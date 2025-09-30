Xã vùng cao Quy Đức khẩn trương ứng phó và khắc phục hậu quả bão lũ

Cơn bão số 10 (Bualoi) đã gây mưa lớn, gió giật mạnh tại xã vùng cao Quy Đức, ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống của Nhân dân. Chính quyền địa phương cùng lực lượng “4 tại chỗ” đang nỗ lực khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống người dân.

8 thuyền đánh cá bị chìm và thiệt hại khác

Vị trí thuyền bị chìm trên hồ Hoà Bình khi mưa bão lớn.

Thuyền bị sóng đánh chìm trên hồ Hoà Bình được trục vớt lên, nhưng máy hỏng do bị ngâm nước.

Quy Đức là một trong những xã vùng cao khó khăn bậc nhất của tỉnh, địa hình đồi núi chia cắt, nhiều xóm khu vực lòng hồ Hoà Bình người dân sống chủ yếu bằng nghề nuôi trồng và đánh bắt thuỷ sản. Do ảnh hưởng bão số 10, trên địa bàn xã có mưa to đến rất to, kèm dông, gió giật mạnh đã đánh chìm 8 thuyền đánh cá của người dân ở xóm Nhạp, ước thiệt hại khoảng 120 triệu đồng.

Cán bộ xã Quy Đức kiểm tra điểm sạt lở trên đường DH34 - tuyến đường kết nối các xã vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Ngoài ra, mưa bão còn ảnh hưởng đến khoảng 5,2ha lúa và hoa màu, ước thiệt hại khoảng 250 triệu đồng. Nước lũ đổ về làm tràn ao nuôi cá của 2 hộ, ước thiệt hại 2 tạ cá các loại, trị giá khoảng 20 triệu đồng. Trạm Y tế xã bị đổ khoảng 45m tường bao, ước thiệt hại khoảng 65 triệu đồng.

Mưa lũ làm đất, đá tràn ra đường khiến giao thông đi lại khó khăn.

Hệ thống giao thông cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều tuyến đường liên xã, liên xóm bị sạt lở; đất, đá tràn ra mặt đường, làm tắc nghẽn cục bộ. Đường từ xóm Thầm Luông đi xóm Lăm, từ xóm Sổ đến UBND xã hay từ xóm Khem ra xóm Men đều có những điểm sạt lở, sói mòn, phương tiện khó hoặc chưa thể lưu thông. Đặc biệt, đoạn từ xóm Hạt ra bến Hạt có tới 4 điểm sạt lở lớn, ô tô và xe máy chưa thể lưu thông. Tổng khối lượng đất, đá bị sạt lở ước tính trên 3.500m3, gây áp lực đối với công tác khắc phục.

Lực lượng chức năng ở cơ sở giúp khơi thông dòng chảy, tránh tràn đất vào nhà dân.

Với địa hình đồi núi, nguy cơ sạt lở vào nhà dân cao, chính quyền xã đã phải sơ tán khẩn cấp 10 hộ đến nơi an toàn. Trên địa bàn xã có 4 hộ bị tốc mái nhà, một số hộ nguy cơ đất tràn vào nhà.

Khẩn trương ứng phó, khắc phục thiên tai

Trước tình hình bão lũ, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Quy Đức đã kích hoạt phương án ứng phó thiên tai, phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ, phát huy phương châm “4 tại chỗ”, liên tục cập nhật tình hình để chủ động xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Đồng chí Bàn Anh Thắng - Trưởng phòng Kinh tế, Phó Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Quy Đức cho biết: Ban đã chỉ đạo các xóm, lực lượng dân quân rà soát các tuyến đường giao thông, ngầm tràn, khu vực sạt lở và nguy cơ sạt lở để ứng phó kịp thời. Những điểm có nguy cơ cao sạt lở, ngập lụt và các tuyến đường nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, ngầm tràn được cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng túc trực để đảm bảo an toàn. Khuyến cáo người dân không đi đánh cá, vớt củi khi mưa to, gió mạnh, không đi qua ngầm khi nước dâng cao, chảy siết. Đối với các hộ dân phải sơ tán, xã bố trí lực lượng giúp đỡ di dời đến nơi ở an toàn.

Khi mưa ngớt, xã đã huy động 2 máy xúc san gạt các điểm sạt lở đường để đảm bảo giao thông bước đầu. Các gia đình bị cây đổ, tốc mái nhà được lực lượng công an, dân quân, tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và người dân hỗ trợ thu dọn, khắc phục. Đặc biệt đã huy động lực lượng trục vớt 8 thuyền đánh cá của người dân bị chìm dưới hồ Hoà Bình.

Bài học từ những cơn bão trước cho đến bão số 10 cho thấy, với địa hình vùng cao, dốc và nhiều khe suối, Quy Đức luôn đối diện với nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất mỗi khi mưa lũ lớn. Vì vậy, xã đặc biệt coi trọng công tác rà soát, cảnh báo và di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Hiện nay, qua rà soát, toàn xã có 62 hộ với 230 nhân khẩu trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Riêng xóm Hạt sáng 30/9 có thêm 3 điểm mới xuất hiện nguy cơ sạt lở, đe dọa trực tiếp 11 hộ dân với 44 nhân khẩu. Những hộ này được khuyến cáo thường xuyên theo dõi tình hình thời tiết và di dời ngay khi có dấu hiệu nguy hiểm.

Với sự chủ động, quyết liệt của chính quyền và Nhân dân, Quy Đức không có thiệt hại về người và giảm thiểu thiệt hại do bão lũ. Trong những ngày tới, xã tiếp tục tập trung công tác khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống và sản xuất của Nhân dân.

Cán bộ và Nhân dân xã Quy Đức mong cải tạo, nâng cấp các tuyến đường cứ mưa là sạt, ách tắc, ảnh hưởng đến giao thương, phát triển kinh tế.

Tuy nhiên, việc cứ mưa bão là sạt lở khiến người dân và người tham gia giao thông lo lắng. Ví như đường liên xã từ xóm Rằng, xã Cao Sơn lên UBND xã Quy Đức 8km là trục đường chính nhưng thường xuyên bị sạt lở khi mưa lớn, ách tắc giao thông. Không ít tuyến đường khác trên địa bàn cũng chung tình trạng, ảnh hưởng đến lưu thông, giao thương, phát triển kinh tế bền vững.

Từ thực tế đó, xã mong có nguồn vốn hỗ trợ để kè tại các khu vực suối, khu dân cư, tuyến đường thường xuyên bị sạt lở, ách tắc giao thông. Đặc biệt là cải tạo, nâng cấp tuyến đường lên UBND xã, bởi đây là tuyến đường rút ngắn khoảng cách đến xã trung tâm và các xã khu vực Phú Thọ.

Cẩm Lệ