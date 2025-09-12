Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026- 2030 sát thực, khả thi

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông tại Hội nghị Thường trực UBND tỉnh nghe báo cáo về xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026- 2030, tổ chức vào chiều 12/9 . Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kết luận hội nghị

Theo báo cáo của Sở Tài chính: Tổng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 của tỉnh Phú Thọ sau khi hợp nhất (theo nghị quyết số 26 của HĐND tỉnh ngày 23/7/2025) là hơn 108 nghìn tỷ đồng. Trong đó: Vốn ngân sách Trung ương hơn 34.246 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương hơn 73.877 tỷ đồng.

Giám đốc Sở Tài chính Vương Thị Bẩy báo cáo, xin ý kiến phương án xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030

Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030, Sở Tài chính trình bày 3 phương án. Trong đó phương án 1: Dự kiến bố trí kế hoạch vốn cho các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2021-2025 sang giai đoạn 2026-2030 đảm bảo tỷ lệ 20% theo Luật đầu tư công. Phương án II: Dự kiến phương án bố trí kế hoạch vốn cho các dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2021-2025 sang giai đoạn 2026-2030 (chuyển tiếp 100%). Phương án III: Từ hạn chế của phương án 1 và phương án 2, Sở Tài chính đề xuất đối với vốn chuyển tiếp, bố trí tiền tăng thu từ sử dụng đất; cắt giảm dự án; chuyển sang nhóm “dự án khởi công mới”.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu, cho ý kiến xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung góp ý các nội dung liên quan đến tổng nguồn vốn dự kiến và kế hoạch bố trí vốn cho các dự án trọng điểm. Đồng thời đề xuất hoàn thiện phương án xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn; việc bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp; cơ cấu và nguyên tắc bố trí, phân bổ nguồn vốn cho các ngành, lĩnh vực...

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành phát biểu tại hội nghị

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh vai trò dẫn dắt nền kinh tế của đầu tư công và khẳng định: Đầu tư công được xem là “đầu kéo” cho nền kinh tế, đặc biệt trong các giai đoạn cần kích thích tăng trưởng. Thông qua đầu tư công, nguồn vốn ngân sách nhà nước sẽ kích hoạt, huy động các nguồn lực đầu tư toàn xã hội, đẩy mạnh hợp tác công- tư trong phát triển hạ tầng chiến lược. Do đó việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa then chốt để tạo đột phá chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 5 năm tới; một trong các động lực để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số. Để nhanh chóng hoàn thành việc xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 của tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đề nghị Sở Tài chính và các cơ quan liên quan rà soát lại nguồn lực, xác định rõ khả năng cân đối nguồn vốn, để xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn 2026 - 2030 sát thực, khả thi, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Đồng thời, rà soát lại danh mục các dự án chuyển tiếp, các dự án đã được bố trí trong kế hoạch vốn hàng năm, đảm bảo nguyên tắc, tiêu chí phân bổ, bố trí nguồn vốn. Ưu tiên bố trí hoàn ứng, các dự án chuyển tiếp hoàn thành, các dự án chuyển tiếp, các công trình vốn đối ứng ODA. Đối với lĩnh vực giao thông bố trí tối đa nguồn vốn, phát huy vai trò là vốn mồi, dẫn dắt đầu tư của các thành phần kinh tế của đầu tư công để huy động nguồn lực xã hội theo hình thức PPP, BOT...

Quang cảnh hội nghị

Đối với dự án đầu tư mới thì ưu tiên bố trí cho những dự án trọng điểm, quy mô lớn, có tác động lan tỏa, làm đột phá trong phát triển kinh tế xã hội. Liên quan đến nguồn lực cho cấp xã, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh nguyên tắc sẽ cố gắng phân cấp nguồn thu nhiều nhất cho các xã, phường để các địa phương chủ động bố trí vốn cho các công trình của địa phương trên cơ sở phân cấp, phân quyền theo quy định.

