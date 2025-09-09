Xã Toàn Thắng thúc đẩy kinh tế du lịch, nông nghiệp sạch

Sau sáp nhập 3 đơn vị Lỗ Sơn, Nhân Mỹ, Gia Mô mở ra không gian, dư địa phát triển mới đối với xã Toàn Thắng. Tiềm năng về nông nghiệp, du lịch, dịch vụ và nguồn nhân lực đang được địa phương này quan tâm, thúc đẩy, tạo động lực cho sự phát triển.

Diện tích rừng tự nhiên và hồ nước là điều kiện để xã khai thác, phát triển loại hình du lịch trải nghiệm.

Xác định rõ ngành, nghề kinh tế chủ lực

Với diện tích tự nhiên 71,1km, dân số trên 15.400 người, trong đó dân tộc Mường chiếm gần 93%, nền kinh tế chủ đạo của xã Toàn Thắng là nông, lâm nghiệp. Chủ tịch UBND xã Nguyễn Vũ Hùng cho biết: Với điều kiện sinh thái, thổ nhưỡng của địa phương, người dân đã từng bước phát triển kinh tế nông nghiệp hàng hóa, gắn với nhu cầu của thị trường, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao hơn, như: Bí xanh, mướp đắng, ớt xuất khẩu, mía ép nước... Đời sống của nhiều hộ dân đã ổn định nhờ trồng các loại cây này. Các diện tích mặt đất, mặt nước đang được khai thác có hiệu quả để chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản. Trên địa bàn xuất hiện một số mô hình trang trại chăn nuôi chất lượng cao, như: nuôi lợn bằng thảo dược ở xóm Tân Lập; nuôi cá Dầm Xanh ở xóm Trăng...

Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp của địa phương chưa có tính đột phá, quy mô sản xuất nhỏ lẻ và chưa có nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Cùng với đó, vấn đề giải quyết việc làm tại chỗ gặp khó khăn, phần lớn người lao động phải đi làm ăn xa. Thu nhập bình quân đầu người của xã còn thấp so với các địa phương khác. Tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn cao, kết quả giảm nghèo chưa bền vững.

Cảnh quan thiên nhiên vùng nông thôn miền núi thơ mộng, bình yên ở xã Toàn Thắng là điểm nhấn thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm.

Lợi thế về tự nhiên của địa phương là có thác Trăng, thác Thung Vòng, núi Cột Cờ... và giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc, gắn với lễ hội đánh cá suối Lỗ Sơn. Trên cơ sở đó, xã chú trọng phát triển sản phẩm du lịch khám phá tự nhiên, văn hóa, từng bước hình thành tour, tuyến du lịch kết nối. Trong đó, nổi bật là chương trình trải nghiệm du lịch cộng đồng, du lịch nghỉ dưỡng tại Ún’ House – khám phá cảnh quan đập U Tà – trốn nóng, vui hè tại thác Trăng.

Bên cạnh đó, kinh tế nông nghiệp được xác định theo hướng hiệu quả, bền vững, chất lượng cao, hữu cơ, tuần hoàn và giá trị cao, gắn với xây dựng nông thôn mới hiện đại. Ngoài các sản phẩm đã đạt chuẩn OCOP, địa phương tiếp tục nghiên cứu, đề xuất công nhận các sản phẩm đặc trưng, thế mạnh, như: Rượu men lá, mật ong nuôi tự nhiên; xây dựng thương hiệu cho một số cây dược liệu, như: Xạ đen, sa nhân, giảo cổ lam, nhân trần...

Nơi đây có thắng cảnh thác Trăng nổi tiếng với vẻ đẹp hùng vĩ thu hút du khách khám phá.

Tăng cường thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng

Đồng chí Mạc Thị Thảo, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Để biến những tiềm năng, lợi thế thành động lực phát triển, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chính là “đòn bẩy”. Xã đã tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn”, “rào cản” về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cơ chế chính sách sẽ khơi thông, sử dụng có hiệu quả nguồn lực, tạo bước đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Nơi đây còn bảo tồn và phát huy được nét văn hóa đặc sắc trong cộng đồng dân tộc Mường, nổi bật là Lễ hội đánh cá suối Lỗ Sơn.

Hiện nay, xã đang tranh thủ các nguồn lực đầu tư phát triển giao thông, ưu tiên đầu tư cải tạo, nâng cấp các tuyến đường quan trọng, đường liên xã, liên xóm. Trước mắt, tập trung vào một số tuyến đường chính: Tỉnh lộ 436; đường ĐH.53, ĐH.51, ĐH 52. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành một số công trình giao thông trọng điểm nhằm hoàn chỉnh mạng lưới giao thông theo quy hoạch. Phát huy mạnh mẽ phong trào toàn dân làm đường giao thông nông thôn, từng bước cải thiện mạng lưới giao thông nông thôn, dành quỹ đất hợp lý để đầu tư xây dựng giao thông. Cùng với đó, chú trọng phát triển hạ tầng thủy lợi, cấp thoát nước; hạ tầng y tế, văn hóa, thể thao; hạ tầng bưu chính, viễn thông, hạ tầng số; xử lý ô nhiễm môi trường...

Hạ tầng giao thông của xã Toàn Thắng đang được tăng cường đầu tư, cải tạo góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Xã cũng đổi mới mạnh mẽ các hoạt động xúc tiến, kêu gọi các doanh nghiệp đến đầu tư nhằm tạo đột phá trong phát triển kinh tế. Trong đó chú trọng các giải pháp tiếp xúc, đối thoại với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, kịp thời giải quyết kiến nghị, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho các chương trình, dự án đến đầu tư đảm bảo đúng tiến độ. Có cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp, phát triển hiệu quả mô hình HTX hoạt động trong lĩnh vực du lịch, nông nghiệp sạch. Mục tiêu giai đoạn 2025 - 2030, xã trở thành điểm phát triển kinh tế nông nghiệp sạch, hữu cơ, du lịch, dịch vụ của tỉnh. Tập trung xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, gắn với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Phấn đấu đến năm 2030, xã không còn hộ nghèo, tỷ lệ hộ cận nghèo còn khoảng 6%.

Bùi Minh