Xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc để phát triển

Trong bức tranh phát triển kinh tế - xã hội đầy sôi động của tỉnh Phú Thọ sau 9 tháng năm 2025, có sự ổn định vững chắc về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Tỉnh đã xác định, phát triển kinh tế phải đi đôi với đảm bảo an sinh, ổn định xã hội. Việc xây dựng một chính quyền phục vụ, củng cố “thế trận lòng dân” và giữ vững môi trường bình yên là điều kiện tiên quyết để thu hút đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng và mang lại cuộc sống hạnh phúc thực sự cho Nhân dân.

Sắp xếp bộ máy, xây dựng niềm tin của người dân

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Kim Bôi nỗ lực phục vụ người dân đến giao dịch.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất sau khi hợp nhất 3 tỉnh chính là sắp xếp lại tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (tỉnh và xã). Đây là một cuộc cách mạng trong cải cách hành chính, đòi hỏi sự quyết tâm chính trị rất lớn và một lộ trình khoa học, bài bản.

Tỉnh Phú Thọ đã thực hiện nhiệm vụ này một cách đồng bộ và hiệu quả. Ngay sau khi hợp nhất, bộ máy, tổ chức, cán bộ đã nhanh chóng được ổn định. Tỉnh đã khẩn trương đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, đường truyền, đảm bảo các hệ thống thông tin dùng chung hoạt động thông suốt. 100% cán bộ, công chức, viên chức từ cấp tỉnh đến cấp xã được tập huấn trực tuyến, nắm vững quy trình vận hành mới.

Kết quả là, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) theo mô hình mới đã đi vào hoạt động ổn định, không gây gián đoạn, ách tắc. 2.201 TTHC đã được công bố, đảm bảo giải quyết kịp thời nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Sự thành công này đã được minh chứng khi tỉnh Phú Thọ được xếp hạng 2/34 tỉnh, thành phố về mức độ “phủ xanh” các xã, phường trong vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã.

Ngành Công an chỉ đạo bảo vệ an toàn tuyệt đối các dự án, công trình trọng điểm.

Tỉnh đã "rà soát” các cơ sở nhà, đất công dôi dư sau sáp nhập đã được tiến hành khẩn trương thông qua Tổ công tác 496. Việc này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách, chống lãng phí mà còn thể hiện sự nghiêm túc, minh bạch trong quản lý tài sản công, củng cố niềm tin của Nhân dân. Đặc biệt, việc đẩy mạnh xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số đã mang lại những thay đổi căn bản trong mối quan hệ giữa chính quyền và người dân. Tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt gần 85%, 100% bộ phận một cửa triển khai số hóa hồ sơ... đã giảm thiểu sự tiếp xúc trực tiếp, hạn chế tiêu cực, phiền hà. Các Tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập tại 100% các xã, phường đã trở thành “cánh tay nối dài”, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công một cách dễ dàng, thuận tiện, qua đó củng cố mối quan hệ gắn bó giữa chính quyền và nhân dân.

Quan tâm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau

Cùng với đó, tỉnh đặc biệt quan tâm công tác an sinh xã hội, luôn đặt ở vị trí trung tâm trong các chính sách phát triển. Công tác “Đền ơn đáp nghĩa” được triển khai sâu rộng, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Các gia đình chính sách với người có công luôn nhận được sự quan tâm. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được thực hiện với nhiều giải pháp sáng tạo, tập trung vào việc tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho các hộ nghèo. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh chỉ còn 2,97% và 3,14% hộ cận nghèo, đây là con số ấn tượng. Công tác bảo trợ xã hội được thực hiện thường xuyên, kịp thời, với hơn 143.000 đối tượng được nhận trợ cấp. Đặc biệt, chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã hoàn thành 100% kế hoạch với 10.801 căn nhà được hỗ trợ xây mới và sửa chữa, mang lại niềm vui an cư cho hàng chục nghìn hộ gia đình.

Đoạn đường đẹp, bình yên xã Thanh Thủy.

Các chính sách đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được chú trọng, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tình hình tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn luôn ổn định, các hoạt động tôn giáo diễn ra theo đúng quy định của pháp luật, không để các thế lực thù địch lợi dụng để gây mất ổn định.

Song song với đó, công tác giải quyết việc làm đạt được những kết quả tích cực, với gần 50.000 người được giải quyết việc làm trong 9 tháng, vượt kế hoạch năm. Việc quan tâm đến lao động, việc làm chính là giải pháp căn cơ nhất để đảm bảo ổn định xã hội.

Giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo cuộc sống bình yên

Trên nền tảng của một chính quyền phục vụ và một mạng lưới an sinh xã hội vững chắc, các lực lượng chức năng đã làm tốt nhiệm vụ nòng cốt trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc, các kiến nghị của cử tri ngay từ cơ sở, không để phát sinh các “điểm nóng” phức tạp.

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được đẩy mạnh, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng chống tội phạm. Công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao, ma túy được triển khai quyết liệt, hiệu quả. An toàn giao thông, phòng chống cháy nổ được tăng cường. Nhờ đó, trật tự xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững, mang lại môi trường sống an toàn, lành mạnh cho người dân và tạo sự an tâm tuyệt đối cho các nhà đầu tư. Môi trường bình yên, xã hội ổn định mà Phú Thọ đang có là tài sản quý giá nhất để kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển và cất cánh trong giai đoạn mới, xứng đáng với vị thế, tầm vóc của Vùng Đất Tổ cội nguồn.

Lê Chung