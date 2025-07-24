Xây dựng xã Bình Nguyên trở thành điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp logistics và thương mại

Với diện tích đất rộng và vị trí địa lý chiến lược, xã Bình Nguyên có tiềm năng lớn để phát triển các ngành công nghiệp nhẹ, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch cộng đồng. Đây là nền tảng quan trọng giúp Bình Nguyên bứt phá, trở thành điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics và thương mại.

Một góc xã Bình Nguyên.

Xã Bình Nguyên được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã, thị trấn: Hương Canh, Quất Lưu, Tam Hợp và Sơn Lôi. Toàn xã có diện tích tự nhiên 30,48ha, gồm 38 thôn, tổ dân phố, với dân số hơn 46.400 người. Việc sáp nhập này đã giúp địa phương tinh gọn bộ máy quản lý, giảm chi phí hành chính và tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội một cách đồng bộ, đặc biệt trong xây dựng hạ tầng và thu hút đầu tư.

Bình Nguyên nằm trên trục giao thông trọng điểm, được kết nối với các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ liên vùng và hệ thống giao thông nội xã không ngừng được nâng cấp. Điều này đã góp phần quan trọng trong việc giảm chi phí logistics, rút ngắn thời gian vận chuyển, tạo lợi thế lớn cho các doanh nghiệp sản xuất và thương mại. Trên địa bàn hiện có 3 khu công nghiệp có diện tích nằm toàn bộ hoặc phần lớn trong địa giới hành chính của xã và có 114,69ha đất công nghiệp nằm trong 3 khu công nghiệp trên địa bàn các xã giáp ranh, 1 cụm công nghiệp Sơn Lôi đang thu hút đầu tư, có Trung tâm Logistic ICD; với 781 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Tỉnh đã tích cực triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trọng điểm; hoàn thiện quy hoạch đồng bộ, gắn kết giữa sử dụng đất và phát triển hạ tầng kỹ thuật.

Một điểm nhấn nổi bật là dự án Trung tâm logistics ICD Vĩnh Phúc nằm trên địa bàn xã với quy mô 83ha. Đây là “siêu cảng” đầu tiên trong mạng lưới logistics thông minh khu vực ASEAN, tích hợp đầy đủ chức năng như cung cấp dịch vụ logistics, cảng cạn ICD và thông quan hàng hóa. Dự án là liên doanh giữa Tập đoàn YCH (Singapore) và Tập đoàn T&T (Việt Nam), với tổng vốn đầu tư gần 3.900 tỷ đồng, công suất thiết kế khoảng 530.000 TEU/năm, hiện đã đi vào hoạt động giai đoạn 1.

Để tối ưu hiệu quả khai thác, chủ đầu tư - Công ty Cổ phần T&Y Superport Vĩnh Phúc đã áp dụng các giải pháp trí tuệ nhân tạo (AI) tiên tiến, tương tự mô hình Supply Chain City tại Singapore. Ngoài ra, công ty đã ký kết hợp tác với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam nhằm đa dạng phương thức vận chuyển, hỗ trợ tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa.

Song song với phát triển công nghiệp, xã Bình Nguyên chú trọng mở rộng lĩnh vực thương mại - dịch vụ, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân. Đồng chí Nguyễn Hồng Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bình Nguyên cho biết: Với định hướng phát triển toàn diện, khai thác hiệu quả tiềm năng sẵn có, xã đạt nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất 5 năm (2020- 2025) đạt 11,16%/năm, cao hơn bình quân chung của tỉnh (7,5%/năm). Cơ cấu các ngành kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, đến hết năm 2025, tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm khoảng 67,54%; thương mai - dịch vụ chiếm khoảng 23,09% và khu vực nông - lâm nghiệp - thủy sản chiếm khoảng 9,37%. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm toàn diện, chất lượng nguồn nhân lực được nâng lên, an sinh xã hội được đảm bảo, giá trị văn hóa truyền thống được giữ gìn và phát huy góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của địa phương.

Toàn cảnh Trung tâm Logistic ICD Vĩnh Phúc.

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, xã đề ra mục tiêu đến năm 2030: Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt trên 500 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trên địa bàn đạt 3.890 tỷ đồng; có 1.200 doanh nghiệp hoạt động; mỗi năm có 100 hộ sản xuất, kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp.

Để đạt được mục tiêu trên, xã đề ra các nhóm giải pháp như: ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý nhà nước, cải cách hành chính, sản xuất - kinh doanh. Phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chú trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ. Đổi mới mô hình tăng trưởng, ưu tiên các ngành sử dụng công nghệ cao, phát huy vai trò kinh tế tư nhân. Tập trung giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm như tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, các khu công nghiệp như KCN Nam Bình Xuyên (năm 2025 là 27,58ha), KCN Sơn Lôi (năm 2026 là 102ha), KCN Bình Xuyên II (56ha trong quý I/2027).

Xã tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, nâng cao năng lực quản lý thu - chi ngân sách, góp phần bảo đảm ổn định tài chính và phát triển bền vững. Chú trọng xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, bình đẳng, thuận lợi, nhằm thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp công nghệ cao. Đẩy mạnh phát triển, ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo trong mọi lĩnh vực. Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó tập trung vào các hạng mục trọng điểm như: hạ tầng phục vụ chuyển đổi số, hạ tầng giao thông và hệ thống đô thị quy mô lớn tại các khu vực trung tâm có lợi thế cạnh tranh.

Văn Cường