạ thảo, rượu nấm vân chi, cao cà gai leo, nano cà gai leo, cao giảo cổ lam, nano giảo cổ lam... Với chất lượng tốt, bao bì đóng gói bắt mắt, giá thành hợp lý, các sản phẩm nhận được sự ủng hộ từ phía khách hàng, đối tác.

Trung tâm cũng đã xây dựng mô hình trồng, nhân giống nấm lim xanh trong nhà lán tại các hộ dân tại phường Vĩnh Yên và trồng nấm lim xanh dưới tán rừng tại xã Tam Dương Bắc.

Mô hình trồng, nhân giống nấm lim xanh trong nhà lán tại một hộ dân phường Vĩnh Yên.

Được chuyển giao quy trình kỹ thuật sản xuất nấm lim xanh, gia đình bà Trần Thị Sáu, phường Vĩnh Yên đã đầu tư xây dựng mô hình trong lán trại quy mô 1.000 bịch nấm. Với ưu điểm cho thu hoạch sau 2 - 3 tháng kể từ khi tạo phôi, thu hoạch 3 lứa trong vòng 1 vụ, trong giai đoạn trồng thử nghiệm, bà Sáu đã có lợi nhuận 25 triệu đồng ngay vụ đầu tiên. Sau thành công đó, bà tiếp tục mở rộng mô hình với quy mô 3.000 bịch nấm, dự kiến đạt 3 - 5 tạ nấm khô với doanh thu từ 150 - 250 triệu đồng/vụ.

Với mục tiêu sản xuất bền vững, mang đến nguồn lương thực, thực phẩm an toàn cho người dân, Trung tâm Ứng dụng và Đổi mới sáng tạo đã đề xuất triển khai đề tài “Nghiên cứu ứng dụng công nghệ tuần hoàn khép kín Aquaponics”. Đây là hệ thống trồng cây theo phương pháp thủy canh kết hợp nuôi thủy sản trong môi trường cộng sinh, hướng tới phát triển nông nghiệp hữu cơ an toàn.

Sau thời gian thử nghiệm, mô hình nông nghiệp công nghệ cao Aquaponics đã có những kết quả đầu tiên. Trung bình 1 ha trồng được 7.000 - 8.000 cây rau, các bể cá được bố trí tùy theo diện tích trồng. Trung bình 3 tháng, một bể cá cho thu hoạch 500 - 1.000kg. Đây là mô hình tiết kiệm tối đa chi phí và nhân lực, tạo ra rau an toàn, năng suất cao. Rau được trồng trong môi trường nước tuần hoàn, không hóa chất và phân bón, có thể để được 15 - 20 ngày sau thu hoạch. Hiện nay, Trung tâm đang thí điểm mô hình này, tiến tới nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

Nhờ ứng dụng khoa học công nghệ, ngành Nông nghiệp của tỉnh từng bước phát triển theo hướng hiện đại, bền vững.

Bà Nguyễn Thị Thúy Ngân - Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Đổi mới sáng tạo cho biết: Không chỉ nghiên cứu, sản xuất các loại rau màu, dược liệu quý, Trung tâm còn sản xuất chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, chăn nuôi như chế phẩm Trichodema (phòng trừ nấm bệnh, cải tạo đất); chế phẩm ProbioLivest-VP01 (bổ sung vào thức ăn chăn nuôi, giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường và phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm)... Các chế phẩm được sử dụng hiệu quả tại nhiều trang trại chăn nuôi trên địa bàn.

Nhờ ứng dụng khoa học công nghệ, ngành Nông nghiệp của tỉnh từng bước phát triển theo hướng hiện đại, bền vững, gia tăng giá trị và luôn đặt mục tiêu đưa sản phẩm từ những đề tài nghiên cứu đến gần hơn với người tiêu dùng.

