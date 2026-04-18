Xây dựng phương án tuyển dụng, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách

Các địa phương đang xây dựng phương án tuyển dụng lại, sắp xếp, bố trí công việc phù hợp đối với người hoạt động không chuyên trách trước thời điểm 31/5.

Hải Phòng và nhiều địa phương tiếp tục rà soát đội ngũ không chuyên trách cấp xã trước ngày 31/5. Trong ảnh, người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Kiến Hưng (Hải Phòng). Ảnh: haiphong.gov.vn

Triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, lực lượng không chuyên trách cấp xã được bố trí tạm thời đến 31/5/2026. Sau mốc này, các địa phương phải hoàn tất phương án sắp xếp, giải quyết chế độ cho khoảng 120.000 người trên cả nước.

Tại Nghị quyết số 105/NQ-CP, Bộ Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện các quy định pháp luật, hướng dẫn, theo dõi việc sắp xếp các thôn, tổ dân phố ở xã, phường và người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới.

Trong đó, tham mưu ban hành Nghị định về tổ chức hoạt động của thôn, tổ dân phố và một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã, nhiều địa phương như TPHCM, Hải Phòng, Nghệ An... đã chủ động rà soát, xây dựng phương án sắp xếp, bố trí đội ngũ này.

Tại Hải Phòng, địa phương này đã phê duyệt 1.952 người hoạt động không chuyên trách cấp xã nghỉ việc và đang tiếp tục rà soát để có phương án giải quyết trước ngày 31/5.

Việc rà soát nhằm có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND thành phố về kết quả quản lý, sử dụng và tiếp tục đề xuất kịp thời, tránh bỏ sót đối tượng khi giải quyết chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Người hoạt động không chuyên trách cấp xã ở phường Dương Kinh (Hải Phòng). Ảnh: Phong Tuyết

Tại TPHCM, số lượng người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn thành phố hiện còn khá lớn, trong khi nhu cầu tuyển dụng vào biên chế lại rất hạn chế.

Dự kiến, TP.HCM có hơn 5.000 người hoạt động không chuyên trách cấp phường, xã nghỉ việc hoặc sắp xếp lại trước 31/5. Sở Nội vụ TPHCM thông tin đang tham mưu UBND TP kế hoạch tuyển dụng theo hướng phân cấp cho các sở, ngành, đơn vị và địa phương. Nơi nào thiếu biên chế sẽ được chủ động tuyển dụng.

Sở cũng nghiên cứu phối hợp tổ chức các sàn giao dịch việc làm, tư vấn, hỗ trợ để tạo điều kiện cho đội ngũ này.

Trong khi hiện có những trường hợp làm việc rất hiệu quả, có năng lực, nhưng lại không đủ điều kiện để tuyển dụng vào biên chế. Theo quy định hiện hành, nếu những trường hợp này phải nghỉ việc thì rất lãng phí.

Vì vậy, địa phương này cho rằng cần sớm có hướng dẫn cụ thể từ Bộ Nội vụ đối với nhóm trường hợp này, nhằm bảo đảm nguồn nhân lực cho cơ sở. Thời gian tới, HĐND TPHCM cũng sẽ nghiên cứu để có cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ thêm cho người hoạt động không chuyên trách nghỉ việc.

Tại Nghệ An, địa phương này đang triển khai kế hoạch tuyển dụng 58 người hoạt động không chuyên trách vào làm công chức cấp xã, nhằm bổ sung nguồn nhân lực cho các địa phương còn thiếu, đặc biệt tại khu vực miền núi và biên giới.

58 chỉ tiêu sẽ được phân bổ cho 18 xã thuộc khu vực miền núi, biên giới nơi đang gặp khó khăn về nhân sự trong bộ máy hành chính cơ sở.

Tại Tuyên Quang, có 278 chỉ tiêu tiếp nhận làm công chức trong cơ quan của Đảng, MTTQ cấp xã trên toàn tỉnh. Trong đó, người hoạt động không chuyên trách cấp xã là một trong 3 nhóm đối tượng được xét tiếp nhận.

Tại Đắk Lắk, 257 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã sẽ được kiểm tra, sát hạch để tiếp nhận vào làm công chức.

Theo Nghị định số 170/2025/NĐ-CP, người đứng đầu cơ quan quản lý công chức quyết định tiếp nhận với người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận với nhóm này, nghị định quy định dựa trên căn cứ vào tỉ lệ công chức cần bố trí theo từng vị trí việc làm trong cơ quan sử dụng công chức, chỉ tiêu biên chế được giao và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

