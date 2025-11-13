Ông Nguyễn Đức Trung được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã bầu ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội bầu đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Chiều 13/11, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề (kỳ họp thứ 27) để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng Nhân dân thành phố.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh; các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội.

Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thực hiện quy trình miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội với ông Trần Sỹ Thanh do đã được Bộ Chính trị điều động, phân công và bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII (Trước đó, tại Hội nghị lần thứ 14, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu ông Trần Sỹ Thanh tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII).

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã bầu ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội giữ chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Đức Trung sinh ngày 21/3/1974; quê quán tỉnh Thanh Hóa; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế Chính trị, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Tiếng Anh; trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trước tháng 3/2008, ông Nguyễn Đức Trung đảm nhiệm các chức vụ: Chuyên viên Vụ Thương mại và Dịch vụ, Chuyên viên Phòng Thư ký Tổng hợp, Trưởng phòng Thư ký Tổng hợp, Văn phòng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ tháng 3/2008 đến tháng 10/2009, ông Nguyễn Đức Trung giữ các chức vụ Phó Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng phụ trách, Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ tháng 10/2009 đến 4/2014, ông giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ủy viên Ban Cán sự Đảng (11/2009-4/2014); Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan nhiệm kỳ 2010-2015.

Từ tháng 4/2014 đến tháng 6/2016, ông giữ chức Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ủy viên Thường vụ Đảng ủy cơ quan nhiệm kỳ 2015-2020.

Từ tháng 7/2016 đến 1/2019, ông giữ chức Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Từ tháng 1/2019 đến 2/2020, ông là Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan nhiệm kỳ 2015-2020.

Từ tháng 3/2020 đến 11/2024, ông giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.Ngày 11/11/2024, ông Nguyễn Đức Trung được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Tháng 11/2025, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chúc mừng các đồng chí được điều động, phân công nhiệm vụ mới. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Ngày 13/11, ông được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét nhiều nghị quyết quan trọng như: Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT); phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cải tạo chỉnh trang, tái thiết công viên tuyến hai bên sông Tô Lịch theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT); phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo; thống nhất giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên làm cơ quan có thẩm quyền triển khai thực hiện dự án Đầu tư xây dựng hoàn chỉnh cao tốc CT.07 đoạn Hà Nội-Thái Nguyên theo hình thức PPP.

Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cũng xem xét Nghị quyết về nội dung quy định mức học phí và mức cấp bù học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập, mức hỗ trợ học phí đối với trẻ em, học sinh học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông dân lập, tư thục trên địa bàn thành phố Hà Nội; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung một số quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách của thành phố Hà Nội quy định tại Nghị quyết số 28/2025/NQ-HĐND ngày 29/9/2025 của Hội đồng Nhân dân thành phố...

Nguồn TTXVN/Vietnam+