Xã Vĩnh Hưng: Đột phá mở hướng đi mới

Xã Vĩnh Hưng được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba xã Đại Đồng, Nghĩa Hưng và Yên Lập (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc cũ). Sau khi được thành lập, xã Vĩnh Hưng có diện tích 18,7km, dân số 38.821 người cùng nhiều lợi thế để phát triển toàn diện về kinh tế, văn hoá, thương mại, dịch vụ, nâng cao đời sống Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bằng – Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã thông tin: Ba xã Đại Đồng, Nghĩa Hưng và Yên Lập trước kia (xã Vĩnh Hưng ngày nay) có bề dày lịch sử và quá trình hình thành địa dư hành chính khá phong phú với nhiều lễ hội văn hóa truyền thống. Đặc biệt, lễ hội truyền thống xã Đại Đồng được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, không chỉ có ý nghĩa to lớn trong việc bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa mà còn là động lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế của xã.

Có vị trí địa lý, giao thông thuận lợi, người dân xã Vĩnh Hưng năng động trong phát triển kinh tế, là nơi trung chuyển dưa từ miền Nam đi khắp các tỉnh miền Bắc.

Cùng với đó, xã Vĩnh Hưng có vị trí địa lý thuận lợi với hệ thống giao thông quan trọng chạy qua, góp phần phát triển kinh tế và giao thương hàng hóa, như quốc lộ 2, đường trục trung tâm, đường tỉnh lộ song song đường sắt và đường sắt Hà Nội - Lào Cai, Lào Cai- Hải Phòng trong thời gian tới. Đây chính là thế mạnh để phát triển ngành thương mại - dịch vụ, mở rộng giao thương hàng hóa, liên kết với các vùng kinh tế trọng điểm trong và ngoài tỉnh, là điều kiện thuận lợi để nhiều ngành nghề phát triển.

Tuy nhiên, xã vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: Kinh tế phát triển chưa thật sự bền vững; sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao còn hạn chế; nguồn lực đầu tư phát triển chưa đáp ứng yêu cầu; chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao còn thấp. Nhiệm vụ xây dựng nông thôn hiện đại và chính quyền điện tử, chính quyền số ở cấp xã vẫn còn nhiều khó khăn; quy hoạch chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội.

Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ xã đề ra 16 chỉ tiêu chủ yếu cần thực hiện. Tiêu biểu như: Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 10%; số thu ngân sách Nhà nước đến năm 2030 là 205 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 12%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trên địa bàn đến năm 2030 là 3.497 tỷ đồng. Về phát triển doanh nghiệp, phấn đấu đến năm 2030 trên địa bàn có 180 – 220 doanh nghiệp. Số cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp bình quân hàng năm: 10-15 doanh nghiệp. Tổng số cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp đến năm 2030 là 50-75 doanh nghiệp. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đến năm 2030 còn dưới 0,31%. Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Để đạt được những mục tiêu ấy, Đảng bộ xã đã đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện là: Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục việc sắp xếp tổ chức bộ máy, kiện toàn hệ thống chính quyền các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả; nâng cao chất lượng công vụ, hiệu quả điều hành của chính quyền; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý, tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu.

Phát triển nông nghiệp là một nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong phát triển kinh tế ở Vĩnh Hưng.

Khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó ưu tiên phát triển dịch vụ - thương mại; sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, sản xuất tuần hoàn. Khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế hợp tác, liên kết tạo chuỗi giá trị bền vững, nâng cao chất lượng, giá trị nông sản và thu nhập cho người dân.

Quan tâm công tác quy hoạch; tập trung cho công tác giải phóng mặt bằng các công trình giao thông trọng điểm của Trung ương, của tỉnh đi qua địa bàn xã ... Tăng cường thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội lâu dài của địa phương.

Nông dân thôn Mới, xã Vĩnh Hưng ứng dụng khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh tế.

Cùng với đó là 4 khâu đột phá: Cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản, khơi thông và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác cán bộ gắn với đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực thực thi công vụ theo tinh thần “Dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách, dám hành động vì lợi ích chung”.

Thúc đẩy phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Làm tốt công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của Quốc gia, của tỉnh trên địa bàn, nhằm phát triển kinh tế xã hội cho cả nước nói chung và địa phương nói riêng. Tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn; huy động hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài ngân sách để phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, hướng tới nông thôn mới hiện đại.

Với những chỉ đạo quyết liệt, hướng đi mới phù hợp với tình hình thực tế được triển khai ngay từ những ngày đầu, tháng đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tin tưởng rằng Đảng bộ, chính quyền xã Vĩnh Hưng sẽ thực hiện tốt các nhiệm vụ, nhanh chóng tháo gỡ những nút thắt, điểm nghẽn, từ đó tạo đà cho phát triển về mọi mặt trong tương lai.

Vĩnh Hà