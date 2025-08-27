Xã Vĩnh Thành tăng cường công tác quản lý, xử lý vi phạm đất đai

Siết chặt công tác quản lý đất đai, xã Vĩnh Thành tăng cường kiểm tra thực địa, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân.

Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ Bảo vệ ANTT thôn trên địa bàn xã Vĩnh Thành ký cam kết tăng cường kiểm tra, phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm đất đai, môi trường, trật tự xây dựng, giao thông, thủy lợi, đê điều.

Xã Vĩnh Thành được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã: Sao Đại Việt, Lũng Hòa và Tân Phú. Lợi dụng thời điểm sáp nhập, sắp xếp đơn vị hành chính, thời gian qua, tình trạng vi phạm đất đai ở Vĩnh Thành diễn biến phức tạp. Không để việc sắp xếp lại đơn vị hành chính ảnh hưởng đến công tác quản lý đất đai, xã Vĩnh Thành tăng cường kiểm tra thực địa, xử lý các trường hợp vi phạm phát sinh mới, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân. Từ ngày 1/7 đến nay, xã Vĩnh Thành xử lý dứt điểm 12 vụ vi phạm mới, trong đó có 9 trường hợp tự giác khắc phục, 3 trường hợp bị cưỡng chế với diện tích đất được giải tỏa hơn 2.000m2, bao gồm đất nông nghiệp bị lấn chiếm và đất công ích bị sử dụng sai mục đích.

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành Phùng Đắc Chiến cho biết: Xác định công tác quản lý đất đai là nhiệm vụ quan trọng, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, ngay sau khi chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Vĩnh Thành thành lập Ban Chỉ đạo Xử lý vi phạm lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng, giao thông, thủy lợi, đê điều. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các thôn theo chức năng nhiệm vụ, phạm vi quản lý, chủ động triển khai quyết liệt, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật; kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm, không để phát sinh mới các vi phạm đất đai, trật tự xây dựng, giao thông, thủy lợi, đê điều.

Tìm hiểu được biết, một điểm sáng trong công tác ngăn chặn vi phạm đất đai trên địa bàn xã Vĩnh Thành là việc phát huy vai trò giám sát của cộng đồng. Nhiều người dân đã chủ động báo tin khi phát hiện có dấu hiệu bất thường như đổ đất, quây tôn, xây dựng vào ban đêm... Xã Vĩnh Thành đã thiết lập được đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh từ nhân dân và duy trì họp hằng tuần tại các thôn để nắm bắt tình hình. Các thôn, xóm đều phân công cán bộ phụ trách theo dõi tình hình đất đai, kịp thời phát hiện và báo cáo các nguy cơ phát sinh vi phạm từ sớm.

Theo số liệu thống kê, hiện trên địa bàn xã Vĩnh Thành còn tồn tại 355 trường hợp vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, giao thông, thủy lợi, đê điều. Trong đó, vi phạm về đất đai 312 trường hợp; vi phạm về giao thông 14 trường hợp; vi phạm về thủy lợi 2 trường hợp; vi phạm về đê điều 27 trường hợp. Nguyên nhân chủ yếu của những vi phạm đất đai là do việc lưu trữ hồ sơ, dữ liệu địa chính, quản lý đất đai ở một số thời điểm chưa chặt chẽ, công tác xử lý vi phạm chưa thật sự quyết liệt. Công tác tuyên truyền phổ biến Luật Đất đai chưa sâu rộng, nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về đất đai của một số cá nhân, tổ chức, người dân còn hạn chế.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, giao thông, thủy lợi, đê điều; xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm mới phát sinh và từng bước giải quyết triệt để các vi phạm cũ, tồn tại chưa được xử lý theo quy định pháp luật, xã Vĩnh Thành đang tổ chức rà soát, phân loại, phân nhóm để có giải pháp riêng cho từng nhóm; ban hành phương án xử lý cụ thể, chi tiết theo từng nhóm, từng thôn, từng khu vực; phương án xử lý sẽ được công khai tại trụ sở UBND xã, trụ sở Nhà văn hóa thôn. Xã phấn đấu đến hết năm 2025, xử lý tối thiểu 20 trường hợp tồn tại.

Sự chủ động và thành công bước đầu trong việc ngăn chặn, xử lý vi phạm đất đai thời điểm sau sáp nhập, sắp xếp địa giới hành chính không chỉ góp phần lập lại trật tự, kỷ cương mà còn là tiền đề quan trọng để xã Vĩnh Thành ổn định tổ chức, phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Trần Tỉnh