Xã Yên Thủy xây dựng nền hành chính hiện đại, phục vụ Nhân dân

Những ngày đầu Thu, chúng tôi đến thăm Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Thủy, không khí làm việc diễn ra nhịp nhàng, chuyên nghiệp. Tại các quầy giao dịch, cán bộ tận tình hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) nhanh gọn, chính xác.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Thuỷ được đầu tư khang trang, hiện đại phục vụ nhu cầu cầu giải quyết thủ tục của người dân.

Đến làm thủ tục đăng ký khai sinh cho cháu, bà Nguyễn Thị Điệp, xóm Phố Sấu chia sẻ: “Đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, tôi được cán bộ hướng dẫn chu đáo, tôi hoàn tất hồ sơ trong chưa đầy 10 phút. Mọi thông tin đều được nhập trên hệ thống điện tử, vừa minh bạch, vừa tiết kiệm thời gian”.

Không chỉ người dân, nhiều hộ kinh doanh nhỏ tại Yên Thủy cũng ghi nhận sự thay đổi tích cực trong phục vụ hành chính. Các thủ tục về đăng ký hộ kinh doanh, chứng thực, đất đai... được tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, công khai quy trình, thời gian xử lý.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính được hướng dẫn tận tình.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Thủy được thành lập từ ngày 1/7/2025, là một trong những đơn vị đi đầu trong mô hình “một cửa” cấp xã trên địa bàn. Trung tâm có 13 cán bộ, công chức làm việc tại 7 quầy giao dịch thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, được trang bị máy tính, hệ thống camera, máy scan và đường truyền Internet tốc độ cao, đảm bảo phục vụ nhu cầu tra cứu, nộp hồ sơ trực tuyến của người dân và doanh nghiệp.

Trang thiết bị ở Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Thuỷ được đầu tư.

Từ khi đi vào hoạt động, trung tâm đã tiếp nhận 1.665 hồ sơ hành chính, trong đó 1.479 hồ sơ nộp trực tuyến, 99,9% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn, không có hồ sơ tồn đọng, chậm trễ. Đặc biệt, tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ đạt gần 68%. Xã triển khai Cổng dịch vụ công trực tuyến, liên thông với Cổng dịch vụ công quốc gia, cung cấp hầu hết thủ tục toàn trình. Người dân có thể tra cứu, nộp phí và nhận kết quả ngay trên môi trường mạng, hạn chế tiếp xúc trực tiếp, giảm chi phí và thời gian.

Theo đồng chí Bùi Văn Hồng, Chủ tịch UBND xã Yên Thủy, cải cách hành chính là khâu đột phá để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, hướng tới xây dựng chính quyền phục vụ. Xã luôn xác định sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo chất lượng công vụ. Vì vậy, xã tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, nâng cao thái độ phục vụ và kỷ luật, kỷ cương hành chính trong toàn bộ đội ngũ cán bộ, công chức. Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính được đẩy mạnh thông qua hệ thống loa truyền thanh, trang thông tin điện tử và mạng xã hội, giúp người dân hiểu rõ lợi ích của dịch vụ công trực tuyến, từng bước hình thành thói quen sử dụng công nghệ trong giao dịch hành chính.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, UBND xã cũng thẳng thắn nhìn nhận một số khó khăn như: Người dân còn hạn chế về kỹ năng số; hạ tầng thiết bị công nghệ thông tin ở một số bộ phận chưa đồng bộ; phần mềm “Một cửa điện tử” đôi khi gặp lỗi kỹ thuật...

Thời gian tới, xã Yên Thủy đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm để khắc phục khó khăn, hạn chế như: Tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, mở rộng dịch vụ công trực tuyến toàn trình; tăng cường đào tạo kỹ năng số cho cán bộ, công chức; vận động người dân thanh toán phí, lệ phí trực tuyến. Xã kiến nghị tỉnh tăng cường tập huấn cho đội ngũ cán bộ tiếp nhận hồ sơ qua mạng, đầu tư nâng cấp hạ tầng dữ liệu và bố trí lực lượng công an hỗ trợ định danh điện tử mức độ 2 cho người dân.

Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, có thể khẳng định công tác cải cách hành chính ở xã Yên Thủy đang đi đúng hướng, từng bước hình thành nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Mỗi hồ sơ được giải quyết đúng hẹn, mỗi nụ cười hài lòng của người dân chính là minh chứng rõ nét cho mục tiêu “Chính quyền phục vụ” mà Yên Thủy đang kiên trì hướng tới.

Hương Lan