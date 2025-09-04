Xanh mãi những cánh rừng

Phú Thọ là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, đồng thời cũng được thiên nhiên ban tặng những cánh rừng xanh bạt ngàn. Trong nhiều năm qua, tỉnh đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ và phát triển rừng, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (KT- XH) bền vững. Những cánh rừng xanh bạt ngàn nơi đây không chỉ mang lại nguồn lợi kinh tế to lớn mà còn đóng vai trò quan trọng bảo vệ môi trường sinh thái, ứng phó với biến đổi khí hậu, giữ gìn sự trong lành cho cuộc sống.

Lực lượng kiểm lâm Hạ Hòa tăng cường tuần tra, bảo vệ rừng trên địa bàn xã Hiền Lương.

Những năm gần đây, phong trào trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc đã lan tỏa mạnh mẽ đến từng địa phương, từng hộ dân. Với lợi thế về diện tích đất lâm nghiệp hơn 500 nghìn ha, trong đó diện tích có rừng hơn 400 nghìn ha, độ che phủ rừng toàn tỉnh đạt 43,6%, Phú Thọ đã triển khai nhiều chương trình, dự án trồng rừng sản xuất gắn với bảo vệ rừng tự nhiên. Người dân đã dần chuyển đổi nhận thức từ việc khai thác rừng một cách tận thu sang phát triển lâm nghiệp bền vững. Nhiều hộ gia đình, hợp tác xã, doanh nghiệp đã trở thành những điển hình trong việc gây trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Đáng chú ý, nhờ áp dụng tiến bộ kỹ thuật, nhiều diện tích rừng keo, bạch đàn, lát hoa, quế... không chỉ mang lại giá trị kinh tế cao mà còn giúp tạo nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân vùng nông thôn, miền núi.

Xác định công tác quản lý, bảo vệ rừng (BVR) là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, thời gian qua, xã Sơn Lương đã chủ động đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, BVR, PCCCR; phối hợp với cán bộ kiểm lâm địa bàn trực tiếp xuống các khu dân cư tuyên truyền tới người dân các quy định về canh tác nương rẫy, BVR, PCCCR; phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra rừng, ngăn chặn các hành vi phá rừng, khai thác rừng trái phép, giữ vững an ninh rừng. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, nhiều năm qua trên địa bàn xã, an ninh rừng luôn ổn định và giữ vững. Công tác trồng rừng, phát triển kinh tế rừng luôn được chính quyền, người dân quan tâm thực hiện có hiệu quả. Hằng năm, nguồn thu từ lâm nghiệp khá lớn, góp phần đưa kinh tế của xã ngày càng phát triển.

Không chỉ chú trọng đến rừng sản xuất, tỉnh còn tăng cường quản lý, bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ. Các lực lượng kiểm lâm cùng chính quyền địa phương thường xuyên tuần tra, ngăn chặn kịp thời tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép. Các mô hình giao khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng, hộ gia đình được triển khai rộng rãi, vừa phát huy trách nhiệm của người dân trong việc gìn giữ rừng, vừa đem lại nguồn thu nhập ổn định.

Song song với đó, tỉnh Phú Thọ cũng quan tâm phát triển ngành công nghiệp chế biến lâm sản. Các cơ sở chế biến gỗ, sản xuất giấy, ván ép, đồ mộc dân dụng ngày càng mở rộng, tạo chuỗi liên kết chặt chẽ từ trồng, khai thác đến tiêu thụ sản phẩm. Nhờ vậy, giá trị kinh tế từ rừng được nâng cao, tạo động lực để người dân gắn bó lâu dài với nghề rừng.

Những cánh rừng xanh không chỉ mang lại lợi ích vật chất mà còn góp phần quan trọng trong việc bảo vệ nguồn nước, hạn chế xói mòn đất, duy trì đa dạng sinh học. Các khu rừng tự nhiên ở các xã Xuân Đài, Đà Bắc, Văn Lang, Minh Hòa... còn là tiềm năng lớn để phát triển du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm gắn với bảo tồn thiên nhiên. Du khách đến với Phú Thọ không chỉ được hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của vùng đất Tổ mà còn được tận hưởng bầu không khí trong lành, chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ, xanh ngút ngàn của núi rừng.

Công tác bảo vệ và phát triển rừng ở Phú Thọ những năm qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, để những cánh rừng mãi xanh, vẫn cần sự chung tay của toàn xã hội, sự quyết tâm từ chính quyền đến người dân. Mỗi cây xanh được trồng, mỗi cánh rừng được gìn giữ hôm nay sẽ là món quà quý giá cho thế hệ mai sau.

Hoàng Hương